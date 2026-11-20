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यूपी के भूजल में घुल रहे खतरनाक रसायन; 50 से ज्यादा जिलों में कंटामिनेशन, सेहत पर मंडरा रहा खतरा

उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में भूजल की गुणवत्ता गंभीर रूप से प्रभावित. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जमीन के नीचे जमा पानी अब लोगों की प्यास बुझाने के साथ-साथ उनकी सेहत के लिए खतरा भी बनता जा रहा है. केंद्रीय भूजल बोर्ड की मानसून पूर्व सैंपलिंग पर आधारित रिपोर्ट में प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में भूजल की गुणवत्ता प्रभावित होने की बात सामने आई है. कई स्थानों पर नाइट्रेट, फ्लोराइड, आयरन, मैंगनीज, आर्सेनिक, यूरेनियम और अत्यधिक लवणता का स्तर निर्धारित मानकों से ज्यादा दर्ज किया गया है.

इसका मतलब है कि इन इलाकों में भूजल का इस्तेमाल करने वाले लोगों को लंबे समय तक स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. हालात ऐसे हैं कि कुछ इलाकों में बोरवेल के पानी का स्वाद तक खारा हो गया है. इसी पानी से घरों में आटा गूंथा जा रहा है और खेतों में फसलों की सिंचाई भी हो रही है.

सिर्फ आरओ से नहीं बचेगी सेहत, यूपी के भूजल संकट के लिए जरूरी हैं ठोस कदम. (Video Credit: ETV Bharat) विशेषज्ञों की चिंता सिर्फ दूषित पानी पीने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें आशंका है कि सिंचाई के जरिए ये रसायन फसलों और फिर खाद्य श्रृंखला के माध्यम से लोगों के शरीर तक पहुंच सकते हैं. भूगर्भ विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों और डॉक्टरों का कहना है कि समय रहते प्रभावित क्षेत्रों की पहचान और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करना जरूरी है. पानी में मौजूद रसायन और सेहत पर उनका असर: पेयजल में मौजूद कुछ रासायनिक तत्व सीमित मात्रा में स्वीकार्य होते हैं, लेकिन इनका स्तर बढ़ने पर स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है. नाइट्रेट की अधिक मात्रा का संबंध रासायनिक खाद, सीवेज और पशुओं के अपशिष्ट से है. इसकी अधिकता खासकर छोटे बच्चों में मेथेमोग्लोबिनेमिया यानी ब्लू बेबी सिंड्रोम का खतरा बढ़ा सकती है. फ्लोराइड की अधिकता से दांतों और हड्डियों से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं, जिसे डेंटल और स्केलेटल फ्लोरोसिस कहा जाता है. केंद्रीय भूजल बोर्ड की मानसून पूर्व रिपोर्ट ने चौंकाया. (Photo Credit: ETV Bharat) यूरेनियम की अधिक मात्रा किडनी के लिए नुकसानदेह हो सकती है और लंबे समय तक संपर्क में रहने से स्वास्थ्य संबंधी गंभीर जोखिम पैदा हो सकते हैं. आयरन की अधिकता से पानी का रंग और स्वाद बदल सकता है, जबकि मैंगनीज का ज्यादा स्तर तंत्रिका तंत्र पर असर डाल सकता है. पानी में घुले लवणों की मात्रा बढ़ने से उसकी गुणवत्ता प्रभावित होती है और अत्यधिक लवणता खेती की जमीन के लिए भी नुकसानदेह हो सकती है. इन तत्वों का स्तर निर्धारित मानकों के भीतर रखना सुरक्षित पेयजल के लिए जरूरी है. आगरा से झांसी तक भूजल की गुणवत्ता पर चिंता: केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट में आगरा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का स्तर 3,220 से 6,881 माइक्रोसीमेंस प्रति सेंटीमीटर तक दर्ज होने का उल्लेख है. यह रिपोर्ट में दिए गए 3,000 माइक्रोसीमेंस प्रति सेंटीमीटर के संदर्भ स्तर से अधिक है. कुछ नमूनों में नाइट्रेट की मात्रा 104 से 135 मिलीग्राम प्रति लीटर तक पाई गई. वहीं, फ्लोराइड का स्तर 1.72 से 3.1 मिलीग्राम प्रति लीटर तक दर्ज किया गया और यूरेनियम की मौजूदगी भी सामने आई. यूपी के 50 जिलों में भूजल प्रदूषण की आशंका, पानी में मिले खतरनाक रसायन (Photo Credit: ETV Bharat) बुंदेलखंड के झांसी में भी भूजल की गुणवत्ता को लेकर चिंता जताई गई है. यहां आयरन का स्तर 2.28 से 9.17 मिलीग्राम प्रति लीटर तक बताया गया है. यूरेनियम की मात्रा 31.51 से 150.57 पीपीबी तक दर्ज होने का उल्लेख है, जबकि नाइट्रेट का स्तर 50 से 155 मिलीग्राम प्रति लीटर तक पहुंचा है. इसके अलावा कुछ नमूनों में मैंगनीज की मात्रा भी निर्धारित सीमा से अधिक बताई गई है. पूर्वांचल और मध्य यूपी में आर्सेनिक का खतरा: गंगा के मैदानी क्षेत्र, खासकर पूर्वांचल और मध्य उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आर्सेनिक और मैंगनीज को लेकर संवेदनशीलता सामने आई है. रिपोर्ट से जुड़े विवरण में आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल के लिए 285 कुओं के निर्माण का भी उल्लेख किया गया है. विशेषज्ञों के मुताबिक, इन इलाकों में भूजल की नियमित जांच और लोगों को पानी की गुणवत्ता के बारे में जानकारी देना बेहद जरूरी है. उनका कहना है कि जब तक प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षित पानी की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं होगी, तब तक लोगों के स्वास्थ्य पर खतरा बना रहेगा. डॉक्टरों ने बताया किडनी, लीवर और बच्चों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर. (Photo Credit: ETV Bharat) 50 जिलों में किसी न किसी तरह का प्रदूषण: भूगर्भ विशेषज्ञ

