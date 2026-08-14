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लखनऊ में स्वतंत्रता दिवस की भव्य तैयारियां: रोशनी से जगमगाए विधानभवन, लोकभवन और हजरतगंज

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लखनऊ में विधानभवन, लोकभवन और हजरतगंज को भव्य रोशनी से सजाया गया है.

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जानिए विधानभवन का ऐतिहासिक सफर और तैयारियों का पूरा हाल. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 14, 2026 at 9:42 PM IST

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Updated : August 14, 2026 at 10:10 PM IST

3 Min Read
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लखनऊ: कल देशभर में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा. इस राष्ट्रीय पर्व को भव्य रूप देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राजधानी लखनऊ में तमाम प्रबंध किए हैं. लोकतंत्र के इस उत्सव पर विधानभवन, लोकभवन और बापू भवन सहित सभी प्रमुख सरकारी भवनों को रंग-बिरंगी लाइटों से सजाया गया है.

इसके साथ ही राजधानी के प्रतिष्ठित हजरतगंज बाजार को भी आकर्षक झालरों से रोशन किया गया है.

विधानभवन प्रांगण में मुख्य समारोह: राज्यपाल और सीएम योगी की मौजूदगी में फहराया जाएगा तिरंगा (Video Credit: ETV Bharat)

ध्वजारोहण और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम: 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सुबह साढ़े आठ बजे ध्वजारोहण किया जाएगा. इस अवसर पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित तमाम नेता, अधिकारी और आम जनता मौजूद रहेगी.

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रोशनी के आगोश में राजधानी: नवाबों के शहर में देशभक्ति की अनूठी चमक (Photo Credit: ETV Bharat)

हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी विधानभवन की इमारत को विशेष रूप से सजाया गया है, जिससे शाम ढलते ही यह भवन जगमगा उठता है. इसी तरह प्रदेश सरकार के कामकाज का केंद्र माने जाने वाले लोकभवन को भी रोशनी से सराबोर किया गया है.

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केसरिया, सफेद और हरे रंग में रंगे लखनऊ के प्रमुख चौराहे और मार्ग. (Photo Credit: ETV Bharat)

विधानभवन प्रांगण में मुख्य समारोह: हजरतगंज बाजार, जो लखनऊ की पहचान माना जाता है, वहां भी दुकानदारों और नगर निगम प्रशासन के संयुक्त प्रयास से आकर्षक सजावट की गई है. मुख्य समारोह विधानभवन प्रांगण में आयोजित होगा, जहां ध्वजारोहण और परेड का आयोजन प्रस्तावित है.

सुरक्षा को लेकर भी प्रशासन ने पुख्ता व्यवस्था की है. जिस विधानभवन की सजावट आज चर्चा का विषय बनी है, उसका इतिहास भी उतना ही दिलचस्प है.

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स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर दिखा अद्भुत नजारा (Photo Credit: ETV Bharat)

विधानभवन का ऐतिहासिक निर्माण सफर: बीसवीं सदी की शुरुआत में तत्कालीन संयुक्त प्रांत की राजधानी इलाहाबाद हुआ करती थी. सन 1922 में राजधानी को लखनऊ ले जाने और वहां विधानसभा के लिए एक नया भवन बनाने का निर्णय किया गया.

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आजादी का जश्न: तिरंगे की रोशनी से नहाया पूरा लखनऊ शहर (Photo Credit: ETV Bharat)

15 दिसंबर 1922 को तत्कालीन गवर्नर स्पेंसर हरकोर्ट बटलर ने इस भवन की आधारशिला रखी थी. भवन के डिजाइन की जिम्मेदारी वास्तुकार सैमुअल स्विंटन जैकब और हीरा सिंह को सौंपी गई थी.

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लखनऊ में सुबह साढ़े आठ बजे होगा ध्वजारोहण. (Photo Credit: ETV Bharat)

कभी 'काउंसिल हाउस' कहलाता था विधानभवन: निर्माण कार्य की देखरेख खुद गवर्नर बटलर करते रहे. पांच वर्ष से कुछ अधिक समय में यह इमारत बनकर तैयार हुई, जिस पर उस समय करीब 21 लाख रुपये की लागत आई थी.

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80वें स्वतंत्रता दिवस का भव्य जश्न. (Photo Credit: ETV Bharat)

21 फरवरी 1928 को इसका औपचारिक उद्घाटन हुआ. इसके निर्माण में मिर्जापुर के बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया, जबकि भवन के भीतरी हिस्सों और गैलरियों में आगरा तथा जयपुर के संगमरमर का प्रयोग हुआ था.

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हजरतगंज से विधानभवन तक जगमगाई राजधानी. (Photo Credit: ETV Bharat)

अष्टकोणीय संरचना और विस्तार: भवन का मुख्य कक्ष अष्टकोणीय आकार का है और उस पर गुंबदनुमा छत बनी हुई है. शुरुआत में इसे 'काउंसिल हाउस' के नाम से जाना जाता था. विधान परिषद के लिए अलग कक्ष 1935 से 1937 के बीच बनवाया गया था.

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Last Updated : August 14, 2026 at 10:10 PM IST

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