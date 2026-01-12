ETV Bharat / state

ग्रीन कारिडोर का दूसरा फेज़ समता मूलक से डालीगंज तक, जल्द होगा आगाज

लखनऊ: ग्रीन कॉरिडोर का दूसरा चरण अब शुरू होने वाला है. यह महत्वाकांक्षी परियोजना शहर के ट्रैफिक जाम को काफी हद तक कम करेगी और लोगों को तेज व सुगम आवागमन देगी. लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) द्वारा चलाए जा रहे इस प्रोजेक्ट में समतामूलक चौराहा से डालीगंज तक का हिस्सा खास तौर पर तैयार हो रहा है.

जाम के झाम से मिलेगी निजात: इस नए ग्रीन कॉरिडोर से निशातगंज, हनुमान सेतु, यूनिवर्सिटी चौराहा (लखनऊ विश्वविद्यालय क्षेत्र) और डालीगंज जैसे व्यस्त इलाकों में यात्रा बहुत आसान हो जाएगी. पहले जहां इन इलाकों में घंटों जाम में फंसना पड़ता था, अब वही सफर महज 10-15 मिनट में पूरा हो सकेगा. खासकर समतामूलक चौराहे से निशातगंज तक का रास्ता सिर्फ 5 मिनट में तय हो जाएगा.

जल्द ही ग्रीन कॉरिडोर का दूसरा चरण शुरू होगा. (Photo Credit: ETV Bharat)

ग्रीन कॉरिडोर कुल 57 किलोमीटर लंबा है: इससे गोमती नगर, बलगंज, कैसरबाग, हजरतगंज, मेडिकल कॉलेज और आसपास के लाखों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी. ग्रीन कॉरिडोर कुल 57 किलोमीटर लंबा है, जो आईआईएम रोड से किसान पथ तक जाता है. इसे चार चरणों में बनाया जा रहा है. पहला चरण (आईआईएम रोड से हार्डिंग ब्रिज तक) पहले ही पूरा हो चुका है. दूसरा चरण (हार्डिंग ब्रिज से समतामूलक चौराहा तक, जिसमें पक्का पुल, डालीगंज, हनुमान सेतु, निशातगंज और समतामूलक शामिल हैं) अब लगभग तैयार है.

सड़क को चौड़ा कर 18 मीटर किया गया: इस चरण में 9.1 किलोमीटर का हिस्सा है. निशातगंज से हनुमान सेतु, हनुमान सेतु से डालीगंज और डालीगंज से आगे के पुल, आरओबी (रोड ओवर ब्रिज) और बांधों का निर्माण हो रहा है. गोमती नदी के किनारे चौड़ी सड़कें, फ्लाईओवर और ब्रिज बनाए गए हैं. विशेष रूप से समतामूलक चौराहा से निशातगंज तक सड़क को चौड़ा कर 18 मीटर किया गया है.