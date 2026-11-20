यूपी के भूजल में घुल रहे खतरनाक रसायन; 50 से ज्यादा जिलों में कंटामिनेशन, सेहत पर मंडरा रहा खतरा
यूपी कई जिलों में भूजल में नाइट्रेट, फ्लोराइड और यूरेनियम मानक से अधिक मिले हैं. पेश है संवाददाता अखिलेश्वर पांडेय की स्पेशल रिपोर्ट.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 20, 2026 at 4:31 PM IST|
Updated : November 20, 2026 at 4:37 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जमीन के नीचे जमा पानी अब लोगों की प्यास बुझाने के साथ-साथ उनकी सेहत के लिए खतरा भी बनता जा रहा है. केंद्रीय भूजल बोर्ड की मानसून पूर्व सैंपलिंग पर आधारित रिपोर्ट में प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में भूजल की गुणवत्ता प्रभावित होने की बात सामने आई है. कई स्थानों पर नाइट्रेट, फ्लोराइड, आयरन, मैंगनीज, आर्सेनिक, यूरेनियम और अत्यधिक लवणता का स्तर निर्धारित मानकों से ज्यादा दर्ज किया गया है.
इसका मतलब है कि इन इलाकों में भूजल का इस्तेमाल करने वाले लोगों को लंबे समय तक स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. हालात ऐसे हैं कि कुछ इलाकों में बोरवेल के पानी का स्वाद तक खारा हो गया है. इसी पानी से घरों में आटा गूंथा जा रहा है और खेतों में फसलों की सिंचाई भी हो रही है.
विशेषज्ञों की चिंता सिर्फ दूषित पानी पीने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें आशंका है कि सिंचाई के जरिए ये रसायन फसलों और फिर खाद्य श्रृंखला के माध्यम से लोगों के शरीर तक पहुंच सकते हैं. भूगर्भ विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों और डॉक्टरों का कहना है कि समय रहते प्रभावित क्षेत्रों की पहचान और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करना जरूरी है.
पानी में मौजूद रसायन और सेहत पर उनका असर: पेयजल में मौजूद कुछ रासायनिक तत्व सीमित मात्रा में स्वीकार्य होते हैं, लेकिन इनका स्तर बढ़ने पर स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है. नाइट्रेट की अधिक मात्रा का संबंध रासायनिक खाद, सीवेज और पशुओं के अपशिष्ट से है. इसकी अधिकता खासकर छोटे बच्चों में मेथेमोग्लोबिनेमिया यानी ब्लू बेबी सिंड्रोम का खतरा बढ़ा सकती है. फ्लोराइड की अधिकता से दांतों और हड्डियों से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं, जिसे डेंटल और स्केलेटल फ्लोरोसिस कहा जाता है.
यूरेनियम की अधिक मात्रा किडनी के लिए नुकसानदेह हो सकती है और लंबे समय तक संपर्क में रहने से स्वास्थ्य संबंधी गंभीर जोखिम पैदा हो सकते हैं. आयरन की अधिकता से पानी का रंग और स्वाद बदल सकता है, जबकि मैंगनीज का ज्यादा स्तर तंत्रिका तंत्र पर असर डाल सकता है. पानी में घुले लवणों की मात्रा बढ़ने से उसकी गुणवत्ता प्रभावित होती है और अत्यधिक लवणता खेती की जमीन के लिए भी नुकसानदेह हो सकती है. इन तत्वों का स्तर निर्धारित मानकों के भीतर रखना सुरक्षित पेयजल के लिए जरूरी है.
आगरा से झांसी तक भूजल की गुणवत्ता पर चिंता: केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट में आगरा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का स्तर 3,220 से 6,881 माइक्रोसीमेंस प्रति सेंटीमीटर तक दर्ज होने का उल्लेख है. यह रिपोर्ट में दिए गए 3,000 माइक्रोसीमेंस प्रति सेंटीमीटर के संदर्भ स्तर से अधिक है. कुछ नमूनों में नाइट्रेट की मात्रा 104 से 135 मिलीग्राम प्रति लीटर तक पाई गई. वहीं, फ्लोराइड का स्तर 1.72 से 3.1 मिलीग्राम प्रति लीटर तक दर्ज किया गया और यूरेनियम की मौजूदगी भी सामने आई.
