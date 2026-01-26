ETV Bharat / state

NEET की तैयारी कर रही मऊ की छात्रा ने दी जान, पढ़ाई का तनाव या कुछ और, जांच में जुटी लखनऊ पुलिस

बीबीडी थाना क्षेत्र के शिवनगर में किराए का कमरा लेकर नीट की कोचिंग कर रही थी छात्रा.

छात्रा ने आत्महत्या की.
लखनऊ में छात्रा ने आत्महत्या की. (Photo Credit : Lucknow Police)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 26, 2026 at 7:45 AM IST

लखनऊ : बीबीडी थाना क्षेत्र के शिवनगर में NEET की कोचिंग कर रही मऊ की रहने वाली छात्रा (18) ने शनिवार रात संदिग्ध हालात में आत्महत्या कर ली. छात्रा का शव रविवार सुबह उसके कमरे में मिलने के बाद मकान मालिक ने परिजनों और पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजने के बाद तफ्तीश शुरू कर दी है. प्राथमिक जांच में घटनास्थल से सुसाइड नोट या कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली है.





​इंस्पेक्टर बीबीडी राम सिंह ने बताया कि ​मूल रूप से मऊ जिले के मधुबननगर दूसर गांव निवासी संजय कुमार यादव की बेटी श्वेता यादव (18) क्षेत्र के शिवनगर तिराहे के पास एक मकान में किराये के कमरे में रहती थी. प्राथमिक जांच में पता चला कि शनिवार रात वह खाना खाकर अपने कमरे में सोने गई थी. रविवार सुबह जब काफी देर तक उसके कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो मकान मालिक उसे जगाने पहुंचे. कई बार आवाज देने पर भी कोई जवाब न मिलने पर जब उन्होंने झरोखे से अंदर देखा तो श्वेता के आत्महत्या की बात पता चली.



​घटना की सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी और दरवाजा तोड़कर शव निकाला. पुलिस टीम को कमरे की तलाशी में सुसाइड नोट या कोई संदिग्ध चीज बरामद नहीं हुई है. छात्रा ने आत्मघाती कदम पढ़ाई के दबाव में उठाया या इसके पीछे कोई और कारण था. इस संबंध में छात्रा के मोबाइल और अन्य सामानों की जांच की जा रही है. शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है.

TAGGED:

SUICIDE IN LUCKNOW
LUCKNOW CRIME
STUDENT COMMITTED SUICIDE
SUICIDE CASE IN UP
GIRL STUDENT COMMITTED SUICIDE

