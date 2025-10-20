ETV Bharat / state

लखनऊ में पिछले 8 सालों नहीं हुए कोई भी अंतरराष्ट्रीय हॉकी मैच, जानिए कारण

लखनऊ: हॉकी इंडिया इसी महीने अपनी स्थापना के 100 साल 7 नवंबर 2025 को पूरे कर रहा है. भारतीय हॉकी के इतिहास में उत्तर प्रदेश का योगदान हमेशा से अहम रहा है. लखनऊ लंबे समय तक हॉकी का गढ़ रहा है. लेकिन पिछले आठ सालों से यहां कोई बड़ा अंतरराष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट आयोजित नहीं हुआ है. यह स्थिति हॉकी प्रेमियों के लिए निराशाजनक है. क्योंकि लखनऊ ने पहले कई बड़े अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट्स की मेजबानी की है.

लखनऊ ने की थी जूनियर हॉकी विश्व कप की मेजबानी: वरिष्ठ पत्रकार अनंत मिश्र बताते हैं कि लखनऊ का हॉकी के साथ गहरा नाता रहा है. शहर ने कई ऐतिहासिक हॉकी आयोजनों को देखा है, जो भारतीय हॉकी के स्वर्णिम दौर की गवाही देते हैं. 2016 में लखनऊ ने जूनियर हॉकी विश्व कप की मेजबानी की थी, जिसमें भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब जीता था. यह टूर्नामेंट मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आयोजित हुआ था, जो लखनऊ का गौरव है.

2018 के बाद कोई बड़ा टूर्नामेंट नहीं हुआ: उन्होंने बताया कि 2014 में लखनऊ में हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन हुआ था. जिसमें दुनिया की शीर्ष टीमें शामिल हुई थीं. इन आयोजनों ने न केवल लखनऊ को अंतरराष्ट्रीय हॉकी के नक्शे पर मजबूती से स्थापित किया, बल्कि स्थानीय खिलाड़ियों और प्रशंसकों में भी हॉकी के प्रति उत्साह जगाया. हालांकि, 2018 में अंडर-19 विश्व कप के बाद से लखनऊ में कोई बड़ा अंतरराष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट नहीं हुआ है.

उन्होंने बताया कि यह वह दौर था जब लखनऊ में हॉकी का जुनून अपने चरम पर था. मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में हजारों दर्शक जुटते थे और स्थानीय खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धा देखने का मौका मिलता था लेकिन, पिछले आठ सालों में इस तरह के आयोजनों का अभाव रहा है. जिसके कारण लखनऊ में हॉकी की चमक कुछ फीकी पड़ती नजर आ रही है.

लखनऊ हॉकी का दिल: हॉकी इंडिया के चीफ सिलेक्टर आरपी सिंह ने कहा कि लखनऊ में हॉकी की गौरवशाली परंपरा को फिर से जीवंत करने की जरूरत है. वह हॉकी इंडिया के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि निकट भविष्य में लखनऊ में कोई बड़ा अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट आयोजित हो. इसके लिए वह सभी जरूरी कदम उठाने को तैयार हैं. लखनऊ हॉकी का दिल है. यहां के लोग हॉकी को बहुत प्यार करते हैं और हम चाहते हैं कि यह शहर फिर से अंतरराष्ट्रीय हॉकी का केंद्र बने. उत्तर प्रदेश ने भारतीय हॉकी को कई दिग्गज खिलाड़ी दिए हैं.



उन्होंने बताया कि मेजर ध्यानचंद के अलावा, केडी सिंह बाबू, मोहम्मद शाहिद और शिवेंद्र सिंह जैसे खिलाड़ियों ने भी राज्य का नाम रोशन किया है. लखनऊ में हॉकी की मजबूत जड़ें हैं और यहां के स्टेडियमों में विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध हैं. मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार बनाया गया है और यह बड़े टूर्नामेंट्स की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है.