बुंदेलखंड के झांसी में भी भूजल की गुणवत्ता को लेकर चिंता जताई गई है. यहां आयरन का स्तर 2.28 से 9.17 मिलीग्राम प्रति लीटर तक बताया गया है. यूरेनियम की मात्रा 31.51 से 150.57 पीपीबी तक दर्ज होने का उल्लेख है, जबकि नाइट्रेट का स्तर 50 से 155 मिलीग्राम प्रति लीटर तक पहुंचा है. इसके अलावा कुछ नमूनों में मैंगनीज की मात्रा भी निर्धारित सीमा से अधिक बताई गई है.
पूर्वांचल और मध्य यूपी में आर्सेनिक का खतरा: गंगा के मैदानी क्षेत्र, खासकर पूर्वांचल और मध्य उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आर्सेनिक और मैंगनीज को लेकर संवेदनशीलता सामने आई है. रिपोर्ट से जुड़े विवरण में आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल के लिए 285 कुओं के निर्माण का भी उल्लेख किया गया है. विशेषज्ञों के मुताबिक, इन इलाकों में भूजल की नियमित जांच और लोगों को पानी की गुणवत्ता के बारे में जानकारी देना बेहद जरूरी है. उनका कहना है कि जब तक प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षित पानी की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं होगी, तब तक लोगों के स्वास्थ्य पर खतरा बना रहेगा.
50 जिलों में किसी न किसी तरह का प्रदूषण: भूगर्भ विशेषज्ञ
भूगर्भ विशेषज्ञ आरएस सिन्हा ने बताया कि केंद्रीय भूमि जल बोर्ड हर साल भूजल के नमूनों की जांच करता है और इसकी रिपोर्ट जारी करता है. उनके मुताबिक, प्रदेश में भूजल के कई स्रोत पहले से ही आर्सेनिक, फ्लोराइड और नाइट्रेट से प्रभावित पाए गए हैं. पानी में प्रदूषण के पीछे दो प्रमुख कारण हैं- प्राकृतिक और मानव जनित. नाइट्रेट को छोड़कर कई तरह के खारे पानी और खनिजों की मौजूदगी का संबंध प्राकृतिक भूगर्भीय परिस्थितियों से भी हो सकता है.
उन्होंने बताया कि आर्सेनिक को लेकर पिछले 20 से 25 वर्षों से अध्ययन किए जा रहे हैं. पूर्वी उत्तर प्रदेश के बहराइच और बलिया में हाल में सर्वे किए जाने का भी उन्होंने जिक्र किया. सिन्हा के अनुसार, लखीमपुर खीरी में उगाई जाने वाली सब्जियों की सिंचाई भी भूजल से होती है और कुछ नमूनों में आर्सेनिक की अधिक मात्रा मिलने की बात सामने आई है. उनका कहना है कि सबसे बड़ी चिंता यह है कि अगर प्रदूषित भूजल से खेतों की सिंचाई की जाती है तो उसमें मौजूद हानिकारक तत्व फसलों तक पहुंच सकते हैं.
इसके बाद खाद्य श्रृंखला के जरिए ये तत्व धीरे-धीरे इंसानी शरीर में पहुंच सकते हैं. आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्रों में दूषित पानी पीने से कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो सकती हैं. सिन्हा ने कहा कि पेयजल की जांच की व्यवस्था तो है, लेकिन सिंचाई में इस्तेमाल होने वाले पानी की गुणवत्ता की नियमित निगरानी भी जरूरी है. उनके मुताबिक, प्रदेश के कम से कम 50 जिलों में किसी न किसी तरह का भूजल प्रदूषण मौजूद है, जो खाद्य श्रृंखला के माध्यम से आम लोगों के लिए अदृश्य खतरा बन सकता है.
संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान और वैकल्पिक जल व्यवस्था जरूरी: आरएस सिन्हा ने बताया कि केंद्रीय भूमि जल बोर्ड के अलावा प्रदेश का भूजल विभाग भी नियमित रूप से पानी के नमूनों की जांच करता है. इसके लिए कई मॉनिटरिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जहां मानसून से पहले और बारिश के बाद नमूने लेकर उनकी जांच की जाती है. उनके अनुसार, कई इलाकों में प्राकृतिक और मानव जनित दोनों तरह के प्रदूषण की समस्या सामने आ चुकी है. चमड़ा इकाइयों, कचरा जमा होने वाले स्थानों और सीवेज के रिसाव से भी भूजल की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है.
