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​लखनऊ में फॉर्च्यूनर का कहर; वॉकर से टहल रही 7 महीने की मासूम को रौंदा, मौके पर मौत; 20 साल की मन्नतों के बाद जन्मी थी बेटी

बेकाबू फॉर्च्यूनर ने 7 महीने की मासूम को रौंदा. ( Photo Credit : ETV Bharat )

लखनऊ : चिनहट थाना क्षेत्र के लौलई स्थित कांशीराम कॉलोनी में शुक्रवार सुबह पिता के साथ वॉकर के सहारे टहल रही 7 महीने की मासूम को एक बेकाबू फॉर्च्यूनर कार ने कुचल दिया. हादसे में मासूम की मौके पर ही मौत हो गई. दिल दहला देने वाली बात यह है कि माता-पिता की 20 साल की लंबी मन्नतों के बाद बेटी का जन्म हुआ था. वारदात के बाद चालक कार समेत फरार हो गया. जिससे भड़के परिजनों और कॉलोनीवासियों ने करीब ढाई घंटे तक विरोध प्रदर्शन किया. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी चालक को बीबीडी इलाके से गिरफ्तार कर लिया है.

बताया गया कि सिविल लाइंस में ड्राइवर के पद पर कार्यरत प्रमोद कुमार अपनी पत्नी किरण और 7 माह की बेटी आराध्या के साथ चिनहट के लौलई स्थित कांशीराम कॉलोनी में रहते हैं. शुक्रवार सुबह करीब 8:30 बजे प्रमोद अपनी बेटी को वॉकर के सहारे कॉलोनी परिसर में नीचे टहला रहे थे. इसी दौरान तेज रफ्तार और अनियंत्रित गति से आ रही एक फॉर्च्यूनर कार ने मासूम को अपनी चपेट में ले लिया. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि आराध्या ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. हालांकि प्रमोद कुमार किसी तरह बच गए. हादसे के तुरंत बाद चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया.