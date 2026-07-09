FSDA ने लखनऊ में 26 लाख की नकली दवाइयां पकड़ीं; 25 फर्मों पर छापेमारी, दो गिरफ्तार
अब तक लखों की संदिग्ध दवा जब्त की गई है. हीं दो आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 9, 2026 at 12:10 PM IST
लखनऊ: राजधानी लखनऊ में नकली और संदिग्ध दवाइयों के कारोबार पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA) ने कार्रवाई की है. विभाग ने एक साथ 25 दवा फर्मों पर छापेमारी की, जिसमें करीब 26 लाख 60 हजार रुपए की संदिग्ध और नकली दवाइयां जब्त की गईं. दो आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है.
इसके अलावा विभागीय टीम ने 52 संदिग्ध दवाइयों के नमूने जांच के लिए जुटाए गए हैं. 12 दवा फर्मों के संचालन पर रोक लगा दी गई है. कार्रवाई के दौरान कई फर्में खरीद-बिक्री से जुड़े दस्तावेज भी नहीं दिखा पाईं. ऐसे में करीब एक लाख 77 हजार रुपए की दवाओं की बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है.
एडिश्नल कमिश्नर ड्रग ब्रजेश ने बताया कि नकली और संदिग्ध दवाओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. उत्तर प्रदेश खाद्य और औषधि प्रशासन के सचिव और आयुक्त रोशन जैकब के नेतृत्व में विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है. अब तक लखों की संदिग्ध दवा जब्त की गई है. हीं दो आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है.
ऐसे हुई कार्रवाई की शुरूआत: इस मामले की शुरुआत आलमबाग इलाके से हुई थी, जहां आलम नगर बस स्टेशन के पास एक कार्टन से दर्द, सूजन और संक्रमण की दवाइयों की बड़ी खेप पकड़ी गई थी. शुरुआती जांच में इन दवाइयों की पैकिंग और प्रिंटिंग में कई गंभीर गड़बड़ियां मिलीं. इसके बाद इन्हें संदिग्ध और नकली मानते हुए कार्रवाई की गई.
मौके से वाराणसी निवासी विमल कुमार सिंह को गिरफ्तार किया गया. उसकी निशानदेही पर वाराणसी के चौधरी कटरा स्थित न्यू सर्जिकल स्टोर पर भी छापा मारा गया, जहां से करीब 25 लाख रुपए की दवाइयां बरामद हुईं हैं. इस कार्रवाई में मेडिकल स्टोर संचालक संदीप श्रीवास्तव को भी गिरफ्तार किया गया है.
पूरे प्रदेश में सिंडिकेट: FSDA की जांच में यह भी सामने आया है, कि नकली दवाइयों का यह कारोबार सिर्फ लखनऊ तक सीमित नहीं है. इसके तार उत्तर प्रदेश के कई जिलों और दूसरे राज्यों तक फैले हैं. इसी वजह से विभाग अब पूरे सप्लाई नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में लगा है. यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर यह दवाइयां कहां बन रही थीं. किन-किन जगहों पर भेजी जा रही थीं.
इससे पहले भी हुई हैं कार्रवाई: यह पहली बार नहीं है, जब लखनऊ में नकली दवाइयों का बड़ा मामला सामने आया है. इससे पहले भी कई बड़े खुलासे हो चुके हैं. वर्ष 2025 में पारा और काकोरी में करोड़ों रुपए की नकली ऑक्सीटोसिन दवाओं की फैक्ट्री और भारी मात्रा में दवाइयां बरामद की गई थीं. वर्ष 2023 में अमीनाबाद और बस स्टेशन क्षेत्र से दो करोड़ रुपए से ज्यादा की 65 हजार से अधिक नकली दवाइयां पकड़ी गई थीं.
अमीनाबाद के एक दवा संस्थान पर छापेमारी में संदिग्ध दवाइयां मिली थीं. इससे पहले 2022 में कोडीन कफ सिरप सिंडिकेट पर एसटीएफ और ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कई आरोपियों को गिरफ्तार किया था. करोड़ों रुपये की संपत्ति भी कुर्क की गई थी.
क्या कहते हैं एक्सपर्ट: डॉ. विवेक श्रीवास्तव का कहना है कि नकली दवाइयों का सबसे बड़ा खतरा मरीजों की जान पर पड़ता है. ऐसी दवाइयां बीमारी ठीक करने के बजाय मरीज की हालत और खराब कर सकती हैं. कई मामलों में संक्रमण बढ़ सकता है, इलाज बेअसर हो सकता है. गंभीर स्थिति में मरीज की मौत तक हो सकती है.
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