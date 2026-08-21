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लखनऊ: नदवा के इस्लामिक स्कॉलर की हत्या की साजिश का पर्दाफाश, मौलाना और वकील समेत 4 गिरफ्तार

लखनऊ की हजरतगंज पुलिस ने नदवा के इस्लामिक स्कॉलर की हत्या की 2 लाख रुपये की सुपारी वाली साजिश का भंडाफोड़ किया है.

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चोरी की मोटरसाइकिलों से हो रही थी रेकी: मौलाना, अधिवक्ता और दो पेशेवर शूटर चढ़े पुलिस के हत्थे. (Video Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 21, 2026 at 4:52 PM IST

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लखनऊ: लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली पुलिस ने नदवा कॉलेज से जुड़े एक प्रतिष्ठित इस्लामिक स्कॉलर की सनसनीखेज हत्या की साजिश का समय रहते पर्दाफाश कर दिया है. पुलिस ने मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक मौलाना, एक अधिवक्ता और दो पेशेवर शूटरों समेत कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. जांच में सामने आया है कि करोड़ों की प्रॉपर्टी के विवाद में इस्लामिक स्कॉलर को रास्ते से हटाने के लिए 2 लाख की सुपारी दी गई थी और वारदात को अंजाम देने के लिए चोरी की मोटरसाइकिलों से रेकी की जा रही थी. पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार, पूरा मामला नदवा के ट्रस्टी इरफान मिर्जा से जुड़े एक गंभीर संपत्ति विवाद से जुड़ा हुआ है.

चोरी की मोटरसाइकिलों से की जा रही थी रेकी: इसी संपत्ति विवाद के चलते इस्लामिक स्कॉलर को रास्ते से हटाने का पूरा खाका तैयार किया गया था. इस साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए 2 लाख की सुपारी तय कर दो शूटरों को काम पर लगाया गया था. वारदात को अंजाम देने के लिए शूटरों ने पूरी तैयारी कर रखी थी. पुलिसिया जांच में सामने आया कि स्कॉलर की गतिविधियों और रूट की रेकी करने के लिए आरोपियों ने जानबूझकर दो चोरी की मोटरसाइकिलें खरीदी थीं, ताकि वारदात के बाद पुलिस को कोई सुराग न मिल सके.

मौलाना और वकील निकले साजिश के मुख्य सूत्रधार: हजरतगंज पुलिस अब यह पता लगा रही है कि ये बाइकें किस गिरोह से खरीदी गई थीं और इन्हें सप्लाई करने में कौन-कौन शामिल था. पुलिस कमिश्नरेट सेंट्रल जोन के डीसीपी विक्रांत वीर ने बताया कि हजरतगंज पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर तंत्र की मदद से पूरे नेटवर्क को बेनकाब किया. जांच में पाया गया कि हत्या का ताना-बाना बुनने और शूटरों को हायर करने में मौलाना कारी बिलाल और अधिवक्ता सैफ सिद्दीकी मुख्य सूत्रधार थे. गिरफ्तार अभियुक्तों में मौलाना कारी बिलाल (साजिशकर्ता), सैफ सिद्दीकी (अधिवक्ता/साजिशकर्ता), जमीर (शूटर) और शाहिद (शूटर) शामिल हैं.

करोड़ों की संपत्ति विवाद में रची गई थी खूनी साजिश: हजरतगंज पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से अहम डिजिटल साक्ष्य और चोरी के वाहन बरामद किए हैं. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, यदि समय रहते आरोपियों को न दबोचा जाता, तो राजधानी में एक बड़ी सनसनीखेज वारदात हो सकती थी. पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है. हजरतगंज में नदवा के इस्लामिक स्कॉलर की हत्या की साजिश में शामिल पूरे सिंडिकेट का पुलिस ने सफलतापूर्वक पर्दाफाश कर दिया है.

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