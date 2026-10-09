ETV Bharat / state

लखनऊ में ​हादसा; दोस्त की भैंस बचाने नाले में उतरा युवक डूबा

नाले में डूबकर युवक की मौत. ( Photo Credit : ETV Bharat )

लखनऊ : रहीमाबाद थाना क्षेत्र में गुरुवार शाम हृदय विदारक हादसा हो गया. यहां पुणे से महज 23 दिन पहले घर लौटे युवक की बेहता नाले में डूब गया. युवक अपने दोस्त के बुलावे पर नाले में फंसी भैंस को निकलवाने पहुंचा था. रस्सी के सहारे पानी में उतरे सूरज के हाथ से रस्सी छूटने से वह नाले के पानी की भंवर में समा गया. सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और गोताखोरों की टीम ने सघन तलाशी अभियान चलाया, लेकिन देर रात तक कोई सफलता नहीं मिली.







बताया गया कि तरौना गांव निवासी विष्णु मौर्य की भैंस गुरुवार शाम करीब 5:00 बजे गांव के पास बेहता नाले में बह गई थी. विष्णु के परिचित ने रोहित ने अपने दोस्त सूरज को मदद के लिए बुलाया था. इसके बाद सूरज अपने साथियों पिंटू, नीरज और दिल्कू के साथ मौके पर पहुंचा. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सूरज कमर में जूट की रस्सी बांध कर नाले में उतर गया. इसके बाद अचानक सूरज के हाथ से रस्सी छूट गई और नाले में बहने लगा. साथियों ने उसे बचाने के प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली. इसके बाद सूरज लोगों की आंखों के सामने ही गहरे पानी में समा गया.





एसीपी मलिहाबाद ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि ​हादसे की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस टीम और स्थानीय गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया. तरौना निवासी श्याम सुंदर सहित कई ग्रामीण भी गोताखोरों के साथ पानी में उतरे, लेकिन नाले में फैली जलकुंभी और होने के कारण सर्च ऑपरेशन प्रभावित हुआ. फिलहाल सूरज का कोई सुराग नहीं लग सका है.