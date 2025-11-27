ETV Bharat / state

लखनऊ के हजरतगंज और नाजा मार्केट की बदलेगी तस्वीर; सुदर्शन मूर्ति स्थल और पार्क का होगा सौंदर्यीकरण

खर्च होंगे करोड़ों रुपये, सड़क के दोनों तरफ हेरिटेज लुक वाली स्ट्रीट लाइटें भी लगेंगी, LDA ने तैयार किया प्लान.

एलडीए उपाध्यक्ष ने अफसरों को दिए निर्देश.
एलडीए उपाध्यक्ष ने अफसरों को दिए निर्देश. (Photo Credit; LDA MEDIA CELL)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 27, 2025 at 1:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ : हजरतगंज के साथ शहर की नामचीन नाजा मार्केट का भी कायाकल्प होने वाला है. यहां फसाड अपग्रेडेशन के कार्यों के साथ प्लाजा स्ट्रीट को पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित बनाया जाएगा. सड़क के दोनों तरफ हेरिटेज लुक में डिजाइन स्ट्रीट लाइटें लगेंगी. इससे लोगों को सहूलियत मिलेगी.

लखनऊ विकास प्राधिकरण की ओर से हजरतगंज चौराहे से लेकर डीएम आवास के पास लगभग 850 मीटर लंबे स्ट्रेच में फसाड अपग्रेडेशन व सौंदर्यीकरण के विभिन्न कार्य लगभग 16 करोड़ रूपये की लागत से कराए जा रहे हैं. बुधवार को एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने इसका निरीक्षण किया.

भवनों व साइनेज बोर्ड के कलर पैलेट निर्धारित : उपाध्यक्ष ने निर्देश दिए कि हजरतगंज में सड़क के दोनों तरफ हेरिटेज लुक में डिजाइन की गईं स्ट्रीट लाइटें लगवाई जाएं, लेकिन मीडियन पर पहले से लगी लाइटों को न हटाया जाए. हजरतगंज मार्केट की बिल्डिंगों को एकरूपता देने के लिए भवनों व साइनेज बोर्ड के कलर पैलेट निर्धारित किए गए हैं.

पाथ-वे का होगा सौंदर्यीकरण : उपाध्यक्ष ने बताया कि मल्टीलेवल पार्किंग के पास स्थित भवन की दीवार पर सैंपल के रूप में कराए गए पेंट को चेक करके फाइनल किया गया. उपाध्यक्ष ने कहा कि हजरतगंज मार्केट में पाथ-वे का जीर्णोद्धार कराने के साथ ही आकर्षक रंग-रोगन कराया जाए. इसके अलावा स्थानीय व्यापारियों की मांग के अनुरूप साइनेज बोर्ड के आकार को बढ़ाया जाए.

एलडीए उपाध्यक्ष ने लिया कार्यों का जायजा.
एलडीए उपाध्यक्ष ने लिया कार्यों का जायजा. (Photo Credit; LDA MEDIA CELL)

उपाध्यक्ष ने बताया कि पाथ-वे में लगाए जाने वाले बोलार्ड, बेंच, डस्टबिन, सैंडस्टोन गमले के डिजाइन भी फाइनल हो गए हैं. निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत सभी कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने नाजा मार्केट का निरीक्षण करके प्लाजा स्ट्रीट को पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित बनाने के निर्देश दिए.

उन्होंने कहा कि पाथ-वे पर बोलार्ड लगाकर वाहनों के आवागमन को रोका जाए. इसके अलावा एक चाय प्रतिष्ठान के पास स्थित सुदर्शन मूर्ति स्थल व पार्क में प्लेसमेकिंग व सौंदर्यीकरण के कार्य हों. इसके लिए सर्वे कराकर 15 दिन में कार्य योजना तैयार कर ली जाए.

राष्ट्र प्रेरणा स्थल की फिनिशिंग जल्द होगी पूरी : उपाध्यक्ष ने बसंतकुंज योजना स्थित राष्ट्र प्रेरणा स्थल का भी निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने म्यूजियम क्यूरेशन व फिनिशिंग के शेष कार्यों को 15 दिन के अंदर पूर्ण कराने के निर्देश दिए. इस दौरान मुख्य अभियंता नवनीत शर्मा व अधिशासी अभियंता मनोज सागर समेत अन्य अधिकारी व अभियंता मौजूद रहे.

यह भी पढ़ें : घर का सपना होगा पूरा; लखनऊ में यहां पर बनेंगे EWS व LIG मकान, LDA उपाध्यक्ष ने कहा- जल्द पूरे हों आधे-अधूरे निर्माण

TAGGED:

LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY
SUDARSHAN STATUE SITE BEAUTIFIED
LDA DEVELOPMENT PLAN
लखनऊ विकास प्राधिकरण
HAZRATGANJ NAJA MARKET DEVELOPMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Explainer: वंदे मातरम् विवाद; क्या हुआ था 1937 में, राष्ट्रगीत पर विरोध क्यों और कब-कब ठनी 'रार'?

काशी तमिल संगमम 4.0; कचौड़ी-जलेबी संग उत्तर में लीजिए दक्षिण का स्वाद, रिश्तों में मिठास घोल रहे नॉर्थ-साउथ के ये जायके

यूपी में नहीं बढ़ेंगे बिजली के दाम; सीएम योगी ने 3.5 करोड़ लोगों को दी बड़ी राहत, 6 साल पुराने रेट पर ही बनेगा बिल

KGMU की रिपोर्ट में खुलासा; प्री-मेच्योर बर्थ की वजह से 90% शिशुओं का वजन मानक से कम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.