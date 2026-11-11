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लखनऊ के मानकनगर में हिस्ट्रीशीटर छोटू कालिया हत्याकांड का खुलासा: सिर्फ एक सिगरेट न मिलने पर हुई थी हत्या, आरोपी गिरफ्तार

24 घंटे के भीतर पुलिस ने मुख्य आरोपी वीरेश उर्फ किंकी राजपूत को रामनगर से किया गिरफ्तार. ( Etv BharatPhoto Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मानकनगर थाना क्षेत्र में हुए एक चर्चित हत्याकांड की गुत्थी को पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर बहुत ही मुस्तैदी से सुलझा लिया है. मानकनगर पुलिस ने इस मामले में नामजद मुख्य आरोपी वीरेश बहादुर सिंह उर्फ किंकी राजपूत को धर दबोचा है. पुलिस की पूछताछ में जो बात सामने आई है, उसने सबको हैरान कर दिया है क्योंकि यह सनसनीखेज वारदात सिर्फ एक सिगरेट न देने को लेकर उपजे मामूली विवाद में अंजाम दी गई थी. शराब के नशे में शुरू हुई गाली-गलौज और हाथापाई के बाद आरोपी ने लोहे के पाइप और ईंट के अध्धे से ताबड़तोड़ वार कर हिस्ट्रीशीटर को मौत के घाट उतार दिया था.

सिगरेट को लेकर हुआ था विवाद और फिर खूनी संघर्ष: पुलिस पूछताछ में आरोपी किंकी राजपूत (जो मंगलखेड़ा, रामनगर, आलमबाग का रहने वाला है) ने बताया कि वह 9 नवंबर की शाम को रमाशंकर के घर गया था. उस वक्त रमाशंकर अत्यधिक शराब के नशे में पूरी तरह धुत था और उसने आते ही उससे सिगरेट की मांग की. जब आरोपी ने अपने पास सिगरेट न होने की बात कही, तो रमाशंकर आगबबूला हो गया और बेहद भद्दी गालियां देने लगा. बढ़ता हुआ विवाद देखकर रमाशंकर ने पास ही पड़ा ईंट का अध्धा उठाकर किंकी के सिर पर दे मारा, जिससे मामला पूरी तरह खूनी संघर्ष में बदल गया.