उन्होंने कहा कि जहां सीवेज का रिसाव होता है, वहां धीरे-धीरे नाइट्रेट प्रदूषण बढ़ सकता है. ऐसे क्षेत्रों की पहचान कर उन्हें संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने की जरूरत है, ताकि स्थानीय लोगों को पता चल सके कि उनके यहां का पानी पीने के लिए सुरक्षित है या नहीं. सरकार को इन इलाकों में सुरक्षित जलापूर्ति की व्यवस्था करनी चाहिए. साथ ही, सिंचाई के लिए भूजल पर निर्भरता कम करके नहर के पानी का इस्तेमाल बढ़ाने की दिशा में भी काम करना होगा.
वैकल्पिक जल स्रोत विकसित करने की आवश्यकता: सिन्हा के मुताबिक, सिर्फ हर साल रिपोर्ट जारी करने और प्रदूषण पर चर्चा करने से समस्या का समाधान नहीं होगा. इसके लिए दीर्घकालिक योजना बनानी होगी और वैकल्पिक जल स्रोत विकसित करने होंगे. अगर सरकार को लोगों के स्वास्थ्य की चिंता है तो इस दिशा में ठोस नीतिगत फैसले लेने होंगे. उन्होंने लखनऊ का उदाहरण देते हुए कहा कि शहर में सीवेज व्यवस्था पुरानी और कई जगह कमजोर है, जिससे रिसाव की आशंका बनी रहती है.
उन्होंने बताया कि केंद्रीय भूजल बोर्ड ने करीब 20 साल पहले भी पुराने लखनऊ के कई भूजल स्रोतों में नाइट्रेट प्रदूषण की बात कही थी. इसके अलावा आर्सेनिक जैसे भारी तत्वों की नियमित जांच भी जरूरी है. विशेषज्ञों का कहना है कि केवल पेयजल ही नहीं, बल्कि सिंचाई के लिए इस्तेमाल होने वाले पानी की गुणवत्ता पर भी लगातार नजर रखनी होगी. ऐसा नहीं होने पर प्रदूषित पानी का असर खेती और खाद्य पदार्थों के जरिए लोगों तक पहुंच सकता है.
खाद और रसायनों का असंतुलित इस्तेमाल भी बड़ी वजह: भूगर्भ वैज्ञानिक प्रो. ध्रुवसेन सिंह ने बताया कि बारिश का पानी अपने मूल रूप में अपेक्षाकृत शुद्ध होता है, लेकिन जमीन और वातावरण के संपर्क में आने के बाद उसमें कई तरह के तत्व मिल सकते हैं. बारिश के पानी के साथ वायुमंडल में मौजूद अम्लीय तत्व भी जमीन पर पहुंचते हैं. इसके बाद पानी नदियों, खेतों और अन्य जलस्रोतों से होते हुए आगे बढ़ता है. इसका कुछ हिस्सा जमीन के भीतर पहुंचकर भूजल का रूप ले लेता है.
उन्होंने कहा कि खेती में रासायनिक खादों के बढ़ते इस्तेमाल से भी पानी की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है. खेतों में डाले गए रसायन बारिश के पानी के साथ बहकर जलस्रोतों तक पहुंच सकते हैं. इसी तरह इमारतों पर इस्तेमाल होने वाले कुछ पेंट और अन्य रासायनिक पदार्थ भी पर्यावरण के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं. प्रो. सिंह ने समझाया कि जिस तरह साधारण मिट्टी के कुल्हड़ और पेंट किए हुए कुल्हड़ में रखे पानी के स्वाद में अंतर महसूस हो सकता है, उसी तरह खेतों से होकर गुजरने वाले पानी में भी रासायनिक तत्व घुल सकते हैं.
आयरन और यूरेनियम भूजल की गुणवत्ता प्रभावित करते हैं: प्रो. सिंह के मुताबिक, पानी में प्रदूषण के कुछ कारण प्राकृतिक भी हैं. जमीन के भीतर मौजूद आयरन और यूरेनियम जैसे तत्व कुछ क्षेत्रों में भूजल की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकते हैं. उन्होंने उन्नाव के आसपास फ्लोराइड की अधिकता के मामले सामने आने का भी जिक्र किया. उनका कहना है कि पानी की गुणवत्ता जांचने में सक्षम संस्थानों को नियमित जांच करनी चाहिए और आसपास के लोगों को इसके नतीजों की जानकारी देनी चाहिए.
