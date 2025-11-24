ETV Bharat / state

भारत-दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज; इकाना क्रिकेट स्टेडियम का मेन ग्राउंड और छोटे मैच बंद, मुकाबला 17 दिसंबर को

लखनऊ : अटल बिहारी बाजपेई इकाना क्रिकेट स्टेडियम का मुख्य मैदान अगले महीने से आम मैचों के लिए बंद कर दिया गया है. इसका कारण है भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाली अंतरराष्ट्रीय टी20 सीरीज की तैयारी है. खासतौर पर 17 दिसंबर को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में चौथा टी 20 मैच होगा. इसके लिए स्टेडियम प्रबंधन की ओर से मेन ग्राउंड को इंटरनेशनल स्तर की सुविधाओं के लिए अपग्रेड किया जा रहा है.





















इकाना 50 हजार से ज्यादा दर्शकों की क्षमता वाला भारत का पांचवां सबसे बड़ा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है. वर्ष 2018 में यहां पहला अंतरराष्ट्रीय मैच भारत और वेस्टइंडीज के बीच टी20 का हुआ था. तब से यह स्टेडियम आईपीएल के लखनऊ सुपर जाएंट्स का घरेलू मैदान बना हुआ है. अफगानिस्तान टीम ने भी यहां कई मैच खेले हैं, लेकिन अब दक्षिण अफ्रीका सीरीज के लिए मेन ग्राउंड को बंद करने का फैसला लिया गया है. इससे लोकल क्लब मैच और प्रैक्टिस सेशन प्रभावित होंगे. हालांकि प्रबंधन ने वैकल्पिक ग्राउंड की व्यवस्था का भरोसा दिया है.

















भारत-दक्षिण अफ्रीका टी 20 सीरीज 2025 का शेड्यूल बेहद रोमांचक है. यह सीरीज दो टेस्ट, तीन वनडे और पांच टी20 मैचों की है. टेस्ट मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स (14-18 नवंबर) और गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम (22-26 नवंबर) में होंगे. वनडे मैच दिल्ली (1 दिसंबर), रायपुर (3 दिसंबर) और विजयवाड़ा (6 दिसंबर) में खेले जाएंगे. टी20 सीरीज का आगाज 10 दिसंबर को पंजाब के महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम से होगा. दूसरा टी20 12 दिसंबर को धर्मशाला के एचपीसीए स्टेडियम में, तीसरा 14 दिसंबर को फिर धर्मशाला में चौथा टी20 17 दिसंबर को शाम 7 बजे इकाना स्टेडियम लखनऊ में होगा. सीरीज का समापन 19 दिसंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पांचवें टी20 से होगा. यह सीरीज भारत के लिए खास अहम है. दक्षिण अफ्रीका की मजबूत टीम में क्विंटन डी कॉक, डेविड मिलर जैसे धुरंधर हैं. भारतीय टीम में रोहित शर्मा, विराट कोहली या सूर्यकुमार यादव जैसे सितारे चमक सकते हैं.















इकाना स्टेडियम के डायरेक्टर उदय सिन्हा ने बताया कि भारत-दक्षिण अफ्रीका टी 20 सीरीज के लिए लखनऊ के फैंस खासा उत्साहित हैं. इकाना की पिच स्पिनरों के लिए मशहूर है. यहां पहले भी कई हाई-स्कोरिंग मैच हुए हैं, जैसे 2023 में दक्षिण अफ्रीका का 311 रनों का वनडे स्कोर. स्टेडियम बंद होने से लोकल क्रिकेट को थोड़ा झटका लगेगा, लेकिन यह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के लिए सकारात्मक कदम है. प्रबंधन ने कहा कि ग्राउंड को नई घास, ड्रेनेज सिस्टम और लाइटिंग से लैस किया जाएगा. टिकट बुकिंग जल्द शुरू होगी. इस मैच को लेकर हमारी पूरी तैयारी है.