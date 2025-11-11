ETV Bharat / state

अर्धवार्षिक परीक्षा; बेसिक स्कूलों में 28 नवंबर से 3 दिसंबर तक होंगे एग्जाम

लखनऊ : बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में अर्धवार्षिक परीक्षा का टाइम टेबल बेसिक विभाग ने सोमवार को जारी कर दिया है. विभाग की ओर से जारी टाइम टेबल के अनुसार कक्षा 1 से 8 तक की अर्धवार्षिक परीक्षा 28 नवंबर से 3 दिसंबर के बीच आयोजित की जाएगी. परीक्षा दो पालियों में होगी. परीक्षा की पहली पाली सुबह 9:30 बजे से 11:30 तक. दूसरी पाली दोपहर 12:30 से 2:30 तक होगी. 28 व 29 नवंबर के बाद एक, दो और तीन दिसंबर को परीक्षा होगी. 30 नवंबर को रविवार का अवकाश होने के कारण कोई परीक्षा नहीं होगी.

बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं के लिए मॉडल प्रश्न पत्र जिले स्तर पर जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट के द्वारा तैयार किए जाएंगे. इसके बाद बेसिक शिक्षा अधिकारियों के द्वारा यह सभी विद्यालयों में भेजे जाएंगे.

कक्षा एक की अर्धवार्षिक परीक्षा मौखिक रूप में आयोजित होगी. कक्षा 2 से 5 तक की अर्धवार्षिक परीक्षा लिखित और मौखिक दोनों तरह से होगी. कक्षा 6 से और 8 तक की वार्षिक परीक्षा केवल लिखित परीक्षा के तौर पर ही होगी. मौजूदा समय यूपी में बेसिक शिक्षा परिषद के 1 लाख 32 हजार प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं. इन विद्यालयों में करीब 1 करोड़ 92 लाख से अधिक विद्यार्थी अध्यनरत हैं.





