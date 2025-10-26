ETV Bharat / state

जन्मजात बीमारियां; बच्चे का सिर सामान्य से अधिक बड़ा, आंखें चेहरे से बाहर दिखें तो डाॅक्टर को जल्दी दिखाएं

यूपी में तीन प्रतिशत आबादी क्रेनियोफेशियल सेक्रेनियोफेशियल बीमारी की चपेट में है. चौथी इंडो-गल्फ ट्विन सिटी क्रेनियोफेशियल कांफ्रेस में चिकित्सकों ने बताए बचाव के उपाय.

इंडो-गल्फ ट्विन सिटी क्रेनियोफेशियल कांफ्रेस में मौजूद चिकित्सक.
Published : October 26, 2025 at 7:43 AM IST

लखनऊ : यदि किसी बच्चे का सिर सामान्य से ज्यादा बड़ा है. आंखें बाहर की तरफ हैं. चेहरा टेढ़ा व सिर पर नसें ऊभरी हैं तो इन लक्षणों को नजरअंदाज न करें. यह गंभीर बीमारी क्रेनियोफेशियल के लक्षण हो सकते हैं. लिहाजा इस तरह के लक्षण नजर आने पर डॉक्टर की सलाह लें और नियमित इलाज कराएं. यह जानकारी पीजीआई प्लास्टिक सर्जरी विभाग के अध्यक्ष डॉ. राजीव अग्रवाल ने साझा कीं. डॉ. राजीव अग्रवाल शनिवार को एक निजी होटल में चौथी इंडो-गल्फ ट्विन सिटी क्रेनियोफेशियल कांफ्रेस को संबोधित कर रहे थे.

डॉ. राजीव अग्रवाल ने कहा कि यूपी में तीन प्रतिशत आबादी क्रेनियोफेशियल सेक्रेनियोफेशियल बीमारी की चपेट में है. बीमारी की चपेट में आने के बाद मरीज का चेहरा सामान्य से अलग हो जाता है. दिमाग का विकास भी प्रभावित हो जाता है. जिसका असर शरीर के विकास पर भी पड़ता है. पहली नजर में मरीज कुपोषण का शिकार दिखाई पड़ता है. ऐसे में बच्चे के जन्म के बाद उसके शारीरिक विकास पर नजर रखें. सिर के आकार में बदलाव दिखने पर तत्काल डॉक्टर की सलाह लें. एक साल की उम्र तक सर्जरी हो जाने से बच्चा पूरा जीवन सामान्य तरीके से व्यतीत करता है.

डॉ. राजीव अग्रवाल ने बताया कि 50 प्रतिशत मरीज एक साल के बाद इलाज कराने आते हैं. ऐसे में इलाज कठिन हो जाता है. बीमारी के गंभीर होने का खतरा बढ़ जाता है. समय पर ऑपरेशन व दवाओं से बीमारी पर काबू पाया जा सकता है. इसके अलावा मस्कट से आए डॉ. तैमूर अल बुलिश ने बताया कि यदि इस बीमारी का इलाज एक वर्ष की आयु में हो जाए तो स्कूल जाने तक बच्चा सामान्य दिखने लगेगा. कई बार इस बीमारी से पीड़ित बच्चों को साथी बच्चे ही परेशान करते हैं. इसके अलावा बीमारी से पीड़ित बच्चों को आगे चलकर सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है. ऐसा करने से बचें और बच्चे को सामान्य जीवनशैली उपलब्ध कराएं.

