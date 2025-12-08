ETV Bharat / state

लखनऊ में महिला ने लिव-इन पार्टनर का गला रेता, 2 बच्चों संग लाश के पास बैठी रही

लखनऊ : बीबीडी थाना क्षेत्र के सालारगंज गांव में रविवार रात महिला ने लिव-इन पार्टनर की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी. हत्या के बाद महिला अपने दो बच्चों के साथ लाश के पास बैठी रही. पुलिस ने महिला को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है. घटनास्थल की फोरेंसिक जांच भी कराई जा रही है.





इंस्पेक्टर बीबीडी राम सिंह ने बताया कि प्राथमिक जांच में मामला आपसी विवाद के बाद हत्या का निकला है. महिला को हिरासत में ले लिया गया है. जांच के मुताबिक देवरिया निवासी सूर्य प्रताप सिंह और आरोपी रत्ना बीते दो साल से लिव इन में रह रहे थे. सूर्य प्रताप आरोपी रत्ना के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे. पूछताछ में सामने आया है कि रविवार रात किसी बात को लेकर सूर्य प्रताप और रत्ना के बीच विवाद हो गया था. गुस्से में रत्ना ने चाकू से सूर्य प्रताप सिंह का गला रेत दिया. सूर्य प्रताप के पिता नरेंद्र सिंह ने रत्ना के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है.







इंस्पेक्टर बीबीडी राम सिंह के मुताबिक सूर्य प्रताप के पिता नरेंद्र सिंह ने बताया कि उनका बेटा रत्ना के झांसे में आ गया था. परिवार के विरोध के बावजूद दोनों करीब दो साल से साथ रह रहे थे. बेटे की किसी दूसरी युवती से शादी की बात चल रही थी. जिससे दोनों के बीच तनाव होने की आशंका है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाएं हैं. मामले की गहनता से जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.



