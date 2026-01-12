ETV Bharat / state

ग्रीन कारिडोर का दूसरा फेज़ समता मूलक से डालीगंज तक, जल्द होगा आगाज

लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि जल्द ही ग्रीन कॉरिडोर का दूसरा चरण शुरू हो जाएगा. लोगों का आवागमन आसान होगा.

लखनऊ: ग्रीन कॉरिडोर का दूसरा चरण अब शुरू होने वाला है. यह महत्वाकांक्षी परियोजना शहर के ट्रैफिक जाम को काफी हद तक कम करेगी और लोगों को तेज व सुगम आवागमन देगी. लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) द्वारा चलाए जा रहे इस प्रोजेक्ट में समतामूलक चौराहा से डालीगंज तक का हिस्सा खास तौर पर तैयार हो रहा है.

जाम के झाम से मिलेगी निजात: इस नए ग्रीन कॉरिडोर से निशातगंज, हनुमान सेतु, यूनिवर्सिटी चौराहा (लखनऊ विश्वविद्यालय क्षेत्र) और डालीगंज जैसे व्यस्त इलाकों में यात्रा बहुत आसान हो जाएगी. पहले जहां इन इलाकों में घंटों जाम में फंसना पड़ता था, अब वही सफर महज 10-15 मिनट में पूरा हो सकेगा. खासकर समतामूलक चौराहे से निशातगंज तक का रास्ता सिर्फ 5 मिनट में तय हो जाएगा.

ग्रीन कॉरिडोर कुल 57 किलोमीटर लंबा है: इससे गोमती नगर, बलगंज, कैसरबाग, हजरतगंज, मेडिकल कॉलेज और आसपास के लाखों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी. ग्रीन कॉरिडोर कुल 57 किलोमीटर लंबा है, जो आईआईएम रोड से किसान पथ तक जाता है. इसे चार चरणों में बनाया जा रहा है. पहला चरण (आईआईएम रोड से हार्डिंग ब्रिज तक) पहले ही पूरा हो चुका है. दूसरा चरण (हार्डिंग ब्रिज से समतामूलक चौराहा तक, जिसमें पक्का पुल, डालीगंज, हनुमान सेतु, निशातगंज और समतामूलक शामिल हैं) अब लगभग तैयार है.

सड़क को चौड़ा कर 18 मीटर किया गया: इस चरण में 9.1 किलोमीटर का हिस्सा है. निशातगंज से हनुमान सेतु, हनुमान सेतु से डालीगंज और डालीगंज से आगे के पुल, आरओबी (रोड ओवर ब्रिज) और बांधों का निर्माण हो रहा है. गोमती नदी के किनारे चौड़ी सड़कें, फ्लाईओवर और ब्रिज बनाए गए हैं. विशेष रूप से समतामूलक चौराहा से निशातगंज तक सड़क को चौड़ा कर 18 मीटर किया गया है.

प्रोजेक्ट की लागत 2078 करोड़ रुपये: पूरे ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 2078 करोड़ रुपये है. दूसरे चरण में कई ब्रिज और सड़क चौड़ीकरण के लिए अलग-अलग हिस्सों में बजट खर्च हो रहा है.

  • हनुमान सेतु के पास 2-लेन ओवरब्रिज- लगभग 28 करोड़ रुपये
  • निशातगंज बांध के पास 4-लेन ओवरब्रिज- लगभग 50 करोड़ रुपये
  • निशातगंज से कुकरैल ब्रिज तक 4-लेन सड़क- लगभग 58 करोड़ रुपये

यह परियोजना गोमती नदी के किनारे हरी-भरी सड़क के रूप में बनेगी, जिसे लोग लखनऊ का मरीन ड्राइव भी कह रहे हैं. काम तेजी से चल रहा है और जनवरी 2026 के अंत तक पूरा खुलने की उम्मीद है, हालांकि कुछ हिस्से पहले से ही उपयोग में आ रहे हैं.

समय और ईंधन की बचत होगी: इस ग्रीन कॉरिडोर से न सिर्फ समय बचेगा, बल्कि ईंधन की बचत होगी और वायु प्रदूषण भी कम होगा. लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि निकट भविष्य में ग्रीन कॉरिडोर का दूसरा चरण शुरू हो जाएगा. जिस शहर के लोगों का आवागमन आसान होगा.

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का समय मिलने का इंतजार: लखनऊ विकास प्राधिकरण के उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का समय इस संबंध में लिया जा रहा है. वह इसका लोकार्पण करेंगे उनका समय मिलते ही तिथि तय हो जाएगी.

