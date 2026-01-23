ETV Bharat / state

अश्लील वीडियो बनाकर पति करता है ब्लैकमेल, देवर ने कपड़े फाड़े; ससुरालवालों पर केस दर्ज

लखनऊ: हजरतगंज के मार्टिनपुरवा की रहने वाली महिला ने गौतमपल्ली थाने में पति और ससुरालवालों पर केस दर्ज कराया है. पीड़िता का आरोप है कि पति ने उसके अश्लील वीडियो बनाए और वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करता है. ससुरालवाले दहेज के लिए मारते-पीटते और प्रताड़ित करते हैं. देवर जबरन यौन उत्पीड़न करता है. महिला की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज जांच शुरू कर दी है.

इंस्पेक्टर गौतम पल्ली रत्नेश सिंह ने बताया कि महिला ने थाने में अपने पति अब्दुर्रहमान, ससुर और देवर समेत अन्य ससुरालवालों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, मारपीट, यौन उत्पीड़न और अश्लील वीडियो बनाने की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है. पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है.

क्या है पूरा मामला: उन्होंने बताया कि महिला की शिकायत के मुताबिक, ​पीड़िता साफिया खान का निकाह 2019 में महाराजगंज निवासी अब्दुर्रहमान से हुआ था. निकाह के बाद पति उसे सऊदी अरब ले गया. वहां पर साफिया को पति के मोबाइल में खुद की और अन्य महिलाओं की आपत्तिजनक वीडियो मिले.

जब साफिया पति से इसके बारे में पूछा तो उसने धमकी दी. कहा कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर डालकर पैसे कमाएगा. इस विवाद के बाद पति ने साफिया को वापस भारत भेज दिया.

दहेज के लिए उत्पीड़न: पीड़िता साफिया का आरोप है कि वलीमे के नाम पर ससुराल वालों ने पहले ही 10 लाख रुपए लिए थे. इसमें 5 लाख रुपए नगद, 5 लाख रुपए ऑनलाइन लिए गए. इसके अलावा काफी सामान भी लिया था.