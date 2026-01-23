अश्लील वीडियो बनाकर पति करता है ब्लैकमेल, देवर ने कपड़े फाड़े; ससुरालवालों पर केस दर्ज
इंस्पेक्टर गौतमपल्ली रत्नेश सिंह ने बताया कि महिला ने अपने पति अब्दुर्रहमान, ससुर और देवर समेत ससुरालवालों के खिलाफ केस किया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 23, 2026 at 12:22 PM IST|
Updated : January 23, 2026 at 12:33 PM IST
लखनऊ: हजरतगंज के मार्टिनपुरवा की रहने वाली महिला ने गौतमपल्ली थाने में पति और ससुरालवालों पर केस दर्ज कराया है. पीड़िता का आरोप है कि पति ने उसके अश्लील वीडियो बनाए और वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करता है. ससुरालवाले दहेज के लिए मारते-पीटते और प्रताड़ित करते हैं. देवर जबरन यौन उत्पीड़न करता है. महिला की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज जांच शुरू कर दी है.
इंस्पेक्टर गौतम पल्ली रत्नेश सिंह ने बताया कि महिला ने थाने में अपने पति अब्दुर्रहमान, ससुर और देवर समेत अन्य ससुरालवालों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, मारपीट, यौन उत्पीड़न और अश्लील वीडियो बनाने की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है. पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है.
क्या है पूरा मामला: उन्होंने बताया कि महिला की शिकायत के मुताबिक, पीड़िता साफिया खान का निकाह 2019 में महाराजगंज निवासी अब्दुर्रहमान से हुआ था. निकाह के बाद पति उसे सऊदी अरब ले गया. वहां पर साफिया को पति के मोबाइल में खुद की और अन्य महिलाओं की आपत्तिजनक वीडियो मिले.
जब साफिया पति से इसके बारे में पूछा तो उसने धमकी दी. कहा कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर डालकर पैसे कमाएगा. इस विवाद के बाद पति ने साफिया को वापस भारत भेज दिया.
दहेज के लिए उत्पीड़न: पीड़िता साफिया का आरोप है कि वलीमे के नाम पर ससुराल वालों ने पहले ही 10 लाख रुपए लिए थे. इसमें 5 लाख रुपए नगद, 5 लाख रुपए ऑनलाइन लिए गए. इसके अलावा काफी सामान भी लिया था.
इसके बाद भी ससुरालवाले 2 लाख रुपए की और मांग को लेकर उसका उत्पीड़न करने लगे. 11 सितंबर 2025 को पति और ससुर ने मिलकर साफिया को इतनी बेरहमी से पीटा कि उसका गर्भपात हो गया.
देवर पर गंभीर आरोप: पीड़िता ने देवर पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं. पीड़िता के मुताबिक, 8 नवंबर 2025 को देवर ने उसके कपड़े फाड़े और छेड़छाड़ की. विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी.
साफिया का कहना है कि जब उसने महाराजगंज के भिटौली थाने में शिकायत की तो वहां रसूख और पैसे के दम पर पुलिस ने जबरन सुलह करवा दिया. इसके बाद पीड़िता ने लखनऊ के गौतमपल्ली थाने में मुकदमा दर्ज कराया है.
यह भी पढ़ें: मेरठ पुलिस ने पकड़ी 1.23 करोड़ की GST चोरी; फर्जी फर्म्स बनाकर फ्रॉड कर रहे दो गिरफ्तार