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लखनऊ: नदवा के इस्लामिक स्कॉलर की हत्या की साजिश का पर्दाफाश, मौलाना और वकील समेत 4 गिरफ्तार

लखनऊ: लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली पुलिस ने नदवा कॉलेज से जुड़े एक प्रतिष्ठित इस्लामिक स्कॉलर की सनसनीखेज हत्या की साजिश का समय रहते पर्दाफाश कर दिया है. पुलिस ने मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक मौलाना, एक अधिवक्ता और दो पेशेवर शूटरों समेत कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. जांच में सामने आया है कि करोड़ों की प्रॉपर्टी के विवाद में इस्लामिक स्कॉलर को रास्ते से हटाने के लिए 2 लाख की सुपारी दी गई थी और वारदात को अंजाम देने के लिए चोरी की मोटरसाइकिलों से रेकी की जा रही थी. पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार, पूरा मामला नदवा के ट्रस्टी इरफान मिर्जा से जुड़े एक गंभीर संपत्ति विवाद से जुड़ा हुआ है.

चोरी की मोटरसाइकिलों से की जा रही थी रेकी: इसी संपत्ति विवाद के चलते इस्लामिक स्कॉलर को रास्ते से हटाने का पूरा खाका तैयार किया गया था. इस साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए 2 लाख की सुपारी तय कर दो शूटरों को काम पर लगाया गया था. वारदात को अंजाम देने के लिए शूटरों ने पूरी तैयारी कर रखी थी. पुलिसिया जांच में सामने आया कि स्कॉलर की गतिविधियों और रूट की रेकी करने के लिए आरोपियों ने जानबूझकर दो चोरी की मोटरसाइकिलें खरीदी थीं, ताकि वारदात के बाद पुलिस को कोई सुराग न मिल सके.

मौलाना और वकील निकले साजिश के मुख्य सूत्रधार: हजरतगंज पुलिस अब यह पता लगा रही है कि ये बाइकें किस गिरोह से खरीदी गई थीं और इन्हें सप्लाई करने में कौन-कौन शामिल था. पुलिस कमिश्नरेट सेंट्रल जोन के डीसीपी विक्रांत वीर ने बताया कि हजरतगंज पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर तंत्र की मदद से पूरे नेटवर्क को बेनकाब किया. जांच में पाया गया कि हत्या का ताना-बाना बुनने और शूटरों को हायर करने में मौलाना कारी बिलाल और अधिवक्ता सैफ सिद्दीकी मुख्य सूत्रधार थे. गिरफ्तार अभियुक्तों में मौलाना कारी बिलाल (साजिशकर्ता), सैफ सिद्दीकी (अधिवक्ता/साजिशकर्ता), जमीर (शूटर) और शाहिद (शूटर) शामिल हैं.