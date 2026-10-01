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13 जिलों से 1500 किमी तक गुजरी जेन-जी की साइकिल यात्रा; गांधी जयंती पर होगा बड़ा कार्यक्रम

गांधी जयंती पर होगा बड़ा कार्यक्रम. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश समेत देशभर में जेन जी अपनी मांगों को लेकर मुखर हो चुके हैं. जहां पर भी उन्हें लगता है कि सरकार उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है, वहां पर अपने घरों से निकलकर सड़क पर उतर पड़ते हैं.

जेन जी अपनी मांगों को लेकर कितना मुखर हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गोरखपुर के चौरा चोरी से यात्रा शुरू करते हुए बड़ी संख्या में साइकिल चलाते हुए लखनऊ पहुंचे. इस दौरान करीब 1500 किलोमीटर साइकिल से यात्रा की और 13 जिलों से गुजरे. अब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर जेन जी की तरफ से एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. जस्टिस मोर्चा का पदाधिकारी सुधांशु बाजपेई ने बताया कि पिछले महीने 20 अगस्त को गोरखपुर के चौरी चौरा से यात्रा शुरू की गई थी. शिक्षा, रोजगार और लोकतंत्र को बचाने के सवालों को लेकर शुरू हुई जस्टिस मोर्चा की जेन जी कनेक्ट यात्रा 42वें दिन लखनऊ पहुंची. लखनऊ पहुंची जेन जी की साइकिल यात्रा. (Photo Credit: ETV Bharat)