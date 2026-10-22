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यूपी में विदेशी निवेश; फ्रांस की कंपनी ने जताई सहमति, मक्का आधारित उद्योगों को मिलेगा बढ़ावा

यूपी में विदेशी निवेश पर सहमति बनी. ( यूपी में विदेशी निवेश )

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में निवेश के अनुकूल नीतियों, बेहतर औद्योगिक इन्फ्रास्ट्रक्चर और कृषि उत्पादों की उपलब्धता को देखते हुए फ्रांस की बहुराष्ट्रीय कंपनी "रॉकेट" ने मक्का आधारित उद्योगों में निवेश को लेकर सहमति जताई है. वहीं, फ्रांस की इंजीनियरिंग एवं आधारभूत संरचना क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी एडेइस ने भी औद्योगिक परियोजनाओं और तकनीकी सहयोग की संभावनाओं में रुचि दिखाई है.





अंतरराष्ट्रीय खाद्य प्रदर्शनी सियाल पेरिस-2026 में भाग लेने गए प्रतिनिधिमंडल ने भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सचिव अविनाश जोशी की मौजूदगी में रॉकेट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी थियरी फूर्निए तथा एडेइस के प्रतिनिधि क्रिस्टोफ मोनी से बातचीत की. यह वार्ता पेरिस स्थित भारतीय दूतावास में हुई. प्रतिनिधिमंडल में उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के निदेशक जितेंद्र प्रताप सिंह, मुख्यमंत्री कार्यालय के विशेष सचिव निखिल टीकाराम फुंडे तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग के विशेष सचिव राजकमल यादव शामिल रहे.



कृषि आधारित उद्योगों को मिलेगा बढ़ावा : "रॉकेट" कृषि उत्पादों से खाद्य एवं औद्योगिक उपयोग की सामग्री तैयार करने वाली प्रमुख बहुराष्ट्रीय कंपनी है. कंपनी मक्का सहित विभिन्न कृषि उत्पादों से स्टार्च, प्रोटीन और खाद्य एवं औषधि उद्योगों में इस्तेमाल होने वाली सामग्री बनाती है. वर्ष 2025 में कंपनी का वैश्विक कारोबार लगभग 4.9 अरब यूरो रहा. इसके 40 से अधिक उत्पादन केंद्र हैं और 150 से अधिक देशों में व्यावसायिक उपस्थिति है.