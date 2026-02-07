ETV Bharat / state

पूर्व सांसद गंगा चरण राजपूत के सुर बदले; योगी का महिमामंडन, स्वतंत्र देव पर किया हमला

चरखारी विधायक बृजभूषण राजपूत और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के बीच विवाद का मामला.

गंगा चरण राजपूत/स्वतंत्र देव सिंह.
गंगा चरण राजपूत/स्वतंत्र देव सिंह. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 7, 2026 at 2:46 PM IST

लखनऊ : चरखारी से विधायक बृजभूषण राजपूत के पिता और पूर्व सांसद गंगा चरण राजपूत के सुर बदल गए हैं. उनके पुत्र बृजभूषण राजपूत ने कुछ दिन पहले ही जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का विरोध किया था. इसके बाद में लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार के ऊपर गंगा चरण राजपूत प्रहार कर रहे थे. बीते रोज सोशल मीडिया पर उन्होंने अपने पुत्र के खिलाफ ही एक पोस्ट किया था, मगर बाद में उसको डिलीट कर दिया.

इसके बाद गंगा चरण राजपूत ने अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है. इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ के साथ ही उन्होंने जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह पर हमला बोला है. पोस्ट में कहा गया है कि अगर उनके बेटे को नोटिस दिया गया है तो फिर जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को भी अनुशासनहीनता का नोटिस दिया जाना चाहिए.





मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए गंगा चरण राजपूत ने लिखा है कि सनातन में संतों का सम्मान है. हमारे भगवान विष्णु ने भी भृगु को लात मारने पर क्षमा मांगी थी. मैं भी मेरे पुत्र से अगर कोई गलती हो गई है तो उसके लिए क्षमा याचना करता हूं, क्योंकि योगी जी एक संत है. बहरहाल गंगा चरण राजपूत कभी सरकार तो कभी अपने पुत्र के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट लिख रहे हैं. जिस राजनीतिक गलियारे में सनसनी मची हुई है.




गौरतलब है कि चरखारी विधायक बृजभूषण राजपूत ने पिछले दिनों जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को क्षेत्र में रोक लिया था. जिसके बाद जमकर बवाल हुआ. पार्टी ने उनको 7 दिन में कारण बताओ नोटिस जारी किया है. इसके बाद चरखारी विधायक के पिता गंगा चरण राजपूत ने मुख्यमंत्री की तारीफ कर दी है. साथ ही जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह पर हमला भी बोला है.

