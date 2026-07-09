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FSDA ने लखनऊ में 26 लाख की नकली दवाइयां पकड़ीं; 25 फर्मों पर छापेमारी, दो गिरफ्तार

FSDA ने लखनऊ में 26 लाख की नकली दवाइयां पकड़ीं. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: राजधानी लखनऊ में नकली और संदिग्ध दवाइयों के कारोबार पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA) ने कार्रवाई की है. विभाग ने एक साथ 25 दवा फर्मों पर छापेमारी की, जिसमें करीब 26 लाख 60 हजार रुपए की संदिग्ध और नकली दवाइयां जब्त की गईं. दो आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है. इसके अलावा विभागीय टीम ने 52 संदिग्ध दवाइयों के नमूने जांच के लिए जुटाए गए हैं. 12 दवा फर्मों के संचालन पर रोक लगा दी गई है. कार्रवाई के दौरान कई फर्में खरीद-बिक्री से जुड़े दस्तावेज भी नहीं दिखा पाईं. ऐसे में करीब एक लाख 77 हजार रुपए की दवाओं की बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है. एडिश्नल कमिश्नर ड्रग ब्रजेश ने बताया कि नकली और संदिग्ध दवाओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. उत्तर प्रदेश खाद्य और औषधि प्रशासन के सचिव और आयुक्त रोशन जैकब के नेतृत्व में विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है. अब तक लखों की संदिग्ध दवा जब्त की गई है. हीं दो आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है. ऐसे हुई कार्रवाई की शुरूआत: इस मामले की शुरुआत आलमबाग इलाके से हुई थी, जहां आलम नगर बस स्टेशन के पास एक कार्टन से दर्द, सूजन और संक्रमण की दवाइयों की बड़ी खेप पकड़ी गई थी. शुरुआती जांच में इन दवाइयों की पैकिंग और प्रिंटिंग में कई गंभीर गड़बड़ियां मिलीं. इसके बाद इन्हें संदिग्ध और नकली मानते हुए कार्रवाई की गई. मौके से वाराणसी निवासी विमल कुमार सिंह को गिरफ्तार किया गया. उसकी निशानदेही पर वाराणसी के चौधरी कटरा स्थित न्यू सर्जिकल स्टोर पर भी छापा मारा गया, जहां से करीब 25 लाख रुपए की दवाइयां बरामद हुईं हैं. इस कार्रवाई में मेडिकल स्टोर संचालक संदीप श्रीवास्तव को भी गिरफ्तार किया गया है.