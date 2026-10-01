13 जिलों से 1500 किमी तक गुजरी जेन-जी की साइकिल यात्रा; गांधी जयंती पर होगा बड़ा कार्यक्रम
दो अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर परिवर्तन चौक से नागरिक मार्च प्रस्तावित है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 1, 2026 at 9:11 AM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश समेत देशभर में जेन जी अपनी मांगों को लेकर मुखर हो चुके हैं. जहां पर भी उन्हें लगता है कि सरकार उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है, वहां पर अपने घरों से निकलकर सड़क पर उतर पड़ते हैं.
जेन जी अपनी मांगों को लेकर कितना मुखर हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गोरखपुर के चौरा चोरी से यात्रा शुरू करते हुए बड़ी संख्या में साइकिल चलाते हुए लखनऊ पहुंचे.
इस दौरान करीब 1500 किलोमीटर साइकिल से यात्रा की और 13 जिलों से गुजरे. अब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर जेन जी की तरफ से एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा.
जस्टिस मोर्चा का पदाधिकारी सुधांशु बाजपेई ने बताया कि पिछले महीने 20 अगस्त को गोरखपुर के चौरी चौरा से यात्रा शुरू की गई थी. शिक्षा, रोजगार और लोकतंत्र को बचाने के सवालों को लेकर शुरू हुई जस्टिस मोर्चा की जेन जी कनेक्ट यात्रा 42वें दिन लखनऊ पहुंची.
पीजीआई से शुरू होकर तेलीबाग, केकेसी चौराहा, गांधी प्रतिमा और अंबेडकर प्रतिमा, हजरतगंज पर माल्यार्पण करते हुए यात्रा लखनऊ विश्वविद्यालय पहुंची. बुधवार देर शाम यात्रा काकोरी शहीद स्मारक पहुंची.
उन्होंने बताया कि विगत 42 दिनों में जेन जी कनेक्ट यात्रा ने 13 जिलों में लगभग 1500 किलोमीटर का सफर पूरा किया. यात्रा के दौरान यात्रियों ने स्कूल, कॉलेजों और कोचिंग संस्थानों के छात्रों और युवाओं के साथ संवाद किया. विभिन्न कस्बों, बाजारों और गांवों में नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से शिक्षा, रोजगार, परीक्षा व्यवस्था, युवाओं के अवसर और लोकतंत्र से जुड़े सवालों पर चर्चा हुई.
सुधांशु ने बताया कि बड़ी संख्या में युवाओं और छात्रों ने अनुभव साझा किए. शिक्षा और रोजगार से जुड़ी समस्याओं को सामने रखा. यात्रा के बुधवार को लखनऊ पहुंचने के बाद एक अक्टूबर को गांधी भवन के कस्तूरबा सभागार में जेन जी कनेक्ट सभा आयोजित होगी.
इस सभा में यात्रा के दौरान सामने आए युवाओं और छात्रों के सवालों, अनुभवों तथा शिक्षा, रोजगार और लोकतंत्र से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी. दो अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर परिवर्तन चौक से नागरिक मार्च प्रस्तावित है, जो गांधी प्रतिमा चौराहे तक होगा.
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