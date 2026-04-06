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आशीष कुमार गोयल बने अपर मुख्य सचिव ऊर्जा, शासन ने जारी किया आदेश

उत्तर प्रदेश सरकार ने 1995 बैच के IAS और UPPCL चेयरमैन डॉ. आशीष कुमार गोयल को अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है.

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बिजली चोरी और लापरवाही पर चलेगा डंडा: डॉ. आशीष कुमार गोयल को ऊर्जा विभाग की कमान. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 6, 2026 at 5:25 PM IST

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Updated : April 6, 2026 at 8:14 PM IST

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक फेरबदल करते हुए डॉ. आशीष कुमार गोयल (IAS) को अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है. वर्तमान में वे उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL) के चेयरमैन के पद पर कार्यरत हैं और अब उनके पास पूरे ऊर्जा विभाग की कमान होगी. यह निर्णय राज्य की ऊर्जा व्यवस्था को और अधिक मजबूत, पारदर्शी और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से लिया गया है. इस संबंध में आधिकारिक आदेश नियुक्ति विभाग के विशेष सचिव विजय कुमार ने जारी किया है.

वहीं प्रमुख सचिव, डॉ एमकेएम सुन्दरम, श्रम एवं सेवायोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को वर्तमान पद के साथ प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

IIT दिल्ली से इंजीनियरिंग, अर्थशास्त्र में पीएचडी: डॉ. आशीष कुमार गोयल 1995 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के वरिष्ठ और अनुभवी आईएएस अधिकारी हैं. उनका जन्म 12 फरवरी 1973 को उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में हुआ था और उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि काफी प्रभावशाली रही है. उन्होंने प्रतिष्ठित संस्थान आईआईटी दिल्ली से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है, जो ऊर्जा विभाग के लिए तकनीकी रूप से भी महत्वपूर्ण है. इसके अलावा, उन्होंने डॉ. भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा से अर्थशास्त्र में एमए और पीएचडी की मानद उपाधि प्राप्त की है.

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विशेष सचिव का आदेश. (Photo Credit: ETV Bharat)

कुंभ 2019 के सफल प्रबंधन का अनुभव: डॉ. गोयल के पास लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस से पब्लिक मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस में एमएससी की डिग्री भी है. अपने लंबे प्रशासनिक करियर में उन्होंने विभिन्न जिलों में जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी और कमिश्नर जैसे महत्वपूर्ण पदों पर सेवाएं दी हैं. प्रयागराज में मंडलायुक्त के रूप में वर्ष 2019 के कुंभ मेले को स्वच्छ, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने में उनकी भूमिका की वैश्विक स्तर पर सराहना हुई. केंद्र सरकार में वे ग्रामीण विकास मंत्रालय में जॉइंट सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी के रूप में भी अपना कौशल दिखा चुके हैं.

प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित: प्रशासनिक क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए वर्ष 2020 में उन्हें प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था. साथ ही, उनकी मूल संस्था आईआईटी दिल्ली ने उन्हें ‘अलुम्नस ऑफ द ईयर’ के गौरवशाली पुरस्कार से भी नवाजा है. जुलाई 2023 से वे UPPCL के चेयरमैन पद पर रहते हुए स्मार्ट मीटरिंग और बिजली चोरी रोकने जैसे कठिन कार्यों पर सक्रियता से काम कर रहे हैं. उन्होंने कई बार लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर विभाग में अपनी अनुशासनप्रिय छवि स्थापित की है.

ऊर्जा क्षेत्र को मिलेगी नई गति: अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) का पदभार मिलने से अब राज्य की बिजली उत्पादन, पारेषण और वितरण नीतियों में बेहतर समन्वय की उम्मीद है. शासन के इस आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इस अतिरिक्त कार्यभार के लिए उन्हें कोई अलग से वेतन देय नहीं होगा. विशेषज्ञ मान रहे हैं कि डॉ. गोयल की तकनीकी समझ और प्रशासनिक अनुभव से यूपी के बिजली उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी. उनके इस नए दायित्व से राज्य के ऊर्जा क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को वैश्विक मानकों के अनुरूप विकसित करने में गति आएगी.

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Last Updated : April 6, 2026 at 8:14 PM IST

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