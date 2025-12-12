ETV Bharat / state

लखनऊ में युवती ने किया सुसाइड; अंबेडकरनगर की रहने वाली, प्राइवेट जॉब करती थी

लखनऊ: विभूतिखंड में रहने वाली युवती ने सुसाइड कर लिया है. युवती, आत्महत्या से पहले सोशल मीडिया पर लाइव आई. मेटा अलर्ट मिलते ही पुलिस 8 मिनट में युवती के घर पहुंच गई. दरवाजा तोड़कर जब तक, पुलिस युवती तक पहुंची, उसकी मौत हो चुकी थी.

इंस्पेक्टर विभूतिखंड अमर सिंह ने बताया कि मेटा अलर्ट मिलते ही हमारी टीम तत्काल युवती के पते पर पहुंची, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. हमें घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है. परिजनों ने भी इस मामले में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है.

इंस्पेक्टर अमर सिंह ने बताया कि युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. साथ ही आत्महत्या के कारणों की जांच कर रही है. युवती के परिजनों को भी सूचना दी गई है. जो भी तथ्य सामने आएंगे, उस पर कार्रवाई की जाएगी.

प्राइवेट जॉब करती थी युवती: ​इंस्पेक्टर अमर सिंह ने बताया कि मृतका की पहचान जया पांडेय (25) पुत्री सत्यदेव पांडेय मूल निवासी ढीढी ध्यौरा, अंबेडकरनगर के तौर पर हुई है. वह लखनऊ के विभूतिखंड में विजयीपुर गांव निवासी दुर्गा प्रसाद पांडेय के मकान में किराए पर रहती थी और प्राइवेट जॉब करती थी.