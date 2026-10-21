यूपी में त्यौहारों से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग का बड़ा कदम: मिठाइयों और स्नैक्स में फूड कलर के इस्तेमाल पर कसा शिकंजा
लखनऊ में एफएसडीए ने मिठाइयों, स्नैक्स और स्ट्रीट फूड में फूड कलर के इस्तेमाल पर सख्त दिशानिर्देश जारी किए हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 21, 2026 at 5:02 PM IST
लखनऊ: त्योहारों के मौसम में मिठाइयों से लेकर स्नैक्स और चटनी तक, खाद्य पदार्थों में इस्तेमाल होने वाले रंगों को लेकर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA) ने सख्ती शुरू कर दी है. विभाग ने स्पष्ट किया है कि खाद्य पदार्थों में केवल उन्हीं प्राकृतिक या कृत्रिम रंगों का इस्तेमाल किया जा सकेगा, जिन्हें संबंधित खाद्य श्रेणी के लिए अनुमति मिली है. रंगों की मात्रा भी तय सीमा के भीतर रखनी होगी. इस फैसले का असर लखनऊ में खास तौर पर देखने को मिल सकता है, जिसे यूनेस्को ने 'क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी' का दर्जा दिया है.
मिठाई से लेकर स्ट्रीट फूड तक, रंगों के इस्तेमाल पर नजर: आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन डॉ. रोशन जैकब के अनुसार, खाद्य पदार्थों में रंगों का इस्तेमाल तय नियमों के तहत ही किया जा सकता है. इसके लिए खाद्य निर्माताओं, हलवाइयों, होटल और रेस्टोरेंट संचालकों, बेकरी कारोबारियों, ढाबा संचालकों और स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को नियमों का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है. विभाग ने खास तौर पर स्ट्रीट फूड और ढाबों में इस्तेमाल होने वाले रंगों को लेकर सतर्कता बरतने पर जोर दिया है. इससे पहले विभाग पैक्ड पानी की गुणवत्ता को लेकर भी कदम उठा चुका है.
चटनी, मोमोज और चाट में प्रतिबंधित रंगों पर रोक: समोसे, चाट, मोमोज और रोल के साथ परोसी जाने वाली हरी या लाल चटनी में प्रतिबंधित रासायनिक रंगों का इस्तेमाल नहीं करने की हिदायत दी गई है. इसके बजाय टमाटर, चुकंदर, धनिया और पुदीना जैसी खाद्य सामग्री से प्राकृतिक रंग और स्वाद लाने की सलाह दी गई है. कॉटन कैंडी यानी 'बुढ़िया के बाल' और बर्फ के गोलों में गैर-खाद्य रंगों, खासकर रोडामाइन-बी, का इस्तेमाल प्रतिबंधित है. विभाग ने चिकन टिक्का, कबाब, चाप और तली हुई मछली जैसे व्यंजनों को रंगने के लिए औद्योगिक डाई के इस्तेमाल पर भी रोक की बात कही है.
तंदूरी व्यंजनों में लाल रंग के लिए क्या करें: तंदूरी और मांसाहारी व्यंजनों को आकर्षक लाल रंग देने के लिए किसी गैर-खाद्य रंग या औद्योगिक डाई का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. इसके बजाय कश्मीरी लाल मिर्च, देगी मिर्च और अन्य उपयुक्त खाद्य सामग्री के इस्तेमाल की सलाह दी गई है. विभाग का जोर इस बात पर है कि खाने को आकर्षक बनाने के लिए उसकी सुरक्षा से समझौता नहीं होना चाहिए. खाद्य कारोबारियों को रंगों के इस्तेमाल में सावधानी बरतने और तय नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं.
चुटकी या खुली पुड़िया से नहीं डाल सकेंगे रंग: अक्सर स्ट्रीट फूड विक्रेता और दुकानदार खाना बनाते समय रंग की पुड़िया या चुटकी से सीधे कड़ाही अथवा पतीले में रंग डाल देते हैं. इससे कई बार रंग की मात्रा जरूरत से ज्यादा हो जाती है और खाद्य पदार्थ का रंग असामान्य रूप से गहरा दिखने लगता है. अब खाद्य कारोबारियों को इस तरीके से रंग डालने से बचने को कहा गया है. रंग की सही मात्रा मापने के लिए उपयुक्त डिजिटल वेइंग स्केल का इस्तेमाल करना होगा.
