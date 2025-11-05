ETV Bharat / state

गेमिंग एप से फ्राॅड; CBI और IT विभाग की धमकी देकर लेदर कारोबारी से 2 करोड़ वसूले

लखनऊ : ऑनलाइन गेमिंग एप के नाम पर जालसाजों ने एक लेदर कारोबारी को तीन साल तक ब्लैकमेल और प्रलोभन के जाल में फंसाए रखा. इस दौरान साइबर क्रिमिनल गैंग ने कई बार में दो करोड़ रुपये से अधिक की ठगी कर ली. कारोबारी ने अपने पैसे वापस मांगे तो जालसाज बैंक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड सीबीआई और इनकम टैक्स विभाग को भेजने की धमकी दे रहे हैं. इस बाबत गोमतीनगर स्थित साइबर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है.



लखनऊ में लेदर का कारोबार करने वाले भूरी सिंह के मुताबिक वर्ष 2022 में उन्हें अज्ञात वॉट्सऐप नंबरों से कॉल और मैसेज आए थे. उन्हें 'SKY247' नामक ऐप डाउनलोड कर गेम खेलने पर दोगुना मुनाफे का लालच दिया गया था. ​लालच में आकर ऐप डाउनलोड किया और अपने बैंक खाते से 1 लाख रुपये भेजे. कुछ समय बाद शक हुआ तो ऐप डिलीट कर दिया. इसके बाद जालसाजों ने मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया.

​भूरी सिंह के मुताबिक ठगों ने उन्हें ब्लैकमेल और धमकियों के साथ-साथ 'हिप्नोटाइज' (सम्मोहित) करके अपने जाल में फंसाए रखा. जुलाई 2024 से जुलाई 2025 के बीच जालसाजों ने अलग-अलग बैंक खातों में उनसे दो करोड़ रुपये से अधिक की रकम ऐंठ ली. ​जब रकम वापस मांगी तो जालसाजों ने उन्हें धमकाना शुरू कर दिया. धमकी दी है कि उनके बैंक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड सीबीआई और इनकम टैक्स विभाग को भेज दिए जाएंगे.