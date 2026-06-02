गेस्ट हाउस कांड की भाजपा नेता ने दिलाई याद, सपा पर साधा निशाना
दो जून 1995 को मीराबाई स्थित गेस्ट हाउस में बसपा सुप्रीमो के साथ दुर्व्यवहार हुआ था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 2, 2026 at 7:28 PM IST
लखनऊ: तीन दशक पहले आज की ही तारीख पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ी हलचल मच गई थी. यह बहुजन समाज पार्टी के लिए हमेशा जख्म दे जाने वाली तिथि के रूप में दर्ज हो गई. 31 साल पहले दो जून को ही बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के साथ गेस्ट हाउस में जो कुछ हुआ, उसे राजनीति में काले धब्बे के रूप में देखा जाता है. दो जून 1995 को मीराबाई स्थित गेस्ट हाउस में बसपा सुप्रीमो के साथ दुर्व्यवहार हुआ था. आरोप समाजवादी पार्टी पर लगे थे. इसके बाद समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में बड़ी खटपट हो गई.
हालांकि, गेस्ट हाउस कांड की घटना के 24 साल बाद एक पूरी पीढ़ी बदल गई और मैनपुरी में 19 अप्रैल 2019 की तारीख दोनों की दोस्ती की गवाह बन गई. 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने कड़वी यादें भुलाते हुए गठबंधन कर लिया. मायावती ने मुलायम सिंह को माफ कर दिया. दोनों पार्टियां साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ीं, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले फिर से गठबंधन टूट गया और अब दोनों ही दल कभी भी एक साथ न आने की कसमें खा रहे हैं. मायावती और अखिलेश में अब खटपट है. भारतीय जनता पार्टी की सरकार में राज्य मंत्री व एमएलसी लालजी प्रसाद निर्मल ने सपा पर इस घटना को लेकर निशाना साधा है.
क्या था घटनाक्रम
वर्ष 1993 में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने के लिए समाजवादी पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव और बीएसपी मुखिया कांशीराम ने गठजोड़ किया था. उस समय उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक हुआ करते थे. तब यूपी में कुल 422 सीटें थीं. मुलायम सिंह यादव 256 सीट पर लड़े थे और बीएसपी को 164 सीट दी थीं. चुनाव में सपा और बसपा गठबंधन की जीत हुई थी. सपा को 109 और बसपा को 67 सीटें मिली थीं. इसके बाद बीएसपी के समर्थन से मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने. लेकिन, आपसी मनमुटाव की वजह से जून 1995 को बसपा ने सरकार से समर्थन वापसी की घोषणा कर दी. इस कारण सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव की सरकार अल्पमत में आ गई. सरकार बचाने के लिए गुणा गणित सेट किया जाने लगा. जब बात नहीं बनी तो नाराज सपा के कार्यकर्ता और विधायक लखनऊ के मीराबाई मार्ग स्थित स्टेट गेस्ट हाउस पहुंच गए, जहां मायावती कमरा नंबर एक में रुकी हुई थीं. दो जून 1995 के दिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो हुआ, वह शायद ही कभी हुआ होगा. मायावती पर गेस्ट हाउस के कमरा नंबर एक में हमला हुआ था.
क्या कहते हैं बीजेपी के एमएलसी
भारतीय जनता पार्टी के राज्य मंत्री व एमएलसी लालजी प्रसाद निर्मल कहते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के साथ दो जून 1995 को लखनऊ स्टेट गेस्ट हाउस में जो घटना हुई थी, उसकी सर्वदा निंदा होनी चाहिए. यह एक दुखद और निंदनीय राजनीतिक हिंसा का मामला था. बसपा से समर्थन वापस लेने के बाद सपा कार्यकर्ताओं की भीड़ ने गेस्ट हाउस पर हमला किया. मायावती पर जानलेवा हमला किया गया. उन्हें कमरे में बंद होकर खुद को बचाना पड़ा. यह लोकतंत्र की गरिमा के खिलाफ था और आजादी के बाद महिला उत्पीड़न की सबसे बड़ी घटना थी. राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हिंसा, हमला या धमकी कभी स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए. किसी भी नेता खासकर महिला नेता के साथ ऐसा बर्ताव पूरी तरह गलत और अस्वीकार्य है.
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