मात्रा मापने की सुविधा नहीं तो रंग का इस्तेमाल नहीं: विभाग के निर्देशों के अनुसार, खाद्य रंग की मात्रा का सही माप जरूरी है. यदि निर्धारित मात्रा को सटीक रूप से मापने की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो खाद्य रंग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य उत्पादों के मानक एवं खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 में अलग-अलग खाद्य श्रेणियों के लिए अनुमन्य रंगों और उनकी अधिकतम मात्रा तय की गई है. किसी खाद्य पदार्थ में रंग तभी मिलाया जा सकता है, जब संबंधित श्रेणी में उसके इस्तेमाल की अनुमति हो.
मिठाइयों और कन्फेक्शनरी के लिए क्या हैं नियम: खाद्य सुरक्षा नियमों के तहत बूंदी के लड्डू, जलेबी, बर्फी की सजावट और हार्ड कैंडी जैसे उत्पादों में अनुमन्य कृत्रिम रंगों की सामान्य अधिकतम सीमा 100 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम बताई गई है. हालांकि, संबंधित उत्पाद की श्रेणी और उस पर लागू शर्तों का पालन करना जरूरी है. बेकरी उत्पादों में केक, पेस्ट्री, बिस्कुट, कुकीज और आइसिंग के लिए भी अनुमन्य रंगों की निर्धारित सीमाएं लागू होती हैं. वहीं, ब्रेड और बन के मुख्य भाग में कृत्रिम रंगों का इस्तेमाल निषिद्ध है.
दूध उत्पादों, फलों और पेय पदार्थों में भी तय सीमा: फ्लेवर्ड मिल्क, दही और आइसक्रीम जैसी खाद्य श्रेणियों में रंगों का इस्तेमाल संबंधित नियमों के अनुसार ही किया जा सकता है. प्रसंस्कृत फलों और सब्जियों में भी उत्पाद की प्रकृति के आधार पर रंगों की सीमा अलग-अलग होती है. उपलब्ध विवरण के अनुसार, डिब्बाबंद या ग्लेज्ड चेरी के लिए 200 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम और अन्य प्रसंस्कृत फलों के लिए 100 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम की सीमा बताई गई है. गैर-अल्कोहलिक पेय पदार्थों में भी संबंधित अनुमन्य रंगों की निर्धारित सीमा का पालन करना जरूरी है.
नमकीन और स्नैक्स में भी नियमों का पालन जरूरी: सेव, भुजिया और अन्य रेडी-टू-ईट नमकीन उत्पादों में केवल संबंधित खाद्य श्रेणी के लिए अनुमन्य रंगों का ही इस्तेमाल किया जा सकता है. इनके लिए तय अधिकतम सीमा का पालन करना भी जरूरी है. खाद्य पदार्थों में जरूरत से ज्यादा रंग मिलाना या प्रतिबंधित रंगों का इस्तेमाल करना उपभोक्ताओं की सेहत के लिए जोखिम पैदा कर सकता है. ऐसे में त्योहारों के दौरान मिठाइयों और स्नैक्स की खरीदारी करते समय खाद्य गुणवत्ता पर ध्यान देना भी जरूरी है.
इन प्रतिबंधित रंगों से सेहत को खतरा: FSDA के अनुसार, रोडामाइन-बी, मेटानिल येलो, बटर येलो, मैलाकाइट ग्रीन, ऑरामाइन, ऑरेंज-II और सूडान डाइज जैसे गैर-अनुमन्य रंगों और औद्योगिक डाई का खाद्य पदार्थों में इस्तेमाल प्रतिबंधित है. रोडामाइन-बी का इस्तेमाल कपड़ा और कागज रंगने में किया जाता है, लेकिन खाद्य पदार्थों में इसका अवैध इस्तेमाल सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है. विभाग के मुताबिक, कॉटन कैंडी, चटनी, तंदूरी चिकन और चमकीले लाल रंग की मिठाइयों में ऐसे रंगों के इस्तेमाल की आशंका रहती है. इसलिए खाद्य कारोबारियों को प्रतिबंधित रंगों से पूरी तरह बचने के निर्देश दिए गए हैं.