उन्होंने कहा कि लोगों को यह बताना जरूरी है कि उनके क्षेत्र के पानी में कौन-सा तत्व निर्धारित भारतीय मानक से अधिक है. साथ ही, यह भी समझाना चाहिए कि उस तत्व की अधिकता से स्वास्थ्य पर किस तरह का असर पड़ सकता है. समय पर जानकारी मिलने से लोग सावधानी बरत सकेंगे और सुरक्षित पेयजल का इस्तेमाल कर सकेंगे. इसके लिए जांच और जन-जागरूकता दोनों पर एक साथ काम करना होगा.
दूषित पानी से किडनी, लीवर और हड्डियों पर असर: बलरामपुर अस्पताल के निदेशक एवं प्रमुख अधीक्षक डॉ. बीकेएस चौहान ने बताया कि यूरेनियम, फ्लोराइड और नाइट्रेट की अधिक मात्रा शरीर के लिए नुकसानदेह हो सकती है. उनके अनुसार, यूरेनियम जैसे भारी तत्वों के संपर्क से किडनी प्रभावित हो सकती है. किडनी के नेफ्रॉन को नुकसान पहुंचने पर धीरे-धीरे उसकी कार्यक्षमता कम हो सकती है. गंभीर स्थिति में मरीज क्रॉनिक किडनी डिजीज यानी सीकेडी का शिकार हो सकता है और उसे डायलिसिस की जरूरत भी पड़ सकती है.
डॉ. चौहान ने बताया कि नाइट्रेट की अधिकता से भी शरीर पर असर पड़ता है. यह रक्त में हीमोग्लोबिन की सामान्य प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है, जिससे ऑक्सीजन पहुंचाने की क्षमता कम हो जाती है. छोटे बच्चों में इसकी गंभीर स्थिति ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण बन सकती है. उन्होंने फ्लोराइड की अधिकता से होने वाले फ्लोरोसिस के बारे में भी बताया. लंबे समय तक अधिक फ्लोराइड के संपर्क में रहने से दांतों का रंग बदल सकता है और हड्डियों तथा जोड़ों में दर्द की समस्या हो सकती है.
डॉक्टर के मुताबिक, फ्लोराइड की अधिकता से मांसपेशियों में भी दर्द हो सकता है. ऐसे प्रभाव लंबे समय तक प्रदूषित पानी के संपर्क में रहने से सामने आ सकते हैं. इसलिए पानी की गुणवत्ता की नियमित जांच और सुरक्षित पेयजल का इस्तेमाल बेहद जरूरी है. खासकर उन इलाकों में अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है, जहां भूजल में रासायनिक तत्वों की मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक पाई गई है.
सिर्फ आरओ से नहीं निकलेगा भूजल संकट का स्थायी समाधान: उत्तर प्रदेश में भूजल प्रदूषण की समस्या एक दिन में पैदा नहीं हुई है और इसका स्थायी समाधान सिर्फ घरों में आरओ फिल्टर लगाने से नहीं निकल सकता. इसके लिए रासायनिक उर्वरकों का संतुलित इस्तेमाल, सीवेज के रिसाव पर रोक और भूजल रिचार्ज की व्यवस्था को मजबूत करना होगा. साथ ही, जिन इलाकों में पानी की गुणवत्ता खराब है, वहां नियमित जांच के आधार पर लोगों को समय रहते चेतावनी देनी होगी. सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना भी सरकार और स्थानीय प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए.
फिलहाल लोगों के लिए सबसे जरूरी है कि वे अपने इलाके के पानी की गुणवत्ता की जांच कराएं. जांच में किसी रासायनिक तत्व की मात्रा निर्धारित मानक से अधिक मिलने पर विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार शोधित या वैकल्पिक सुरक्षित पानी का इस्तेमाल करें. भूजल की सुरक्षा केवल आज की जरूरत नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य से भी जुड़ा सवाल है. अगर अभी ठोस कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता और बड़ी चुनौती बन सकती है.
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