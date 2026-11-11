लखनऊ के मानकनगर में हिस्ट्रीशीटर छोटू कालिया हत्याकांड का खुलासा: सिर्फ एक सिगरेट न मिलने पर हुई थी हत्या, आरोपी गिरफ्तार
लखनऊ के मानकनगर थाना क्षेत्र में हिस्ट्रीशीटर रमाशंकर उर्फ छोटू कालिया की हत्या का खुलासा हो गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 11, 2026 at 10:25 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मानकनगर थाना क्षेत्र में हुए एक चर्चित हत्याकांड की गुत्थी को पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर बहुत ही मुस्तैदी से सुलझा लिया है. मानकनगर पुलिस ने इस मामले में नामजद मुख्य आरोपी वीरेश बहादुर सिंह उर्फ किंकी राजपूत को धर दबोचा है. पुलिस की पूछताछ में जो बात सामने आई है, उसने सबको हैरान कर दिया है क्योंकि यह सनसनीखेज वारदात सिर्फ एक सिगरेट न देने को लेकर उपजे मामूली विवाद में अंजाम दी गई थी. शराब के नशे में शुरू हुई गाली-गलौज और हाथापाई के बाद आरोपी ने लोहे के पाइप और ईंट के अध्धे से ताबड़तोड़ वार कर हिस्ट्रीशीटर को मौत के घाट उतार दिया था.
सिगरेट को लेकर हुआ था विवाद और फिर खूनी संघर्ष: पुलिस पूछताछ में आरोपी किंकी राजपूत (जो मंगलखेड़ा, रामनगर, आलमबाग का रहने वाला है) ने बताया कि वह 9 नवंबर की शाम को रमाशंकर के घर गया था. उस वक्त रमाशंकर अत्यधिक शराब के नशे में पूरी तरह धुत था और उसने आते ही उससे सिगरेट की मांग की. जब आरोपी ने अपने पास सिगरेट न होने की बात कही, तो रमाशंकर आगबबूला हो गया और बेहद भद्दी गालियां देने लगा. बढ़ता हुआ विवाद देखकर रमाशंकर ने पास ही पड़ा ईंट का अध्धा उठाकर किंकी के सिर पर दे मारा, जिससे मामला पूरी तरह खूनी संघर्ष में बदल गया.
आरोपी ने लोहे के पाइप और ईंट से किया हमला और हुआ फरार: इस अचानक हुए हमले से बौखलाए किंकी ने घर में रखे लोहे के पाइप और ईंट के अध्धे को उठाकर रमाशंकर के सिर पर कई जोरदार वार कर दिए. गंभीर चोट लगने के कारण रमाशंकर खून से लथपथ होकर ज़मीन पर गिर पड़ा और तड़पने लगा. आरोपी उसे मरा हुआ समझकर बिना किसी को बताए चुपचाप मौके से अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला था. अगले दिन सुबह छत पर रक्तरंजित शव मिलने के बाद मृतक के बेटे आशु की तहरीर पर मानकनगर थाने में हत्या का गंभीर मुकदमा दर्ज किया गया था.
पुलिस ने सर्विलांस की मदद से दबोचा और भेजा जेल: मानकनगर थाना पुलिस ने सर्विलांस और मुखबिर की सटीक सूचनाओं का जाल बिछाते हुए बुधवार को आरोपी वीरेश बहादुर सिंह उर्फ किंकी राजपूत को रामनगर स्थित स्लीपर ग्राउंड के पास से घेरकर धर दबोचा. अपर पुलिस उपायुक्त सेंट्रल जितेंद्र कुमार दुबे ने मीडिया को पूरी जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है. पूछताछ में उसने सिगरेट को लेकर हुए विवाद के बाद हत्या करने का जुर्म पूरी तरह स्वीकार कर लिया है. इस मामले की विवेचना एसीपी कैंट द्वारा की जा रही है और पुख्ता विधिक साक्ष्य संकलित कर आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है.
यह भी पढ़ें- ताजमहल की सुरक्षा में बड़ी चूक: शाही मस्जिद की प्रतिबंधित छत पर टहलते दिखे विदेशी पर्यटक, ASI और CISF में मची खलबली