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गोमती पुस्तक महोत्सव 2026; लखनऊ में साहित्य और संस्कृति का महाकुंभ, 10% डिस्काउंट पर मिलेंगी किताबें

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास की ओर से गोमती पुस्तक महोत्सव के पांचवें संस्करण का आयोजन 12 से 20 सितंबर तक लखनऊ विश्वविद्यालय में होगा.

गोमती पुस्तक महोत्सव 2026
गोमती पुस्तक महोत्सव 2026. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 12, 2026 at 11:04 AM IST

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लखनऊ : कवियों, कहानीकारों और महान विद्वानों की परंपरा के लिए प्रसिद्ध लखनऊ एक बार फिर उत्तर भारत के साहित्यिक परिदृश्य के केंद्र में अपनी विशिष्ट उपस्थिति दर्ज कराने के लिए तैयार है. राष्ट्रीय पुस्तक न्यास (एनबीटी) की ओर से गोमती पुस्तक महोत्सव के पांचवें संस्करण का आयोजन 12 से 20 सितंबर तक लखनऊ विश्वविद्यालय में किया जा रहा है. नौ दिनों तक चलने वाला यह महोत्सव किताबों, साहित्यिक संवादों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आयोजन होगा. पुस्तक महोत्सव का शुभारंभ 12 सितंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे.

लखनऊ में गोमती पुस्तक महोत्सव 2026 का आगाज. देखें (Video Credit : ETV Bharat)

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत के निदेशक युवराज मलिक और लखनऊ विश्वविद्यालय की प्रोफेसर रोली मिश्रा, विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र विभाग एवं प्रधान पुस्तकालयाध्यक्ष ने महोत्सव की तैयारियों और कार्यक्रमों की ईटीवी भारत से साझा की. प्रो. रोली मिश्रा ने बताया कि राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के सहयोग से लखनऊ विश्वविद्यालय में आयोजन होना विश्वविद्यालय के लिए महत्वपूर्ण अवसर है. पठन-पाठन की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार के साझा सहयोग से यह आयोजन संभव हो रहा है.

उन्होंने कहा कि राज्यपाल के मार्गदर्शन में ‘पढ़े लखनऊ, बढ़े लखनऊ’ और ‘पढ़े विश्वविद्यालय, बढ़े विश्वविद्यालय’ के लक्ष्य को आगे बढ़ाया जा रहा है. यह महोत्सव अच्छी किताबों और अच्छे लेखकों से परिचित होने का अवसर देने के साथ भविष्य में एनबीटी के साथ और बड़े आयोजनों का मार्ग भी प्रशस्त करेगा.

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के निदेशक युवराज मलिक ने बताया कि गोमती पुस्तक महोत्सव का यह पांचवां संस्करण है. आयोजन केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं है, बल्कि युवा लेखकों, साहित्यिक प्रतिभाओं, स्थानीय और बहुभाषी रचनाकारों तथा सांस्कृतिक एवं प्रदर्शन कलाओं को भी मंच दे रहा है. महोत्सव में प्रतिदिन विभिन्न गतिविधियां और प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी तथा प्रवेश पूरी तरह निःशुल्क रहेगा.


220 से अधिक पुस्तक स्टॉल, 121 प्रकाशक होंगे शामिल : गोमती पुस्तक महोत्सव में 220 से अधिक पुस्तक स्टॉल लगाए जाएंगे. इसमें 121 प्रकाशक हिस्सा ले रहे हैं. हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, अवधी सहित अन्य भारतीय भाषाओं की हजारों पुस्तकों का प्रदर्शन और बिक्री होगी. पुस्तक प्रेमियों को किताबों पर 10 प्रतिशत तक की छूट भी मिलेगी.

महोत्सव में आने वाले लोगों के लिए पुरानी किताबें दान करने की भी व्यवस्था की गई है. इसके लिए विशेष काउंटर बनाया गया है. दान की गई पुस्तकों को उत्तर प्रदेश की करीब 22 हजार लाइब्रेरी तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी, ताकि इन किताबों का लाभ अधिक से अधिक पाठकों को मिल सके.

महोत्सव के दौरान करीब 100 पुस्तकों का विमोचन भी किया जाएगा. इसके अलावा मुशायरा, कवि सम्मेलन, नुक्कड़ नाटक, साहित्यिक संवाद और नए लेखकों एवं कलाकारों को मंच देने वाले कार्यक्रम आयोजित होंगे. छात्र-छात्राओं के लिए विभिन्न तरह की प्रतियोगिताएं भी कराई जाएंगी. प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित किया जाएगा.

