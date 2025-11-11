लखनऊ में ठगी-धोखाधड़ी; इलाज के नाम पर वकील से 5 लाख की ठगी, फर्जी दस्तावेज से महिला की पैतृक संपत्ति हड़पने की साजिश

लखनऊ में ठगी-धोखाधड़ी; इलाज के नाम पर वकील से 5 लाख की ठगी, फर्जी दस्तावेज से महिला की पैतृक संपत्ति हड़पने की साजिश
लखनऊ के कैसरबाग और बिजनौर थाना क्षेत्र के मामले. पुलिस दोनों मामले में रिपोर्ट दर्ज कर जांच की बात कह रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 11, 2025 at 9:22 AM IST
लखनऊ : राजधानी लखनऊ में ठगी और धोखाधड़ी के दो गंभीर मामले सामने आए हैं. पहले मामले में वकील से लाखों की ठगी कर ली गई. दूसरे केस में फर्जी दस्तावेज बनाकर पैतृक संपत्ति हड़पने की साजिश का खुलासा हुआ है. पुलिस ने दोनों ही मामलों में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
वकील से 5 लाख रुपये की ठगी : लखनऊ कलेक्ट्रेट के वकील कृष्ण मुरारी मिश्रा ने कैसरबाग थाने में धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराई है. आरोप है कि रायबरेली बछरावां निवासी पुत्ती लाल और उनके बेटों अजय कुमार व टिंकू ने 5 लाख रुपये दो किश्तों में ले लिए. यह रकम अपनी पत्नी/मां के इलाज के नाम पर 9 और 11 जनवरी 2019 को ली थी. आरोपियों ने रकम एक वर्ष के भीतर लौटाने का वादा किया था. लेनदेन अनिल दीक्षित और मनीष मिश्रा की मौजूदगी में हुआ था. रकम वापस करने का समय बीत जाने के बाद तीनों लौटाने में टालमटोल कर रहे हैं. साथ ही धमका भी रहे हैं. इंस्पेक्टर कैसरबाग अंजनी कुमार मिश्रा ने बताया कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है. मामले की जांच जारी है.
फर्जी परिवार रजिस्टर बनाकर पैतृक संपत्ति हड़पने की साजिश
बिजनौर थाना क्षेत्र के नूरनगर भरदरसा में पैतृक संपत्ति को हड़पने की साजिश का मामला सामने आया है. ललईखेड़ा निवासी रामकली ने बिजनौर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है. रामकली का आरोप है कि परिवार रजिस्टर में फर्जी तरीके से उनका नाम दर्ज करा कर उनकी पैतृक संपत्ति पर कब्ज़ा करने की षड़यंत्र किया गया है. रामकली के मुताबिक वर्ष 2009 के परिवार रजिस्टर में उनका नाम मुखिया स्व. मेडीलाल के परिवार में शामिल नहीं था. 10 नवंबर 2023 को बनाए गए परिवार रजिस्टर में मुखिया रामचंदर के परिवार में उनका नाम क्रम संख्या 8 पर दर्ज कर दिया गया है. जिसमें पिता/पति का नाम स्व. मेडीलाल दर्शाया गया है.
रामकली ने आरोप लगाया है कि यह फर्जीवाड़ा अवधेश और उसकी मां यशोदा ने मिलकर किया है. जिन्होंने सरकारी कर्मचारियों को गुमराह करके मेरा नाम दर्ज करवाया है. आपत्ति जताने पर विपक्षी गालियां और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं. बहरहाल रामकली की तहरीर पर बिजनौर थाने में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है.
यह भी पढ़ें : 95 करोड़ रुपये की साइबर धोखाधड़ी...81 लोग गिरफ्तार, बैंक कर्मचारी और सफेदपोश पेशेवर शामिल
यह भी पढ़ें : लखनऊ में फ्लैट दिलाने के नाम पर 14 लोगों से 55 लाख की ठगी, 6 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज