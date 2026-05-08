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लखनऊ में आज से 15 जून तक बंद रहेगा गोमती बैराज; 40 दिनों तक इन रास्तों का करें प्रयोग

सुरक्षा और कार्य की सुगमता को देखते हुए 8 मई से 15 जून 2026 तक इस मार्ग पर यातायात पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा.

लखनऊ में आज से 15 जून तक बंद रहेगा गोमती बैराज.
लखनऊ में आज से 15 जून तक बंद रहेगा गोमती बैराज. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 8, 2026 at 7:12 AM IST

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लखनऊ: यदि आप दैनिक यात्रा के लिए लखनऊ के गोमती बैराज पुल का उपयोग करते हैं, तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है. सिंचाई विभाग द्वारा बैराज के गेटों को बदलने और मरम्मत का कार्य शुरू किया जा रहा है. सुरक्षा और कार्य की सुगमता को देखते हुए 8 मई से 15 जून 2026 तक इस मार्ग पर यातायात पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा.

​बैराज पुल पर पाबंदी: ट्रैफिक विभाग द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, समतामूलक चौराहा और बैकुंठ धाम तिराहे के बीच (गोमती बैराज पुल पर) किसी भी प्रकार का वाहन नहीं जा सकेगा.

समतामूलक से बैकुंधाम/निशातगंज जाने वाले, जो वाहन समतामूलक से बैकुंठधाम की ओर जाना चाहते हैं, उन्हें अब 1090 चौराहा, पीएनटी (बालू अड्डा) और भैंसाकुंड होकर जाना पड़ेगा.

​वैकल्पिक मार्ग (ग्रीन कॉरिडोर): वाहन चालक समतामूलक चौराहे से सेंट्रल एकेडमी स्कूल के पास स्थित ग्रीन कॉरिडोर तिराहा होकर भी अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं.

​यातायात पुलिस की सलाह: ​मरम्मत कार्य के कारण अगले 39 दिनों तक इस क्षेत्र में वाहनों का दबाव बढ़ सकता है. विशेष रूप से पीक आवर्स के दौरान 1090 चौराहा और बालू अड्डा मार्ग पर जाम की स्थिति बन सकती है, इसलिए यात्रियों को अतिरिक्त समय लेकर निकलने की सलाह दी गई है.

​आपातकालीन स्थिति के लिए सहायता: ​सामान्य डायवर्जन के अलावा, यदि किसी व्यक्ति को मेडिकल इमरजेंसी या कोई अनिवार्य आवश्यकता होती है, तो वह ट्रैफिक कंट्रोल नंबर 9454405155 पर संपर्क कर सहायता प्राप्त कर सकते हैं. करीब 40 दिनों तक चलने वाले इस काम के दौरान यात्रियों को सलाह दी गई है कि वह वैकल्पिक रास्तों का ही प्रयोग करें.

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