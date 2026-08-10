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पत्नी ने शराब के लिए नहीं दिए पैसे तो 33 हजार वोल्ट के टावर पर चढ़ा पति, लखनऊ में आधी रात को 3 घंटे चला रेस्क्यू

33 हजार वोल्ट के टावर पर चढ़ा पति (प्रतीकात्मक तस्वीर) ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: काकोरी थाना के अजीतनखेड़ा गांव में रविवार देर रात शराब की लत में अंधे 50 वर्षीय व्यक्ति ने पत्नी द्वारा पैसे न देने पर 33 हजार वोल्ट की हाईटेंशन लाइन वाले बिजली के टावर पर चढ़कर पूरे गांव और पुलिस-प्रशासन की सांसें अटका दीं. ​करीब तीन घंटे तक चले चले इस हाई-वोल्टेज ड्रामे के बाद फायर सर्विस, एसडीआरएफ और पुलिस की संयुक्त टीम ने जान पर खेलकर उसे सुरक्षित नीचे उतारा.



​आधी रात टावर पर चढ़ा: ​घटना रविवार रात करीब 11:30 बजे की है. अजीतनखेड़ा गांव निवासी शिवबरन 50 वर्ष अचानक गांव के बाहर खेतों में स्थित 33KV के हाईटेंशन बिजली टावर पर चढ़ गया और ऊपर से जोर-जोर से चिल्लाने लगा. सूचना मिलते ही काकोरी पुलिस मौके पर पहुंची और टॉर्च की रोशनी से टावर पर चढ़े व्यक्ति को देखा. स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए तत्काल बिजली आपूर्ति कटवाई गई और फायर सर्विस और एसडीआरएफ की टीमों को मौके पर बुलाया गया. सूचना मिलते ही पुलिस, फायर सर्विस, एसडीआरएफ और विद्युत विभाग की टीमों ने संयुक्त रूप से त्वरित कार्रवाई की. करीब 3 घंटे के प्रयास के बाद शिवबरन को सकुशल और बिना किसी जनहानि के नीचे उतार लिया गया. उसका मेडिकल परीक्षण कराकर परिजनों के साथ घर भेज दिया गया है.- शकील अहमद, एसीपी काकोरी