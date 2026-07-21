लखनऊ हिमांशी हत्याकांड; जेठ फरार, पति सहित 6 आरोपी गिरफ्तार, पढ़ें सनसनीखेज MURDER की कहानी
इटौंजा थाना क्षेत्र की नवविवाहिता का शव बीती 12 जुलाई को नगराम के पास नहर से बरामद हुआ था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 21, 2026 at 2:40 PM IST
लखनऊ : इटौंजा के तुर्की गांव की रहने वाली नवविवाहिता हिमांशी कश्यप हत्याकांड में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है. इस मामले में सोमवार को पुलिस ने हिमांशी के ससुर श्रीराम, ननद प्रीति और भांजे शिवा को गिरफ्तार कर लिया है. इससे पहले पुलिस हिमांशी के पति प्रदीप गौड़, सास सुनीता और ननद राखी को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है. अब तक इस मामले में छह आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है. वहीं, फरार चल रहे जेठ संदीप की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है.
इस बीच हिमांशी के पिता पवन कुमार कश्यप अपनी पत्नी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार पहुंचे. उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग की है. पवन कुमार कश्यप का कहना है कि उनकी बेटी की बेरहमी से हत्या की गई है. हिमांशी की शादी इसी साल 26 फरवरी को हुई थी.
बता दें, कई दिनों से लापता नवविवाहिता हिमांशी का शव बीती 12 जुलाई को नगराम के पास नहर से बरामद हुआ था. परिजनों ने शव की पहचान उसके कपड़ों से की थी. शव मिलने के बाद परिजनों ने इटौंजा थाने पहुंचकर पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया था. इसी दौरान हिमांशी की छोटी बहन ने थाने के अंदर आत्महत्या की कोशिश की थी. इस मामले में हिमांशी के पिता पवन कुमार शुरू से ही दहेज हत्या का आरोप लगा रहे हैं.
पवन कुमार का आरोप है कि शादी के बाद उनकी बेटी को लगातार दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था. अगर पुलिस ने शुरुआत में ही ठोस कार्रवाई की होती तो शायद उनकी बेटी की जान बच जाती. वहीं हिमांशी का पति प्रदीप गौड़ लगातार परिजनों और पुलिस को गुमराह करता रहा. पुलिस ने उशकी कार बंथरा क्षेत्र से बरामद की थी. जांच में पता चला था कि प्रदीप कार एक परिचित के घर खड़ी करके अमरनाथ यात्रा पर जाने की बात कह कर लापता हो गया था. इसके अलावा एक कथित सुसाइड नोट भी सामने आया था. जिसे हिमांशी के परिवारवाले पूरी तरह फर्जी होने का दावा कर रहे हैं.
इटौंजा इंस्पेक्टर सोबरन सिंह ने बताया कि पुलिस टीम को मिले सीसीटीवी फुटेज में हिमांशी आखिरी बार घर के बाहर कुत्ते को खाना खिलाते हुए दिखाई दी थी. जिसके बाद कैमरा बंद हो गया. इसके कुछ देर बाद वह लापता हो गई थी. घटना के बाद पति प्रदीप अपने परिवार के साथ अमरनाथ यात्रा पर चला गया था. जिससे पुलिस को मामला संदिग्ध लगा. कुछ दिन बाद हिमांशी का शव नहर से बरामद हुआ. पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस को बताया कि हिमांशी ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी. इसके बाद घबराकर पति, उसकी मां और बहन उसे कार से नहर तक ले गए और वहीं शव फेंक दिया. इस मामले में डिजिटल साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है. अब तक छह आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. फरार जेठ संदीप की तलाश जारी है.
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