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ट्रेन में महिला की सिर कटी लाश मिलने के बाद दूसरे दिन GRP के हाथ खाली, जांच में जुटी GRP की 3 टीमें

लखनऊ: राजधानी लखनऊ के गोमतीनगर रेलवे स्टेशन पर 5114 छपरा-गोमती नगर एक्सप्रेस में महिला का सिर कटा शव मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है. इस सनसनीखेज वारदात के खुलासे के लिए गठित की गई विशेष जांच टीम के हाथ फिलहाल अभी तक कोई पुख्ता सुराग नहीं लगा है. घटना के दूसरे दिन भी जीआरपी की तफ्तीश में हाथ खाली हैं और युवती की पहचान नहीं हो सकी है. हालांकि पुलिस की प्राथमिक जांच में एक बात जरूर तय हो गई है कि इस लावारिस बॉक्स को गोमतीनगर स्टेशन के आसपास ट्रेन में नहीं रखा गया है.

यात्रियों के लिए बाधा बना था बॉक्स: सहयात्रियों ने पूछताछ में बताया कि कोच के अंदर आने-जाने वाले रास्ते में इस भारी बॉक्स की वजह से काफी दिक्कत हो रही थी, लेकिन किसी ने भी इसकी समय रहते शिकायत नहीं की. ऐसे में यह लगभग तय माना जा रहा है कि इस संदिग्ध बॉक्स को बिहार के छपरा या उसके आगे वाले शुरुआती स्टेशनों पर ही कोच के अंदर प्लांट किया गया है. सबसे ज्यादा उम्मीद यही जताई जा रही है कि शव वाले इस बक्से को मुख्य रूप से छपरा स्टेशन पर ही ट्रेन में रखा गया होगा. जीआरपी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तीन विशेष टीमें बनाकर जांच के लिए रवाना कर दिया है.

छपरा तक खंगाली जा रही सीसीटीवी फुटेज: यह टीमें लखनऊ से छपरा तक के उन सभी रेलवे स्टेशनों के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही हैं, जहां-जहां इस एक्सप्रेस ट्रेन के आधिकारिक स्टॉपेज हैं. जीआरपी इंस्पेक्टर धर्मवीर सिंह ने बताया कि युवती की पहचान अभी तक संभव नहीं हो पाई है, जिसके लिए प्रयास तेज कर दिए गए हैं. उन्होंने उम्मीद जताई कि स्टेशनों पर लगे सीसीटीवी फुटेज के विश्लेषण से ही इस ब्लाइंड मर्डर के कुछ महत्वपूर्ण क्लू मिलने की पूरी उम्मीद है. उन्होंने बताया कि ट्रेन के स्लीपर कोच एस-1 में यह लावारिस बॉक्स बरामद हुआ था.

यार्ड में बक्सा रखने की आशंका: सच पता लगाने के लिए इस विशिष्ट कोच के यात्रियों से संपर्क कर लगातार बात करने की कोशिश की जा रही है. कोच के सीट नंबर एक से लेकर 12 तक के यात्रियों से गहन पूछताछ की गई है, लेकिन सभी यात्रियों ने बताया कि उन्होंने नहीं देखा कि बॉक्स किस स्टेशन पर अपलोड हुआ है. यह ट्रेन छपरा से शाम पौने सात बजे चलती है और रात में जब अंधेरा हो गया था तो वॉशरुम आने-जाने के दौरान यह बॉक्स रास्ते में बड़ी बाधा बन रहा था. यात्री आपस में पूछते कि यह बॉक्स किसका है और कोई जवाब नहीं मिलने पर वे इसे फांदकर आगे बढ़ जाते थे.