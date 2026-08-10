ETV Bharat / state

पत्नी ने शराब के लिए नहीं दिए पैसे तो 33 हजार वोल्ट के टावर पर चढ़ा पति, लखनऊ में आधी रात को 3 घंटे चला रेस्क्यू

अफरा-तफरी के बीच SDRF ने सुरक्षित उतारा

33 हजार वोल्ट के टावर पर चढ़ा पति (प्रतीकात्मक तस्वीर)
33 हजार वोल्ट के टावर पर चढ़ा पति (प्रतीकात्मक तस्वीर) (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 10, 2026 at 2:26 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: काकोरी थाना के अजीतनखेड़ा गांव में रविवार देर रात शराब की लत में अंधे 50 वर्षीय व्यक्ति ने पत्नी द्वारा पैसे न देने पर 33 हजार वोल्ट की हाईटेंशन लाइन वाले बिजली के टावर पर चढ़कर पूरे गांव और पुलिस-प्रशासन की सांसें अटका दीं. ​करीब तीन घंटे तक चले चले इस हाई-वोल्टेज ड्रामे के बाद फायर सर्विस, एसडीआरएफ और पुलिस की संयुक्त टीम ने जान पर खेलकर उसे सुरक्षित नीचे उतारा.

​आधी रात टावर पर चढ़ा: ​घटना रविवार रात करीब 11:30 बजे की है. अजीतनखेड़ा गांव निवासी शिवबरन 50 वर्ष अचानक गांव के बाहर खेतों में स्थित 33KV के हाईटेंशन बिजली टावर पर चढ़ गया और ऊपर से जोर-जोर से चिल्लाने लगा. सूचना मिलते ही काकोरी पुलिस मौके पर पहुंची और टॉर्च की रोशनी से टावर पर चढ़े व्यक्ति को देखा. स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए तत्काल बिजली आपूर्ति कटवाई गई और फायर सर्विस और एसडीआरएफ की टीमों को मौके पर बुलाया गया.

सूचना मिलते ही पुलिस, फायर सर्विस, एसडीआरएफ और विद्युत विभाग की टीमों ने संयुक्त रूप से त्वरित कार्रवाई की. करीब 3 घंटे के प्रयास के बाद शिवबरन को सकुशल और बिना किसी जनहानि के नीचे उतार लिया गया. उसका मेडिकल परीक्षण कराकर परिजनों के साथ घर भेज दिया गया है.- शकील अहमद, एसीपी काकोरी



3 घंटे चला रेस्क्यू ऑपरेशन: ​पुलिस और गांव के संभ्रांत लोगों ने लाउडस्पीकर और आवाज देकर शिवबरन को नीचे उतरने के लिए काफी समझाया, लेकिन वह नीचे उतरने को तैयार नहीं हुआ. ​आखिरकार करीब तीन घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद तड़के एसडीआरएफ और फायर सर्विस के दो जांबाज बचावकर्मी सुरक्षा उपकरणों के साथ टावर पर चढ़े और शिवबरन को सुरक्षित कब्जे में लेकर नीचे उतारा. इसके बाद तत्काल एंबुलेंस की मदद से उसे सीएचसी बेहटा भेजा गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक जांच के बाद उसे परिजनों के सुपुर्द कर दिया.

​पत्नी को डराने के लिए किया ड्रामा: ​पुलिस पूछताछ में शिवबरन ने जो वजह बताई, उसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया. शिवबरन ने बताया कि उसकी पत्नी उसे शराब पीने के लिए पैसे नहीं दे रही थी, इसलिए वह पत्नी को डराने और खुद के मर जाने का खौफ पैदा करने के लिए टावर पर चढ़ गया था. ​शिवबरन ने यह भी आरोप लगाया कि गांव के ही एक व्यक्ति पर उसके 4 लाख रुपये बकाया हैं जो वह दे नहीं रहा है. हालांकि, मौके पर मौजूद उसकी पत्नी ने 4 लाख रुपये के बकाये वाले दावे को पूरी तरह गलत और शराब के नशे की मनगढ़ंत कहानी बताया.


यह भी पढ़ें: बदलती लाइफ स्टाइल और तनाव बढ़ा रहे बांझपन, IVF को लेकर समाज में कई गलतफहमियां, जानिए कड़वा सच और समाधान!

TAGGED:

LUCKNOW
MONEY FOR ALCOHOL
SDRF
RESCUE
CLIMBED 33000 VOLT TRANSMISSION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.