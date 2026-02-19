ETV Bharat / state

चाइनीज मांझे पर ​लखनऊ हाईकोर्ट सख्त, सरकार को ठोस कानून बनाने का निर्देश

​लखनऊ हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि चाइनीज मांझे पर केवल शासनादेश काफी नहीं है. सरकार की लापरवाही पर पीड़ितों को मुआवजा दिलाएंगे.

Chinese thread
चाइनीज मांझे पर ठोस कानून बनाए यूपी सरकार. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 19, 2026 at 7:21 AM IST

|

Updated : February 19, 2026 at 9:31 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ : ​चाइनीज मांझे से लगातार हो रहे हादसों पर चिंता जताते हुए न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति एके चौधरी की खंडपीठ ने राज्य सरकार को विधिक कड़ाई बरतने के निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने कहा कि मीडिया की सुर्खियां बनने के बाद अधिकारियों का सक्रिय होना समस्या का समाधान नहीं है.

​चाइनीज मांझा केवल नाम, असल खतरा सिंथेटिक

​सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने तर्क दिया कि ये मांझे चीन से आयात नहीं होते, बल्कि स्थानीय स्तर पर निर्मित सिंथेटिक/नायलॉन मांझे हैं, जिन्हें चाइनीज मांझा का गलत नाम दिया गया है.

योगी सरकार ने अपने अक्टूबर के शासनादेश का भी हवाला दिया. न्यायालय ने सरकार की दलीलों को अपर्याप्त माना. कोर्ट ने कहा कि जब तक निर्माण, बिक्री और उपयोग के खिलाफ मजबूत कानूनी ढांचा नहीं होगा, तब तक इसे रोकना मुमकिन नहीं है.

​मुआवजा और जवाबदेही पर चेतावनी

न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति एके चौधरी की खंडपीठ ने स्थानीय अधिवक्ता मोतीलाल यादव की जनहित याचिका पर यह आदेश पारित किया.

​कोर्ट ने सरकार को दो टूक शब्दों में चेतावनी दी यदि अवैध मांझे की बिक्री जारी रही और लोग घायल हुए, तो कोर्ट सरकार को पीड़ितों को भारी मुआवजा देने का आदेश जारी करेगी. न्यायालय ने कहा कि जवाबदेही केवल बेचने वाले की नहीं, बल्कि उस क्षेत्र के अधिकारियों और कर्मचारियों की भी होगी जो अपने कर्तव्य निभाने में विफल रहेंगे.

​ फरवरी में ही 10 लोग हुए शिकार

​याचिकाकर्ता अधिवक्ता मोतीलाल यादव ने कोर्ट को बताया कि अकेले फरवरी महीने में ही लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों में लगभग 10 लोग इन घातक मांझों के कारण गंभीर रूप से घायल हुए हैं या अपनी जान गंवा चुके हैं.

​ 11 मार्च तक मांगा जवाब

​हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 11 मार्च को होने वाली अगली सुनवाई तक नया शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है. इसमें सरकार को यह बताना होगा कि ​इन मांझों की रोकथाम के लिए क्या नया कानून प्रस्तावित है ​उल्लंघन करने वालों और लापरवाह अधिकारियों पर क्या ठोस कार्रवाई की जाएगी?

हाईकोर्ट ने चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध के लिए राज्य सरकार को नया कानून बनाने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने चेतावनी दी कि यदि प्रभावी रोक नहीं लगी, तो पीड़ितों को मुआवजा देने की जिम्मेदारी सरकार की होगी। मामले की अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी.

ये भी पढ़ें -चाइनीज मांझे को लेकर सीएम योगी और सख्त, ऑनलाइन बिक्री पर भी रोक लगाने के आदेश

Last Updated : February 19, 2026 at 9:31 AM IST

TAGGED:

HIGHCOURT ON CHINESE THREAD
चाइनीज मांझे
CHINESE THREAD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.