भूगर्भ विशेषज्ञ आरएस सिन्हा ने बताया कि केंद्रीय भूमि जल बोर्ड हर साल भूजल के नमूनों की जांच करता है और इसकी रिपोर्ट जारी करता है. उनके मुताबिक, प्रदेश में भूजल के कई स्रोत पहले से ही आर्सेनिक, फ्लोराइड और नाइट्रेट से प्रभावित पाए गए हैं. पानी में प्रदूषण के पीछे दो प्रमुख कारण हैं- प्राकृतिक और मानव जनित. नाइट्रेट को छोड़कर कई तरह के खारे पानी और खनिजों की मौजूदगी का संबंध प्राकृतिक भूगर्भीय परिस्थितियों से भी हो सकता है. उन्होंने बताया कि आर्सेनिक को लेकर पिछले 20 से 25 वर्षों से अध्ययन किए जा रहे हैं. पूर्वी उत्तर प्रदेश के बहराइच और बलिया में हाल में सर्वे किए जाने का भी उन्होंने जिक्र किया. सिन्हा के अनुसार, लखीमपुर खीरी में उगाई जाने वाली सब्जियों की सिंचाई भी भूजल से होती है और कुछ नमूनों में आर्सेनिक की अधिक मात्रा मिलने की बात सामने आई है. उनका कहना है कि सबसे बड़ी चिंता यह है कि अगर प्रदूषित भूजल से खेतों की सिंचाई की जाती है तो उसमें मौजूद हानिकारक तत्व फसलों तक पहुंच सकते हैं. सिंचाई के दूषित पानी से फसलों और फूड चेन में पहुंच रहे हैं खतरनाक तत्व. (Photo Credit: ETV Bharat) इसके बाद खाद्य श्रृंखला के जरिए ये तत्व धीरे-धीरे इंसानी शरीर में पहुंच सकते हैं. आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्रों में दूषित पानी पीने से कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो सकती हैं. सिन्हा ने कहा कि पेयजल की जांच की व्यवस्था तो है, लेकिन सिंचाई में इस्तेमाल होने वाले पानी की गुणवत्ता की नियमित निगरानी भी जरूरी है. उनके मुताबिक, प्रदेश के कम से कम 50 जिलों में किसी न किसी तरह का भूजल प्रदूषण मौजूद है, जो खाद्य श्रृंखला के माध्यम से आम लोगों के लिए अदृश्य खतरा बन सकता है. संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान और वैकल्पिक जल व्यवस्था जरूरी: आरएस सिन्हा ने बताया कि केंद्रीय भूमि जल बोर्ड के अलावा प्रदेश का भूजल विभाग भी नियमित रूप से पानी के नमूनों की जांच करता है. इसके लिए कई मॉनिटरिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जहां मानसून से पहले और बारिश के बाद नमूने लेकर उनकी जांच की जाती है. उनके अनुसार, कई इलाकों में प्राकृतिक और मानव जनित दोनों तरह के प्रदूषण की समस्या सामने आ चुकी है. चमड़ा इकाइयों, कचरा जमा होने वाले स्थानों और सीवेज के रिसाव से भी भूजल की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है. आगरा, झांसी और गंगा के मैदानी इलाकों में सामने आई चौंकाने वाली तस्वीर. (Photo Credit: ETV Bharat) उन्होंने कहा कि जहां सीवेज का रिसाव होता है, वहां धीरे-धीरे नाइट्रेट प्रदूषण बढ़ सकता है. ऐसे क्षेत्रों की पहचान कर उन्हें संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने की जरूरत है, ताकि स्थानीय लोगों को पता चल सके कि उनके यहां का पानी पीने के लिए सुरक्षित है या नहीं. सरकार को इन इलाकों में सुरक्षित जलापूर्ति की व्यवस्था करनी चाहिए. साथ ही, सिंचाई के लिए भूजल पर निर्भरता कम करके नहर के पानी का इस्तेमाल बढ़ाने की दिशा में भी काम करना होगा.