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ईरान-अमेरिका और इजरायल के युद्ध का असर: नवाबी शहर ने पेश की शिया-सुन्नी एकजुटता की मिसाल

अंतरराष्ट्रीय संघर्ष के बीच लखनऊ में सामाजिक एकता से साझा विरासत और आपसी समझ की सदियों पुरानी परंपरा समृद्ध हुई है.

लखनऊ में शिया-सुन्नी की साझा मजलिस.
लखनऊ में शिया-सुन्नी की साझा मजलिस. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 12, 2026 at 1:20 PM IST

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लखनऊ : ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच करीब 40 दिनों तक चले युद्ध का असर अब सिर्फ अंतरराष्ट्रीय राजनीति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका सामाजिक प्रभाव देश के शहरों में भी देखने को मिल रहा है. नवाबी शहर लखनऊ में युद्ध का एक ऐसा सकारात्मक बदलाव दिखा, जिसे स्थानीय लोग ऐतिहासिक मान रहे हैं. युद्ध के पहले दिन से ही लखनऊ में धरना-प्रदर्शन, मजलिस और विरोध कार्यक्रमों का सिलसिला शुरू हो गया था. इन कार्यक्रमों की सबसे अहम बात यह रही कि इनमें शिया और सुन्नी दोनों समुदाय के लोगों की भागीदारी देखने को मिली.

ईरान-अमेरिका और इजरायल के युद्ध का लखनऊ पर असर. देखें पूरी खबर (Video Credit : ETV Bharat)

सैयद अली खामनेई पर हमले के बाद लखनऊ में छोटा इमामबाड़ा से लेकर बड़ा इमामबाड़ा तक बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए. इतिहास के पन्नों में दर्ज लखनऊ, जो कभी शिया सुन्नी तनाव और दंगों के लिए जाना जाता था, वहां इस तरह की एकजुटता ने नई उम्मीद जगाई है. 1980 के दशक के दंगों की यादें अब भी शहर के लोगों के जेहन में हैं, जब छोटी-छोटी बातों पर कर्फ्यू लग जाता था और दोनों समुदायों के बीच गहरी खाई दिखाई देती थी.

नवाबी शहर में शिया-सुन्नी की साझा मजलिस.
नवाबी शहर में शिया-सुन्नी की साझा मजलिस. (Photo Credit : ETV Bharat)



ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना यासूब अब्बास ने बताया कि इस युद्ध के दौरान लखनऊ में जो कार्यक्रम हुए, उनमें अहले सुन्नत के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए. जिस दिन ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनेई पर हमला हुआ, उस दिन बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुआ, जिसमें सुन्नी और हिंदू समुदाय के लोग भी शामिल रहे. हमने लखनऊ के दंगे भी देखे हैं और उनके बारे में सुना भी है, लेकिन अब जो नजारा है, वह उम्मीदों से भरा हुआ है. जो दीवारें थीं, वे अब गिरती नजर आ रही हैं.

नवाबी शहर में शिया-सुन्नी की साझा मजलिस.
नवाबी शहर में शिया-सुन्नी की साझा मजलिस. (Photo Credit : ETV Bharat)
नवाबी शहर में शिया-सुन्नी की साझा मजलिस.
नवाबी शहर में शिया-सुन्नी की साझा मजलिस. (Photo Credit : ETV Bharat)



टीले वाली मस्जिद के इमाम मौलाना सैयद फजलुल मन्नान ने कहा कि ईरान घटनाक्रम ने शिया-सुन्नी रिश्तों के रिश्तों में मजबूती आई है. वे खुद कई शिया कार्यक्रमों में शामिल हुए और आपसी संवाद के जरिए दूरियां कम होती दिखीं. हालांकि यह भी चेताया कि कुछ तत्व अब भी दोनों समुदायों के बीच दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं.

नवाबी शहर में शिया-सुन्नी की साझा मजलिस.
नवाबी शहर में शिया-सुन्नी की साझा मजलिस. (Photo Credit : ETV Bharat)



शिया चांद कमेटी के अध्यक्ष मौलाना सैफ अब्बास ने कहा कि यह पहली बार नहीं है जब दोनों समुदाय एक मंच पर आए हैं. इससे पहले भी पैगंबर की शान में गुस्ताखी जैसे मुद्दों पर शिया सुन्नी एक साथ विरोध दर्ज करा चुके हैं. हालांकि, इस बार की एकजुटता ज्यादा व्यापक और प्रभावशाली रही. उन्होंने कहा कि हम एक-दूसरे के अकीदों में दखल नहीं देते, फिर भी साथ खड़े हो सकते हैं. मतभेद इतने बड़े नहीं हैं कि उनसे दूरी बनाई जाए.



ऑल इंडिया मुस्लिम इंटेलेक्चुअल समिति के जनरल सेक्रेटरी अम्मार निगारामि ने कहा कि मौजूदा हालात ने यह साफ कर दिया है कि जब भी हमला होता है, वह किसी एक फिरके पर नहीं, बल्कि पूरी मुस्लिम पहचान पर होता है. यही वजह है कि अब तमाम मतभेदों को भुलाकर लोग एकजुट हो रहे हैं. आज की यह एकता पहले भी जरूरत थी, जब इराक, लीबिया जैसे देशों पर हमले हो रहे थे। लेकिन अब जो जागरूकता आई है, वह भविष्य के लिए एक मजबूत आधार बन सकती है।”

लखनऊ के विभिन्न स्थानों छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा और अन्य धार्मिक स्थलों पर आयोजित कार्यक्रमों में दोनों समुदायों के उलेमा और आम लोग एक साथ नजर आए. यह नजारा शहर की गंगा-जमुनी तहजीब को फिर से जीवंत करता दिखा. स्थानीय लोगों का मानना है कि यदि यही एकजुटता बरकरार रही तो यह न सिर्फ लखनऊ बल्कि पूरे देश के लिए मिसाल बन सकती है. हालांकि, यह भी चेताया कि कुछ असामाजिक तत्व अब भी एकता को कमजोर करने की कोशिश कर सकते हैं, जिनसे सावधान रहना जरूरी है.

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