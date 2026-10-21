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यूपी में त्यौहारों से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग का बड़ा कदम: मिठाइयों और स्नैक्स में फूड कलर के इस्तेमाल पर कसा शिकंजा

मिठाइयों और स्नैक्स में फूड कलर के इस्तेमाल पर कसा शिकंजा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: त्योहारों के मौसम में मिठाइयों से लेकर स्नैक्स और चटनी तक, खाद्य पदार्थों में इस्तेमाल होने वाले रंगों को लेकर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA) ने सख्ती शुरू कर दी है. विभाग ने स्पष्ट किया है कि खाद्य पदार्थों में केवल उन्हीं प्राकृतिक या कृत्रिम रंगों का इस्तेमाल किया जा सकेगा, जिन्हें संबंधित खाद्य श्रेणी के लिए अनुमति मिली है. रंगों की मात्रा भी तय सीमा के भीतर रखनी होगी. इस फैसले का असर लखनऊ में खास तौर पर देखने को मिल सकता है, जिसे यूनेस्को ने 'क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी' का दर्जा दिया है.

मिठाई से लेकर स्ट्रीट फूड तक, रंगों के इस्तेमाल पर नजर: आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन डॉ. रोशन जैकब के अनुसार, खाद्य पदार्थों में रंगों का इस्तेमाल तय नियमों के तहत ही किया जा सकता है. इसके लिए खाद्य निर्माताओं, हलवाइयों, होटल और रेस्टोरेंट संचालकों, बेकरी कारोबारियों, ढाबा संचालकों और स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को नियमों का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है. विभाग ने खास तौर पर स्ट्रीट फूड और ढाबों में इस्तेमाल होने वाले रंगों को लेकर सतर्कता बरतने पर जोर दिया है. इससे पहले विभाग पैक्ड पानी की गुणवत्ता को लेकर भी कदम उठा चुका है.

चटनी, मोमोज और चाट में प्रतिबंधित रंगों पर रोक: समोसे, चाट, मोमोज और रोल के साथ परोसी जाने वाली हरी या लाल चटनी में प्रतिबंधित रासायनिक रंगों का इस्तेमाल नहीं करने की हिदायत दी गई है. इसके बजाय टमाटर, चुकंदर, धनिया और पुदीना जैसी खाद्य सामग्री से प्राकृतिक रंग और स्वाद लाने की सलाह दी गई है. कॉटन कैंडी यानी 'बुढ़िया के बाल' और बर्फ के गोलों में गैर-खाद्य रंगों, खासकर रोडामाइन-बी, का इस्तेमाल प्रतिबंधित है. विभाग ने चिकन टिक्का, कबाब, चाप और तली हुई मछली जैसे व्यंजनों को रंगने के लिए औद्योगिक डाई के इस्तेमाल पर भी रोक की बात कही है. तंदूरी व्यंजनों में लाल रंग के लिए क्या करें: तंदूरी और मांसाहारी व्यंजनों को आकर्षक लाल रंग देने के लिए किसी गैर-खाद्य रंग या औद्योगिक डाई का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. इसके बजाय कश्मीरी लाल मिर्च, देगी मिर्च और अन्य उपयुक्त खाद्य सामग्री के इस्तेमाल की सलाह दी गई है. विभाग का जोर इस बात पर है कि खाने को आकर्षक बनाने के लिए उसकी सुरक्षा से समझौता नहीं होना चाहिए. खाद्य कारोबारियों को रंगों के इस्तेमाल में सावधानी बरतने और तय नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं. चुटकी या खुली पुड़िया से नहीं डाल सकेंगे रंग: अक्सर स्ट्रीट फूड विक्रेता और दुकानदार खाना बनाते समय रंग की पुड़िया या चुटकी से सीधे कड़ाही अथवा पतीले में रंग डाल देते हैं. इससे कई बार रंग की मात्रा जरूरत से ज्यादा हो जाती है और खाद्य पदार्थ का रंग असामान्य रूप से गहरा दिखने लगता है. अब खाद्य कारोबारियों को इस तरीके से रंग डालने से बचने को कहा गया है. रंग की सही मात्रा मापने के लिए उपयुक्त डिजिटल वेइंग स्केल का इस्तेमाल करना होगा. मात्रा मापने की सुविधा नहीं तो रंग का इस्तेमाल नहीं: विभाग के निर्देशों के अनुसार, खाद्य रंग की मात्रा का सही माप जरूरी है. यदि निर्धारित मात्रा को सटीक रूप से मापने की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो खाद्य रंग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य उत्पादों के मानक एवं खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 में अलग-अलग खाद्य श्रेणियों के लिए अनुमन्य रंगों और उनकी अधिकतम मात्रा तय की गई है. किसी खाद्य पदार्थ में रंग तभी मिलाया जा सकता है, जब संबंधित श्रेणी में उसके इस्तेमाल की अनुमति हो. मिठाइयों और कन्फेक्शनरी के लिए क्या हैं नियम: खाद्य सुरक्षा नियमों के तहत बूंदी के लड्डू, जलेबी, बर्फी की सजावट और हार्ड कैंडी जैसे उत्पादों में अनुमन्य कृत्रिम रंगों की सामान्य अधिकतम सीमा 100 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम बताई गई है. हालांकि, संबंधित उत्पाद की श्रेणी और उस पर लागू शर्तों का पालन करना जरूरी है. बेकरी उत्पादों में केक, पेस्ट्री, बिस्कुट, कुकीज और आइसिंग के लिए भी अनुमन्य रंगों की निर्धारित सीमाएं लागू होती हैं. वहीं, ब्रेड और बन के मुख्य भाग में कृत्रिम रंगों का इस्तेमाल निषिद्ध है.