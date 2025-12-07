ETV Bharat / state

पैरों से पेंटिंग बनाकर देश-विदेश में बनाई पहचान; अब रंगों से संवारेंगी बच्चों का भविष्य, जानिए कौन हैं लखनऊ की मशहूर फुट पेंटर?

पैरों से पेंटिंग बनाकर देश-विदेश में बनाई पहचान ( Photo credit: ETV Bharat )

लखनऊ : दोनों हाथों से दिव्यांग लखनऊ की जानी-मानी फुट पेंटर शीला शर्मा अब अपने ख्वाब को हकीकत में बदलने जा रही हैं. इसी दिसंबर माह उन्नाव के मोहान क्षेत्र से शुरू होने वाला आर्ट सेंटर व गैलरी न सिर्फ एक कला संस्थान होगा, बल्कि ग्रामीण और दिव्यांग बच्चों के लिए उम्मीद की एक नई दुनिया भी साबित होगी. आर्ट सेंटर में बच्चों को चित्रकला, मूर्तिकला, लोक कला, हस्तशिल्प और डिजाइनिंग जैसी विधाओं की बारीकियां सिखाई जाएंगी. इतना ही नहीं, बच्चों को प्रोत्साहन भत्ता और निःशुल्क कला सामग्री भी उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि कोई भी बच्चा सिर्फ आर्थिक कारणों से पीछे न रह जाए।



पैरों से पेंटिंग बनाकर देश-विदेश में बनाई पहचान (Video credit: ETV Bharat) चार साल की उम्र में छिन गए हाथ : फुट पेंटर शीला शर्मा का जीवन संघर्ष से भरा रहा है. महज चार वर्ष की उम्र में एक भयावह रेल दुर्घटना में उनसे उनके दोनों हाथ और एक पैर की उंगलियां छीन लीं. हादसे के बाद शीला शर्मा को दिल्ली में शुरुआती पढ़ाई के दौरान उन्हें एक ऐसे शिक्षक मिले, जिनके भी दोनों हाथ नहीं थे. जिसके बाद शीला ने उन्हीं से सीखा कि पैरों से भी पेंटिंग बनाई जा सकती है, कलम पकड़ी जा सकती है और सपनों को आकार दिया जा सकता है, वहीं से उनकी जिंदगी की दिशा बदल गई. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय के कला एवं शिल्प महाविद्यालय से बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स की पढ़ाई पूरी की. पैरों से कॉपी लिखकर, कलम पकड़कर उन्होंने डिग्री हासिल की जो अपने आप में एक मिसाल है.



देश-विदेश में बनाई पहचान : शीला शर्मा की कला आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है. उनकी पेंटिंग्स देश-विदेश की दीवारों की शान बन चुकी है. दुबई और बैंकॉक तक उनके चित्रों की प्रदर्शनी लग चुकी है. बॉलीवुड से लेकर कला जगत तक कई नामचीन हस्तियों ने उनकी पेंटिंग्स खरीदी हैं, उन्हें ललित कला अकादमी सहित राष्ट्रीय स्तर के अनेक पुरस्कार भी मिल चुके हैं.



