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पूर्व IAS डॉ. राकेश वर्मा और दक्षिण भारतीय अभिनेत्री फिरदौस बानो ने थामा 'हाथ'

चुनावी माहौल में कांग्रेस को मिली मजबूती!

यूपी चुनाव से पहले बड़ा धमाका!
यूपी चुनाव से पहले बड़ा धमाका! (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 9, 2026 at 4:51 PM IST

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लखनऊ: विधानसभा चुनाव से पहले वीआरएस लेकर राजनीति में कदम रखने वाले आईएएस अधिकारियों में एक और नाम जुड़ गया है और यह नाम है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले राकेश वर्मा का है. कांग्रेस पार्टी की नीतियों में आस्था जताते हुए बुधवार को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के समक्ष स्वैच्छिक सेवानिवृत्त आईएएस डाॅ. राकेश वर्मा और साउथ की एक्ट्रेस फिरदौस बानो (जारा खान) ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की. इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस के ज्वाइनिंग प्रभारी नितिन शर्मा ने सदस्यता ग्रहण करने वालों को विधिवत कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दिलाई.

कांग्रेस पार्टी ही क्यों: इस मौके पर कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते हुए डॉ. राकेश वर्मा ने कहा कि आज के दौर में अधिकारी अपने काम के बजाय दूसरे काम कर रहे हैं अगर देश को बचाना है तो शिक्षा पर काम करना होगा. देश और प्रदेश आज ऐसे लोगों के हाथों में है जिनका लोकतंत्र और संविधान पर विश्वास नहीं है. देश संविधान से चलेगा. कांग्रेस संविधान का पालन करने वाली पार्टी है.

कांग्रेस के साथ राकेश वर्मा और एक्ट्रेस फिरदौस बानो (जारा खान)
कांग्रेस के साथ राकेश वर्मा और एक्ट्रेस फिरदौस बानो (जारा खान) (Photo Credit: ETV Bharat)

मैं काम करने आया हूं. अच्छे कार्य होने चाहिए, राजनीति करने वालों एवं अधिकारियों को अपनी-अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मिलकर उनसे प्रभावित हुआ. प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के संघर्षों से प्रभावित होकर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ही आज एक अच्छी पार्टी है.- डॉ. राकेश वर्मा, सेवानिवृत्त आईएएस और कांग्रेस नेता

चुनावी माहौल में कांग्रेस को मिली मजबूती!
चुनावी माहौल में कांग्रेस को मिली मजबूती! (Photo Credit: ETV Bharat)

अजय राय ने की तारीफ: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने सभी लोगों को तिरंगा पट्टिका पहनाकर स्वागत किया. कहा कि डाॅ. राकेश वर्मा और फिरदौस बानो (जारा खान) समाज के लिए कार्य कर रहे हैं. सामाजिक कार्यकर्ता हैं. उन्होंने कहा कि डाॅ. राकेश वर्मा 85 डिसेबिल बच्चों की परवरिश कर रहे हैं. नेक दिल इंसान हैं. इनके आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी इन्होंने पार्टी संगठन में काम करने की इच्छा जताई है.

UP चुनाव: कांग्रेस का बढ़ा कुनबा!
UP चुनाव: कांग्रेस का बढ़ा कुनबा! (Photo Credit: ETV Bharat)


इस अवसर पर मोहनलालगंज से कांग्रेस के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी नरेन्द्र गौतम के नेतृत्व में लखनऊ के राम कुमार ठाकुर, विकास चन्द्रा, राज कुमार, सुमित कुमार, शैलेन्द्र सिंह, शैलेन्द्र कुमार ठठेर, मो. उस्मान, मो. जाकिर हुसैन आदि ने अपने साथियों के साथ कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की. इस मौके पर अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन और पूर्व विधायक सोहेल अख्तर अंसारी, विचार विभाग के वाइस चेयरमैन सुरेन्द्र यादव, बद्री विशाल तिवारी, राजेश जायसवाल, अनामिका यादव, पुष्पेन्द्र सिंह, संजय सिंह, राकेश पाण्डेय, केके शुक्ला, राजेन्द्र पाण्डेय सहित कई वरिष्ठ कांग्रेसी मौजूद रहे.

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