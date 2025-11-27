ETV Bharat / state

लखनऊ के हजरतगंज और नाजा मार्केट की बदलेगी तस्वीर; सुदर्शन मूर्ति स्थल और पार्क का होगा सौंदर्यीकरण

लखनऊ : हजरतगंज के साथ शहर की नामचीन नाजा मार्केट का भी कायाकल्प होने वाला है. यहां फसाड अपग्रेडेशन के कार्यों के साथ प्लाजा स्ट्रीट को पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित बनाया जाएगा. सड़क के दोनों तरफ हेरिटेज लुक में डिजाइन स्ट्रीट लाइटें लगेंगी. इससे लोगों को सहूलियत मिलेगी.

लखनऊ विकास प्राधिकरण की ओर से हजरतगंज चौराहे से लेकर डीएम आवास के पास लगभग 850 मीटर लंबे स्ट्रेच में फसाड अपग्रेडेशन व सौंदर्यीकरण के विभिन्न कार्य लगभग 16 करोड़ रूपये की लागत से कराए जा रहे हैं. बुधवार को एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने इसका निरीक्षण किया.

भवनों व साइनेज बोर्ड के कलर पैलेट निर्धारित : उपाध्यक्ष ने निर्देश दिए कि हजरतगंज में सड़क के दोनों तरफ हेरिटेज लुक में डिजाइन की गईं स्ट्रीट लाइटें लगवाई जाएं, लेकिन मीडियन पर पहले से लगी लाइटों को न हटाया जाए. हजरतगंज मार्केट की बिल्डिंगों को एकरूपता देने के लिए भवनों व साइनेज बोर्ड के कलर पैलेट निर्धारित किए गए हैं.

पाथ-वे का होगा सौंदर्यीकरण : उपाध्यक्ष ने बताया कि मल्टीलेवल पार्किंग के पास स्थित भवन की दीवार पर सैंपल के रूप में कराए गए पेंट को चेक करके फाइनल किया गया. उपाध्यक्ष ने कहा कि हजरतगंज मार्केट में पाथ-वे का जीर्णोद्धार कराने के साथ ही आकर्षक रंग-रोगन कराया जाए. इसके अलावा स्थानीय व्यापारियों की मांग के अनुरूप साइनेज बोर्ड के आकार को बढ़ाया जाए.