ETV Bharat / state

ट्रेन में महिला की सिर कटी लाश मिलने का मामला; टीमों ने स्टेशनों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जांच में जुटी GRP

जीआरपी इंस्पेक्टर धर्मवीर सिंह ने बताया कि हम टीम के साथ बारीक से पड़ताल कर रहे हैं.

ट्रेन में महिला की सिर कटी लाश मिलने का मामला
ट्रेन में महिला की सिर कटी लाश मिलने का मामला (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 19, 2026 at 10:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ : छपरा-गोमतीनगर एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में युवती की सिर कटी लाश मिलने की घटना की जांच अब लखनऊ के समीप तक पहुंच गई है. जीआरपी की टीमों ने मंगलवार को ट्रेन के ठहराव वाले उत्तर प्रदेश के स्टेशनों के सीसीटीवी फुटेज की जांच प्रारंभ कर दी. लखनऊ में भी युवती से जुड़ी एक सूचना के आधार पर दिन भर जीआरपी के अफसर छानबीन करते रहे. हालांकि जीआरपी को कामयाबी नहीं मिल पाई.



जीआरपी इंस्पेक्टर धर्मवीर सिंह ने बताया कि हम टीम के साथ बारीक से पड़ताल कर रहे हैं. पूरी उम्मीद है कि हम इसकी तह तक पहुंचने में कामयाब होंगे और बहुत जल्द यह पता लगाने में सफल होंगे कि ट्रेन के अंदर बॉडी कहां रखी गई थी और उसमें कौन शामिल है?

बता दें कि ट्रेन संख्या 15114 छपरा-गोमतीनगर एक्सप्रेस में बीती गुरुवार को लावारिस हालत में एक बैग और संदूक मिला था. ट्रेन में रखे लावारिस बॉक्स और बैग में महिला का कटा शव कई हिस्सों में मिलने से हड़कंप मच गया था. जीआरपी ने युवती के निवास स्थान का पता लगाने के लिए बरामद कपड़ों की तीन बार जांच की थी. हालांकि उसमें जीआरपी को सफलता नहीं मिल सकी. एस-1 कोच के यात्रियों, कोच अटेंडेंट और टीटीई के भी बयान दर्ज किए गए थे.

एक टीम सोमवार को छपरा पहुंची थी. वहां से जितने भी स्टेशनों पर ट्रेन का ठहराव था, वहां के सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई. हालांकि जीआरपी को बिहार के स्टेशनों के सीसीटीवी फुटेज देखने पर भी कोई सफलता हाथ नहीं लगी. मंगलवार सुबह से कुशीनगर क्षेत्र के तमकुहीराज रोड, दुधही, पडराैना, रामकोला, कप्तानगंज, पिपराइच, गोरखपुर, बस्ती और मनकापुर स्टेशनों के सीसीटीवी फुटेज को बारीकी से खंगाला गया. फिलहाल घटना के तीसरे दिन अभी जीआरपी और आरपीएफ की टीम को सफलता नहीं मिली.







यह भी पढ़ें : ट्रेन में महिला की सिर कटी लाश मिलने के बाद दूसरे दिन GRP के हाथ खाली, जांच में जुटी GRP की 3 टीमें

यह भी पढ़ें : ट्रेन हत्याकांड से हड़कंप: छपरा से गोमती नगर तक खंगाले जाएंगे CCTV फुटेज,छानबीन में जुटी GRP और RPF

TAGGED:

TRAIN MURDER CASE LUCKNOW
DEAD BODY FOUND IN TRAIN
CHHAPRA GOMTI NAGAR EXPRESS
RAILWAY NEWS
LUCKNOW NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.