लड्डू, बूंदी और मसालों में मिलावट की आशंका: मेटानिल येलो जैसे गैर-अनुमन्य रंगों का इस्तेमाल लड्डू, इमरती, बूंदी, हल्दी और अरहर की दाल को पीला रंग देने के लिए किए जाने की आशंका रहती है. बटर येलो को खाद्य तेल और हल्दी में मिलावट से जोड़ा गया है. वहीं, सूडान डाइज के अवैध इस्तेमाल की आशंका मिर्च पाउडर, करी पाउडर, गरम मसाले, सीजनिंग, पाम ऑयल और पैकेज्ड सॉस में रहती है. ऐसे रंगों की पहचान और रोकथाम के लिए खाद्य पदार्थों की जांच और नियमों का पालन जरूरी है.
दुकानदार बोले- अनुभव से तय करते हैं रंग की मात्रा: खाद्य पदार्थों में रंगों के इस्तेमाल को लेकर लखनऊ में फास्ट फूड की दुकान चलाने वाले दुकानदारों की अलग-अलग राय है. विवेकानंद हॉस्पिटल के सामने दुकान चलाने वाले शुभम का कहना है कि काम करते-करते अनुभव हो जाता है कि कितना रंग मिलाना है. जागरूकता के बारे में पूछने पर उन्होंने बताया कि फिलहाल उनके संज्ञान में ऐसा कोई मामला नहीं है. हालांकि, रंग की मात्रा का अंदाजा अनुभव के आधार पर लगाने के बजाय उसे सही तरीके से मापना जरूरी है.
जरूरत के हिसाब से रंग मिलाने का दावा: लखनऊ विश्वविद्यालय के पास फास्ट फूड की दुकान चलाने वाले नरेश का कहना है कि सभी खाद्य पदार्थों में रंग नहीं मिलाया जाता, बल्कि जरूरत के अनुसार ही इसका इस्तेमाल किया जाता है. उन्होंने बताया कि कुछ खाद्य पदार्थों में वैकल्पिक उपाय भी अपनाए जाते हैं. उदाहरण के तौर पर, बेसन में हल्दी मिलाकर रंग लाया जा सकता है. ऐसे में विभाग की सख्ती का उद्देश्य खाद्य पदार्थों में सुरक्षित और अनुमन्य रंगों का इस्तेमाल सुनिश्चित करना और प्रतिबंधित रसायनों से लोगों की सेहत की रक्षा करना है.
इन खाद्य पदार्थों में रंग मिलाना प्रतिबंधित
- दूध एवं दुग्ध उत्पाद: कच्चा और पाश्चुरीकृत दूध, मलाई, सादा दही, बिना फ्लेवर वाला मक्खन, छेना और पनीर.
- फल एवं सब्जियां: ताजे फल और कच्ची सब्जियां.
- शिशु आहार: शिशु आहार और शिशु दुग्ध प्रतिस्थापक.
- पेय पदार्थ: प्राकृतिक फलों का रस, पैकेज्ड पेयजल और मिनरल वाटर.
- मसाले एवं पेय सामग्री: पिसे हुए मसाले, चायपत्ती और कॉफी.
- अनाज एवं खाद्यान्न: अनाज, दाल, आटा और सूजी.
- बेकरी उत्पाद: सादी ब्रेड.
- तेल एवं वसा: खाद्य तेल और खाद्य वसा.
- प्राकृतिक मीठे पदार्थ: गुड़ और शहद.
- सूखे खाद्य पदार्थ: सूखे मेवे.
- पका हुआ भोजन: दाल, सब्जियां, बिरयानी, चटनी और फ्रेंच फ्राइज.
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