युवा पाठकों और जेनजी के लिए विशेष कार्यक्रम : युवराज मलिक ने बताया कि महोत्सव में जेनजी और युवा पाठकों के लिए विशेष रूप से विविध गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं. साहित्य के साथ-साथ तकनीक, समकालीन विषयों और रचनात्मक गतिविधियों को भी कार्यक्रमों में शामिल किया गया है. राष्ट्रीय ई-पुस्तकालय के माध्यम से पाठकों को डिजिटल किताबों तक पहुंच का अवसर मिलेगा. इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विभिन्न विधाओं और भाषाओं की 6,000 से अधिक ई-पुस्तकें उपलब्ध हैं. महोत्सव में लोगों को इसके उपयोग की जानकारी दी जाएगी.



बच्चों के लिए बाल मंडप में कठपुतली से लेकर क्ले आर्ट : लखनऊ के नन्हे पुस्तक प्रेमियों के लिए नेशनल सेंटर फॉर चिल्ड्रन्स लिटरेचर, एनबीटी के बाल साहित्य प्रभाग की ओर से पूरे नौ दिनों के लिए विशेष ‘बाल मंडप’ तैयार किया गया है. अलग-अलग आयु वर्ग के बच्चों के लिए कठपुतली नाटक, कमिशिबाई और स्टोरी टेलिंग, वैदिक गणित, माइंडफुलनेस वर्कशॉप, क्ले आर्ट, पोस्टर निर्माण, सुलेख, रिकॉर्डिंग स्टूडियो, कविता पाठ, मंडला कला और रचनात्मक लेखन कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी. बच्चों के लिए चित्रकला और क्विज प्रतियोगिताएं भी होंगी. साथ ही भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के साथ बच्चों का विशेष संवाद सत्र भी आयोजित किया जाएगा.


साहित्य से लेकर विज्ञान और आध्यात्मिकता तक संवाद : गोमती पुस्तक महोत्सव में साहित्य, संस्कृति और प्रौद्योगिकी से जुड़े विभिन्न विषयों पर प्रतिष्ठित लेखकों और विशेषज्ञों के साथ संवाद आयोजित किए जाएंगे. जिनमें महिला अस्मिता, युवा साहित्य, सतत विकास, अनुवाद, विरासत एवं लोककथाएं, अंतरिक्ष एवं विज्ञान और आध्यात्मिकता जैसे विषयों पर चर्चा होगी. इन विशेष संवाद सत्रों में दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू, भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, प्रसिद्ध लोकगायिका मालिनी अवस्थी, लेखक शांतनु गुप्ता और पद्मश्री से सम्मानित डॉ. विद्या बिंदु सिंह सहित विभिन्न क्षेत्रों के कलाकार, रचनाकार, विशेषज्ञ और लेखक शामिल होंगे.


मुशायरा, कवि सम्मेलन और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां : महोत्सव में हर रोज शाम को उत्तर प्रदेश की समृद्ध परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाने वाले कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. पारस बैंड की प्रस्तुति, कथक कार्यक्रम, बिरजू महाराज कथक संस्थान की ओर से कथक नृत्य नाटिका ‘रघुवंशम्’, सुगम संगीत की शाम, शंभू शिखर और अन्य शायरों के साथ मुशायरा, लोक प्रस्तुतियां तथा भारतेन्दु नाट्य अकादमी की नाट्य प्रस्तुति आकर्षण का केंद्र रहेंगी. इसके अलावा बेगम अख्तर को समर्पित विशेष दास्तानगोई सत्र और विभिन्न संगीत प्रस्तुतियां भी आयोजित की जाएंगी.


पांच लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद : आयोजकों के मुताबिक पिछले गोमती पुस्तक महोत्सव में करीब तीन लाख लोगों ने हिस्सा लिया था. इस बार महोत्सव में करीब पांच लाख लोगों के पहुंचने का अनुमान लगाया गया है. बड़ी संख्या में पुस्तक प्रेमियों, विद्यार्थियों, युवाओं, बच्चों और साहित्य एवं संस्कृति से जुड़े लोगों के पहुंचने की उम्मीद है.


एनबीटी निदेशक युवराज मलिक ने कहा कि डिजिटल आंकड़ों के अनुसार अब तक सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में मुंशी प्रेमचंद की ‘गोदान’ प्रमुख है. बायोग्राफी में छत्रपति शिवाजी महाराज की जीवनी लोकप्रिय है, जबकि ‘रामचरितमानस’ के साथ अन्य धार्मिक पुस्तकें भी शीर्ष 10 में शामिल हैं. कोविड काल के दौरान लोगों का रुझान आध्यात्मिक और धार्मिक पुस्तकों की ओर अधिक था, लेकिन अब युवा शिक्षा और ज्ञान से जुड़ी किताबों पर अधिक ध्यान दे रहे हैं. दिल्ली अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले में सबसे ज्यादा किताबें खरीदने वालों में 25 वर्ष से कम उम्र के युवा शामिल थे.

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