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लखनऊ वालों के लिए खुशखबरी! गोमती रिवर फ्रंट में 25 करोड़ की लागत से चलेगा वॉटर लेजर शो

लखनऊ विकास प्राधिकरण 266 करोड़ रूपये की लागत से शहर में कराएगा विकास एवं सौंदर्यीकरण के कार्य

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गोमती रिवर फ्रंट में 25 करोड़ की लागत से चलेगा वॉटर लेजर शो. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 1, 2026 at 8:26 AM IST

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लखनऊ: गोमती रिवर फ्रंट पर नदी में जल्द ही वॉटर लेजर लाइट एंड साउंड शो देखने को मिलेगा.जिसमें प्रदेश के इतिहास के साथ ही लखनऊ की कला एवं विरासत को आकर्षक तरीके से दर्शाया जाएगा. एलडीए यह कार्य 25 करोड़ रूपये की लागत से कराएगा.




मण्डलायुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में मंगलवार को अवस्थापना विकास निधि की बैठक में वॉटर लेजर शो समेत 266 करोड़ रूपये की 120 विकास परियोजनाओं को मंजूरी मिली है. बैठक में एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार, सचिव विवेक श्रीवास्तव, अपर सचिव सीपी त्रिपाठी, प्राधिकरण के मुख्य अभियंता मानवेन्द्र सिंह, नगर निगम के मुख्य अभियंता महेश वर्मा समेत अन्य अधिकारी उपस्थित रहे.



लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बैठक के दौरान सभी प्रस्तावित विकास परियोजनाओं का ब्योरा दिया.उन्होंने बताया कि गोमती रिवर फ्रंट पर 25 करोड़ रूपये की धनराशि से वॉटर लेजर शो हेतु लाइट एंड साउंड सिस्टम स्थापित किया जाएगा. इसके अलावा शहर में अग्निशमन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 02 आधुनिक हाईड्रॉलिक प्लेटफार्म खरीदे जाएंगे, जिसके लिए अग्निशमन विभाग को एलडीए 68 करोड़ रूपये की धनराशि देगा. उन्होंने बताया कि ग्रीन कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत यूटिलिटी शिफ्टिंग व अन्य कार्य के लिए 15 करोड़ रूपये खर्च किये जाएंगे.



पार्कों में लगेंगे ओपन जिम: इसके अलावा कानपुर रोड योजना, आशियाना, सरोजनी नगर समेत अन्य क्षेत्रों में नागरिकों की सुविधा के लिए लगभग 10.67 करोड़ रूपये की लागत से ओपन जिम स्थापित किये जाएंगे. इस क्रम में ग्राम-सदरौना में लगभग 10 करोड़ रूपये की लागत से अवस्थापना सुविधाओं के कार्य कराये जाएंगे.कैटिल कालोनी में 7.50 करोड़ रूपये की लागत से आरसीसी नाले का निर्माण कराया जाएगा. वहीं, लोकबन्धु चौराहे से एलडीए पार्किंग स्थल तक आरसीसी नाले का निर्माण कराया जाएगा.

बटलर पैलेस में बनेगी लाईब्रेरी: उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत से ऐतिहासिक बटलर पैलेस में आधुनिक लाईब्रेरी विकसित की जाएगी. इसके लिए भवन के आंतरिक परिसर को रूपांतरित किया जाएगा. वहीं, कमता अंडरपास, होटल ताज अंडरपास, पिकप भवन अंडरपास समेत अन्य स्थानों पर फसाड लाइटिंग/क्लेडिंग का कार्य 5.50 करोड़ रूपये की लागत से कराया जाएगा. साथ ही शहर के विभिन्न 150 पार्कों में 6 करोड़ रूपये की लागत से बच्चों के लिए झूले स्थापित किये जाएंगे.

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