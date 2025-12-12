लखनऊ में युवती ने किया सुसाइड; अंबेडकरनगर की रहने वाली, प्राइवेट जॉब करती थी
इंस्पेक्टर विभूतिखंड अमर सिंह ने बताया कि मेटा अलर्ट मिलते ही हमारी टीम 8 मिनट में युवती के पते पर पहुंची थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 12, 2025 at 7:40 AM IST
लखनऊ: विभूतिखंड में रहने वाली युवती ने सुसाइड कर लिया है. युवती, आत्महत्या से पहले सोशल मीडिया पर लाइव आई. मेटा अलर्ट मिलते ही पुलिस 8 मिनट में युवती के घर पहुंच गई. दरवाजा तोड़कर जब तक, पुलिस युवती तक पहुंची, उसकी मौत हो चुकी थी.
इंस्पेक्टर विभूतिखंड अमर सिंह ने बताया कि मेटा अलर्ट मिलते ही हमारी टीम तत्काल युवती के पते पर पहुंची, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. हमें घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है. परिजनों ने भी इस मामले में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है.
इंस्पेक्टर अमर सिंह ने बताया कि युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. साथ ही आत्महत्या के कारणों की जांच कर रही है. युवती के परिजनों को भी सूचना दी गई है. जो भी तथ्य सामने आएंगे, उस पर कार्रवाई की जाएगी.
प्राइवेट जॉब करती थी युवती: इंस्पेक्टर अमर सिंह ने बताया कि मृतका की पहचान जया पांडेय (25) पुत्री सत्यदेव पांडेय मूल निवासी ढीढी ध्यौरा, अंबेडकरनगर के तौर पर हुई है. वह लखनऊ के विभूतिखंड में विजयीपुर गांव निवासी दुर्गा प्रसाद पांडेय के मकान में किराए पर रहती थी और प्राइवेट जॉब करती थी.
सुबह किया सुसाइड: पुलिस ने बताया कि गुरुवार सुबह करीब 5:30 बजे जया सोशल मीडिया पर लाइव आई और फंदा बांधने लगी. मेटा प्लेटफॉर्म ने तुरंत आत्महत्या के प्रयास का अलर्ट स्थानीय पुलिस को दिया.
सूचना मिलते ही पुलिस टीम 8 मिनट में लोकेशन पर पहुंच गई. जया ने कमरा अंदर से बंद किया था. पुलिस ने तुरंत दरवाजा तोड़ा और जया को पंखे से उतारकर अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी.
