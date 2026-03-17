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Fruit Bagging; आम के बाद अब लीची की सुरक्षा के लिए "कवच लीची बैग" लाॅन्च

लखनऊ : आम की बैगिंग तकनीक की सफलता के बाद अब लीची की गुणवत्ता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ‘कवच लीची बैग’ लॉन्च किया गया है. इसका औपचारिक अनावरण (CISH) रहमान खेड़ा के निदेशक ने केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, रहमानखेड़ा में किया. इस अवसर पर मेटा एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड और अवध आम उत्पादक एवं बागवानी समिति, नबीपनाह के संयुक्त तत्वावधान में आम उत्पादन पर परिचर्चा का आयोजन मलिहाबाद क्षेत्र के नबीपनाह में किया गया. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में फल उत्पादक किसानों ने भाग लिया.





इस अवसर पर डॉ. टी. दामोदरन ने किसानों को आम की आदर्श कृषि क्रियाओं, बैगिंग तकनीक, पुराने और अनुत्पादक पेड़ों के क्षेत्र प्रबंधन तथा आम के निर्यात से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा कीं. कार्यक्रम के दौरान संस्थान में इनक्यूबेटेड कंपनी द्वारा विकसित ‘कवच लीची बैग’ का अनावरण किया गया. कंपनी के निदेशक ने बताया कि "कवच मैंगो बैग" के इस्तेमाल से आम की गुणवत्ता में सुधार हुआ है. किसानों की आय में भी वृद्धि देखी गई है. इसी सफलता को देखते हुए लीची उत्पादक किसानों की ओर से भी फलों की सुरक्षा और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रोटेक्शन बैग की मांग आ रही थी. इस वर्ष प्रमुख लीची उत्पादक क्षेत्रों में ‘कवच लीची बैग’ को बढ़ावा दिया जाएगा.





कार्यक्रम में संस्थान के वैज्ञानिक डॉ. मनीष मिश्रा, डॉ. एचएस सिंह, डॉ. दिनेश सिंह, डॉ. एसके शुक्ल, डॉ. कमलेश कुमार तथा अवध आम उत्पादक एवं बागवानी समिति मलिहाबाद के महासचिव उपेन्द्र कुमार सिंह, उत्कृष्ट फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के निदेशक सतीश सिंह, इरादा के निदेशक दयाशंकर सिंह और राजकुमार सिंह सहित 200 से अधिक प्रगतिशील बागवान उपस्थित रहे.