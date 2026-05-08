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लखनऊ में आज से 15 जून तक बंद रहेगा गोमती बैराज; 40 दिनों तक इन रास्तों का करें प्रयोग

लखनऊ में आज से 15 जून तक बंद रहेगा गोमती बैराज. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: यदि आप दैनिक यात्रा के लिए लखनऊ के गोमती बैराज पुल का उपयोग करते हैं, तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है. सिंचाई विभाग द्वारा बैराज के गेटों को बदलने और मरम्मत का कार्य शुरू किया जा रहा है. सुरक्षा और कार्य की सुगमता को देखते हुए 8 मई से 15 जून 2026 तक इस मार्ग पर यातायात पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. ​बैराज पुल पर पाबंदी: ट्रैफिक विभाग द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, समतामूलक चौराहा और बैकुंठ धाम तिराहे के बीच (गोमती बैराज पुल पर) किसी भी प्रकार का वाहन नहीं जा सकेगा. समतामूलक से बैकुंधाम/निशातगंज जाने वाले, जो वाहन समतामूलक से बैकुंठधाम की ओर जाना चाहते हैं, उन्हें अब 1090 चौराहा, पीएनटी (बालू अड्डा) और भैंसाकुंड होकर जाना पड़ेगा. ​वैकल्पिक मार्ग (ग्रीन कॉरिडोर): वाहन चालक समतामूलक चौराहे से सेंट्रल एकेडमी स्कूल के पास स्थित ग्रीन कॉरिडोर तिराहा होकर भी अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं.