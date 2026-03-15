Forest Fire Fighting; वन विभाग ने 116 फायर कंट्रोल सेल बनाए, 4 हेल्पलाइन नंबर जारी
मुख्यालय से लेकर प्रभागीय स्तर, जोनल-मंडलीय मुख्य वन संरक्षक स्तर पर कंट्रोल रूम बनाया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 15, 2026 at 11:55 AM IST
लखनऊ : गर्मियों में आग लगने की घटनाएं बढ़ जाती हैं. आग की चपेट में आए जंगलों को बचाने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है. अक्सर जंगलों की आग कई दिनों तक धधकती रहती. जिससे हजारों की संख्या में पेड़-पौधे, जीव-जंतु आदि नष्ट हो जाते हैं. ऐसे में जंगल की आग को रोकने के लिए वन विभाग अभी से सक्रिय हो गया है. मुख्यालय से लेकर क्षेत्रीय स्तर पर फायर कंट्रोल रूम स्थापित किए जा रहे हैं. मुख्यालय स्तर से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी वन अधिकारियों को जंगलों में होने वाली आग की घटनाओं से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं.
इसी कड़ी में मुख्यालय से लेकर प्रभागीय स्तर, जोनल-मंडलीय मुख्य वन संरक्षक स्तर पर कंट्रोल रूम बनाए गए हैं. प्रदेश मुख्यालय पर बनाए गए फायर कंट्रोल सेल कार्य कर रहे हैं. प्रत्येक प्रभाग, वृत्त, जोन और मुख्यालय स्तर पर प्रदेश में कुल 116 अग्नि नियंत्रण सेल स्थापित किए जा चुके हैं. यह सेल 24 घंटे कार्य करेंगे. सेल में तीन शिफ्ट (सुबह छह से दोपहर दो बजे तक, दोपहर दो बजे से रात 10 बजे तक व रात 10 से सुबह छह बजे तक) में कर्मचारियों की तैनाती रहेगी. ये कर्मचारी विभिन्न रेंजों की सभी सूचनाएं रजिस्टर में पंजीकृत कर तत्काल उसके समाधान पर भी कार्य करेंगे.
अतिसंवेदनशील व मध्य संवेदनशील प्रभागों में भी तैयारी : उत्तर प्रदेश में वन अग्निकाल 15 जून तक माना गया है. पहले के वर्षों में हुई अग्नि घटनाओं के आधार पर अतिसंवेदनशील व मध्य संवेदनशील (चित्रकूट, सोनभद्र, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग, बहराइच, महराजगंज, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, उत्तर खीरी-दक्षिण खीरी, बलरामपुर, सहारनपुर, बिजनौर, गोंडा, गोरखपुर, मीरजापुर, चंदौली, ललितपुर, बांदा, हमीरपुर, वाराणसी व कैमूर वन्य जीव प्रभाग घोषित किए गए हैं. इनमें फॉरेस्ट फायर की मॉक ड्रिल भी कराई जा चुकी है. संवेदनशील जनपदों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति गठित की गई है.
जंगलों में आग लगने की हुईं कब-कब कितनी घटनाएं : उत्तर प्रदेश के जंगलों में 15 जून तक आग लगने का खतरा ज्यादा रहता है. इसकी वजह सूखी घास और सूखे पेड़ होते हैं. हालांकि साल दर साल आग लगने की घटनाओं में कमी आ रही है. इसके पीछे आग लगने की सूचना मिलने के बाद घटनास्थल तक पहुंचने के रिस्पांस टाइम को कम करना मुख्य वजह है. 2022 में 24 घंटे में यूपी में जहां 55.78 फीसद घटनाएं रोकने में सफलता मिली. वहीं 2023 में 74.99 फीसद घटनाओं पर अंकुश लगाया गया. 2024 में 80.008 फीसद घटनाओं में कमी दर्ज की गई.
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