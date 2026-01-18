ETV Bharat / state

अपने मन से कर रहें मोटापा कम करने का उपाय, तो हो जाएं सावधान!

बता दें, डॉक्टरों के पास इन दवाओं के बारे में पूछताछ करने वालों की संख्या बढ़ रही है. स्टडी के मुताबिक इन इंजेक्शन से वजन 10 से 20 प्रतिशत तक कम हो सकता है, लेकिन मेडिकल विशेषज्ञों के अनुसार ये कोई जादूई इलाज नहीं है और बिना डॉक्टर की निगरानी के इनका इस्तेमाल खतरनाक हो सकता है.

लखनऊ: आजकल की तेज और अनहेल्दी लाइफस्टाइल के चलते बहुत से लोग मोटापे का शिकार हो रहे हैं. एक बार वजन बढ़ जाए, तो उसे घटाना बहुत मुश्किल हो जाता है. ऐसी स्थिति में, कई लोग Facebook, Whatsapps या अपने दोस्तों से प्रेरणा लेकर, बिना डॉक्टर की सलाह के जल्दी रिजल्ट पाने की चाह में वजन घटाने वाली दवाइयों का सहारा लेने लगते हैं. लेकिन, विशेषज्ञों का मानना है कि ये शॉर्टकट तरीके आपको तुरंत पतला तो दिखा सकते हैं, लेकिन अंदर से आपका स्वास्थ्य खतरे में डाल सकते हैं. आइए एक्सपर्ट से जानते हैं, इनके क्या दुष्परिणाम...

वजन घटाने वाला इंजेक्शन खतरनाक: डॉक्टरों के अनुसार आमतौर पर जिन दबाओं का इस्तेमाल हो रहा है, उनमें जीएलपी-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट (जैसे सेमाग्लूटाइड और लिराग्लूटाइड) और टिर्जेपटाइड शामिल हैं. ये दवाएं भूख कम करती हैं, पाचन की रफ्तार धीमी करती हैं और ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखती है, जिससे धीरे-धीरे वजन घटता है. कुछ दवाएं डायबीटीन वाले मरीजों के लिए हैं, जबकि कुछ का इस्तेमाल बिना डायबीटीज वाले अधिक वजन के मरीजों के लिए भी किया जा सकता है. दवाओं का चयन मरीज की सेहत, जरूरत और दवा की कीमत पर निर्भर करता है, क्योंकि यह इलाज महीनों या सालों तक चल सकता है.



क्या हैं साइड इफेक्ट?: सिविल अस्पताल के चेस्ट फिजिशियन डॉ. आशुतोष दुबे ने बताया कि हफ्ते में 8-10 लोग वजन घटाने के इंजेक्शन के बारे में पूछ रहे हैं. हालांकि, इंजेक्शन काफी महंगे हैं. इसलिए करीब 10 प्रतिशत लोग ही लेते हैं. उन्होंने बताया कि लंबे समय तक इन इंजेक्शन के इस्तेमाल से मतली, उल्टी-दस्त, एसिडिटी, पैंक्रियाटाइटिस, पित्त की पथरी और पेट की मासपेशियों में कमजोरी जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं. मरीजों को यह भी बताया जाता है कि संतुलित खान-पान, नियमित एक्सरसाइज और मजबूत इच्छाशक्ति का कोई विकल्प नहीं है.



इस रेट में आता है इंजेक्शन: डॉ. दुबे ने बताया कि वजन घटाने के लिए इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शनों की कीमत देश में काफी ज्यादा है. सेमाग्लुटाइड (Semaglutide) और लिराग्लूटाइड (Liraglutide) का एक इंजेक्शन लगभग 2500 से 4000 रुपए तक पड़ता है, जबकि मौंजारो टिर्जेपटाइड की कीमत 3,500 से 4,500 रुपये के बीच है.



हर किसी के लिए नहीं ये इंजेक्शन: फिजिशियन डॉ. एस देव के अनुसार 10-15 प्रतिशत युवा वजन घटाने वाले इंजेक्शन के बारे में पूछ रहे है. हफ्ते में अमूमन 5 लोगों को इसकी सलाह दी जाती है. उन्होंने कहा कि ये इंजेक्शन हर किसी के लिए नहीं होते. बहुत ज्यादा मोटापे वाले मरीजों को अक्सर बैरिएट्रिक सर्जरी से ज्यादा फायदा होता हैं. बिना डायबीटीज वाले मरीजों को ये इंजेक्शन नहीं लगवाने चाहिए. क्योंकि कभी-कभी ब्लड शुगर अचानक कम हो जाता है, जिससे परेशानी बढ़ सकती है.

इन बातों का जरूर रखें ध्यान

यह दवा ऑनलाइन या डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना लेना सेहत के लिए बहुत बड़ा खतरा है. इसलिए, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना कोई भी वजन कम करने वाली दवा न लें. डॉक्टरी सलाह बहुत जरूरी है.

अपनी रोजाना की डाइट में पर्याप्त प्रोटीन शामिल करें, जो मांसपेशियों को बनाए रखने में मदद करता है.

हफ्ते में कम से कम 3 से 4 बार वेट ट्रेनिंग या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें.

दवा को कभी भी वजन कम करने का फैशन या "शॉर्टकट" न समझें. सही डाइट और लाइफस्टाइल पर भरोसा करें.

याद रखें, आपका असली लक्ष्य हेल्दी तरीके से वजन कम करना होना चाहिए. जल्दी वजन कम करने के लालच से बचें, क्योंकि यह आपकी पूरी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है.



