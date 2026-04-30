ICSE-ISC रिजल्ट: छात्राओं का दबदबा, लखनऊ के टॉपर्स ने रचा इतिहास
ICSE और ISC बोर्ड के परिणाम आ गए हैं. जयपुरिया स्कूल की अक्षिता, CMS की ओशीन ने 12वीं में 99.75% अंक पाकर टॉप किया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 30, 2026 at 3:27 PM IST
लखनऊ: काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (ICSE) बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं. इस वर्ष भी छात्राओं का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा और लगभग 99 प्रतिशत से ज्यादा छात्राओं ने सफलता का परचम लहराया.
लखनऊ रीजन में भी मेधावी छात्र-छात्राओं ने बेहतरीन अंक हासिल कर शहर का नाम पूरे देश में रोशन किया है. ईटीवी भारत ने इन टॉपर्स से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने अपनी सफलता का मंत्र, संघर्ष और भविष्य के सपनों को साझा किया.
अक्षिता और ओशीन ने किया टॉप: 12वीं (ISC) में जयपुरिया स्कूल, गोमतीनगर की अक्षिता अग्रवाल और CMS महानगर की ओशीन अग्रवाल ने 99.75 प्रतिशत अंक हासिल कर शीर्ष स्थान प्राप्त किया. वहीं CMS महानगर के ही सार्थक मिश्र ने 99.25 प्रतिशत अंक हासिल कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया. 10वीं (ICSE) में जयपुरिया स्कूल के कार्तिक अग्रवाल ने 99.2 प्रतिशत अंक हासिल कर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया. ओशीन अग्रवाल ने बताया कि उन्होंने नियमित पढ़ाई पर जोर दिया और सोशल मीडिया से पूरी तरह दूरी बनाए रखी.
कमजोर विषयों पर दिया विशेष ध्यान: ओशीन के अनुसार, उन्होंने अपने टीचर्स पर पूरा भरोसा किया और मैथ्स व साइंस जैसे कठिन विषयों पर विशेष ध्यान दिया. टाइम मैनेजमेंट और नियमित प्रैक्टिस ने ही उन्हें इस प्रतिष्ठित मुकाम तक पहुँचाने में बड़ी भूमिका निभाई है. छात्र सार्थक मिश्र ने कहा कि उन्होंने शिक्षकों के निर्देशों का पूरी ईमानदारी से पालन किया और रविवार को भी रिवीजन जारी रखा. कड़ी मेहनत और सही दिशा में किए गए निरंतर प्रयासों से ही उन्हें यह सफलता हासिल हुई है.
डॉक्टर बनकर सेवा करने का है लक्ष्य: हाईस्कूल में 99.5 प्रतिशत अंक हासिल करने वाली शिवप्रिया पाठक ने बताया कि खुद पर विश्वास और निरंतर मेहनत ही उनकी सफलता का आधार है. वह आगे चलकर डॉक्टर बनना चाहती हैं ताकि समाज के वंचित वर्ग की सेवा कर सकें. इसी तरह 10वीं में 99 प्रतिशत अंक पाने वाली पारख्या यादव का भी सपना डॉक्टर बनकर समाज सेवा करना है. उन्होंने बताया कि लगातार अभ्यास और शिक्षकों के सही मार्गदर्शन से उन्होंने अपने कमजोर विषयों को काफी मजबूत किया.
अनुशासन से मिली सफलता: 12वीं के छात्र फरीद खान ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए लगभग 99 प्रतिशत अंक हासिल कर विद्यालय का नाम बढ़ाया है. उन्होंने अपनी सफलता का पूरा श्रेय अपने माता-पिता और शिक्षकों के निरंतर सहयोग और प्रेरणा को दिया. इन सभी टॉपर्स की सफलता की कहानी में नियमित पढ़ाई, समय प्रबंधन और सोशल मीडिया से दूरी जैसे सूत्र समान रहे. लखनऊ के इन होनहारों ने साबित कर दिया कि स्पष्ट लक्ष्य और सच्ची मेहनत से कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है.
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