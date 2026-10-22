यूपी में विदेशी निवेश; फ्रांस की कंपनी ने जताई सहमति, मक्का आधारित उद्योगों को मिलेगा बढ़ावा

यूपी में विदेशी निवेश; फ्रांस की कंपनी ने जताई सहमति, मक्का आधारित उद्योगों को मिलेगा बढ़ावा
अंतरराष्ट्रीय खाद्य प्रदर्शनी सियाल पेरिस-2026 में भाग लेने गए प्रतिनिधिमंडल ने
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 22, 2026 at 8:05 AM IST
लखनऊ : उत्तर प्रदेश में निवेश के अनुकूल नीतियों, बेहतर औद्योगिक इन्फ्रास्ट्रक्चर और कृषि उत्पादों की उपलब्धता को देखते हुए फ्रांस की बहुराष्ट्रीय कंपनी "रॉकेट" ने मक्का आधारित उद्योगों में निवेश को लेकर सहमति जताई है. वहीं, फ्रांस की इंजीनियरिंग एवं आधारभूत संरचना क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी एडेइस ने भी औद्योगिक परियोजनाओं और तकनीकी सहयोग की संभावनाओं में रुचि दिखाई है.
अंतरराष्ट्रीय खाद्य प्रदर्शनी सियाल पेरिस-2026 में भाग लेने गए प्रतिनिधिमंडल ने भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सचिव अविनाश जोशी की मौजूदगी में रॉकेट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी थियरी फूर्निए तथा एडेइस के प्रतिनिधि क्रिस्टोफ मोनी से बातचीत की. यह वार्ता पेरिस स्थित भारतीय दूतावास में हुई. प्रतिनिधिमंडल में उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के निदेशक जितेंद्र प्रताप सिंह, मुख्यमंत्री कार्यालय के विशेष सचिव निखिल टीकाराम फुंडे तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग के विशेष सचिव राजकमल यादव शामिल रहे.
कृषि आधारित उद्योगों को मिलेगा बढ़ावा : "रॉकेट" कृषि उत्पादों से खाद्य एवं औद्योगिक उपयोग की सामग्री तैयार करने वाली प्रमुख बहुराष्ट्रीय कंपनी है. कंपनी मक्का सहित विभिन्न कृषि उत्पादों से स्टार्च, प्रोटीन और खाद्य एवं औषधि उद्योगों में इस्तेमाल होने वाली सामग्री बनाती है. वर्ष 2025 में कंपनी का वैश्विक कारोबार लगभग 4.9 अरब यूरो रहा. इसके 40 से अधिक उत्पादन केंद्र हैं और 150 से अधिक देशों में व्यावसायिक उपस्थिति है.
उत्तर प्रदेश में नॉन-जीएमओ यानी आनुवंशिक रूप से संशोधित नहीं किए गए मक्का की उपलब्धता कंपनी के लिए निवेश का महत्वपूर्ण आकर्षण बनी. बैठक में प्रदेश में मक्का आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना और कृषि उपज के औद्योगिक इस्तेमाल की संभावनाओं पर चर्चा हुई.
मक्का की उपलब्धता पर चर्चा : बैठक में फर्रुखाबाद-कन्नौज सहित उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में मक्का की उपलब्धता, आपूर्ति व्यवस्था और औद्योगिक उपयोग की संभावनाओं पर विशेष चर्चा हुई. प्रतिनिधिमंडल ने कंपनी को प्रदेश में उपलब्ध नॉन-जीएमओ मक्का और कृषि आधारित उद्योगों के विस्तार की संभावनाओं से अवगत कराया. यदि प्रस्तावित निवेश आगे बढ़ता है, तो इससे किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए नए औद्योगिक खरीदार मिल सकते हैं.
एडेइस ने भी दिखाई रुचि : फ्रांस की इंजीनियरिंग एवं आधारभूत संरचना प्रबंधन कंपनी एडेइस के प्रतिनिधि क्रिस्टोफ मोनी के साथ भी उत्तर प्रदेश में निवेश और तकनीकी सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा हुई. कंपनी खाद्य प्रसंस्करण संयंत्रों, औद्योगिक इकाइयों, हवाई अड्डों और बंदरगाहों सहित विभिन्न आधारभूत संरचना परियोजनाओं की डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग और प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य करती है. बैठक में प्रदेश में औद्योगिक परियोजनाओं के विकास और तकनीकी सहयोग की संभावनाओं पर विचार-विमर्श हुआ. एडेइस की रुचि उत्तर प्रदेश में अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के साथ औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण है.
उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के निदेशक जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि प्रदेश में कृषि आधारित उद्योगों के विकास की व्यापक संभावनाएं हैं. फ्रांसीसी कंपनियों के साथ हुई वार्ता सकारात्मक रही है. रॉकेट के प्रस्तावित निवेश से कृषि उत्पादों के औद्योगिक उपयोग को बढ़ावा मिल सकता है और किसानों को नए अवसर मिल सकते हैं.
मक्का आधारित इन उद्योगों में निवेश की संभावना
सरकार के एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम के तहत मक्का को एक प्रमुख कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है. जिससे बायो-डीजल और एथेनॉल बनाया जाता है. दूसरा भारत में उत्पादित कुल मक्के का सबसे बड़ा हिस्सा पोल्ट्री (मुर्गी पालन) और पशुओं के चारे के रूप में खपत होता है. वहीं बहुराष्ट्रीय और घरेलू कंपनियां मक्के से स्टार्च, लिक्विड ग्लूकोज, माल्टोडिस्ट्रिन और प्रोटीन तैयार करती हैं, जिनका उपयोग दवा, कागज और खाद्य उद्योगों में होता है. इसके अलावा खाद्य प्रसंस्करण में मक्के का आटा, कॉर्न फ्लेक्स, कॉर्न ग्रिट्स और स्नैक्स निर्माण शामिल हैं.
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