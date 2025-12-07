ETV Bharat / state

लखनऊ के ऐतिहासिक यहियागंज गुरुद्वारे का दो करोड़ से होगा कायाकल्प, पर्यटन मंत्री बोले- 'गुरुद्वारे का पर्यटन विकास हमारी प्राथमिकता'

लखनऊ : लखनऊ स्थित ऐतिहासिक यहियागंज गुरुद्वारे का कायाकल्प किया जाएगा. पर्यटन विभाग ने दो करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत करते हुए परियोजना की शुरुआत की है. उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि सिखों के नौवें गुरु, गुरु तेग बहादुर और 10वें गुरु, गुरु गोबिंद सिंह की स्मृतियों से जुड़े गुरुद्वारे का पर्यटन विकास हमारी प्राथमिकता है.









पर्यटन मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार सभी धर्मों की आस्था का समान रूप से सम्मान करती है. सिख गुरुओं के ऐतिहासिक पदचिह्नों से जुड़े लखनऊ के यहियागंज गुरुद्वारे को पर्यटन मानचित्र पर विशेष रूप से विकसित किया जाएगा, जिससे आने वाली पीढ़ियां इस पवित्र विरासत को करीब से जान सकें और श्रद्धा पूर्वक देख सकें.

पर्यटन मंत्री ने बताया कि यहियागंज गुरुद्वारे के पर्यटन विकास के लिए राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 में मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों के विकास मद से दो करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है. यह धनराशि गुरुद्वारे के ऐतिहासिक स्वरूप को संरक्षित रखते हुए आधुनिक सुविधाओं, सौंदर्यीकरण, आगंतुक सुविधाओं और सुगम पहुंच व्यवस्था के लिए उपयोग की जाएगी.