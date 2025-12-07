ETV Bharat / state

पैरों से पेंटिंग बनाकर देश-विदेश में बनाई पहचान; अब रंगों से संवारेंगी बच्चों का भविष्य, जानिए कौन हैं लखनऊ की मशहूर फुट पेंटर?

उन्नाव के मोहान क्षेत्र में तैयार होने वाले आर्ट सेंटर में दिव्यांग बच्चों को मुफ्त में सिखाई जाएंगी कला की बारिकियां.

पैरों से पेंटिंग बनाकर देश-विदेश में बनाई पहचान
पैरों से पेंटिंग बनाकर देश-विदेश में बनाई पहचान (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 7, 2025 at 9:09 PM IST

4 Min Read
लखनऊ : दोनों हाथों से दिव्यांग लखनऊ की जानी-मानी फुट पेंटर शीला शर्मा अब अपने ख्वाब को हकीकत में बदलने जा रही हैं. इसी दिसंबर माह उन्नाव के मोहान क्षेत्र से शुरू होने वाला आर्ट सेंटर व गैलरी न सिर्फ एक कला संस्थान होगा, बल्कि ग्रामीण और दिव्यांग बच्चों के लिए उम्मीद की एक नई दुनिया भी साबित होगी.

आर्ट सेंटर में बच्चों को चित्रकला, मूर्तिकला, लोक कला, हस्तशिल्प और डिजाइनिंग जैसी विधाओं की बारीकियां सिखाई जाएंगी. इतना ही नहीं, बच्चों को प्रोत्साहन भत्ता और निःशुल्क कला सामग्री भी उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि कोई भी बच्चा सिर्फ आर्थिक कारणों से पीछे न रह जाए।

पैरों से पेंटिंग बनाकर देश-विदेश में बनाई पहचान (Video credit: ETV Bharat)

चार साल की उम्र में छिन गए हाथ : फुट पेंटर शीला शर्मा का जीवन संघर्ष से भरा रहा है. महज चार वर्ष की उम्र में एक भयावह रेल दुर्घटना में उनसे उनके दोनों हाथ और एक पैर की उंगलियां छीन लीं. हादसे के बाद शीला शर्मा को दिल्ली में शुरुआती पढ़ाई के दौरान उन्हें एक ऐसे शिक्षक मिले, जिनके भी दोनों हाथ नहीं थे. जिसके बाद शीला ने उन्हीं से सीखा कि पैरों से भी पेंटिंग बनाई जा सकती है, कलम पकड़ी जा सकती है और सपनों को आकार दिया जा सकता है, वहीं से उनकी जिंदगी की दिशा बदल गई. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय के कला एवं शिल्प महाविद्यालय से बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स की पढ़ाई पूरी की. पैरों से कॉपी लिखकर, कलम पकड़कर उन्होंने डिग्री हासिल की जो अपने आप में एक मिसाल है.

देश-विदेश में बनाई पहचान : शीला शर्मा की कला आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है. उनकी पेंटिंग्स देश-विदेश की दीवारों की शान बन चुकी है. दुबई और बैंकॉक तक उनके चित्रों की प्रदर्शनी लग चुकी है. बॉलीवुड से लेकर कला जगत तक कई नामचीन हस्तियों ने उनकी पेंटिंग्स खरीदी हैं, उन्हें ललित कला अकादमी सहित राष्ट्रीय स्तर के अनेक पुरस्कार भी मिल चुके हैं.

पैरों से बनाई पेंटिंग
पैरों से बनाई पेंटिंग (Photo credit: ETV Bharat)

‘मातृभूमि योजना’ के सहयोग से साकार हो रहा सपना : शीला शर्मा कहती हैं “ग्रामीण इलाकों के बच्चों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, बस उन्हें सही मंच और मार्गदर्शन नहीं मिल पाता. मेरा सपना है कि उन बच्चों तक हुनर पहुंचाया जाए, जो वंचित रह जाते हैं.” उनका यह सपना अब उत्तर प्रदेश सरकार की ‘मातृभूमि योजना’ के सहयोग से साकार हो रहा है. योजना के तहत उन्हें सात लाख रुपये की आर्थिक सहायता मिली है. उनकी दोनों बेटियां हर्षिता और आराध्या भी इस कला यात्रा में उनका पूरा सहयोग कर रही हैं.

पति सुधीर शर्मा भी हैं इस मिशन के हमसफर : शीला शर्मा के पति सुधीर शर्मा खुद एक प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं. वही इस कला वीथिका की नींव को मजबूत करने में जुटे हैं. सुधीर बताते हैं कि “शुरुआत में मुझे भी अंदाजा नहीं था कि शीला की कला इतनी दूर तक जाएगी, लेकिन उन्होंने न केवल देश बल्कि विदेश में भी पहचान बनाई. अब हम चाहते हैं कि गांव के बच्चे भी वो उड़ान भरें, जो शीला ने भरी है.” उन्नाव के हसनगंज विकासखंड के कमलपुर ग्राम पंचायत में शुरू हो रही आर्ट एकेडमी अब पूरी तरह इसी उद्देश्य के लिए समर्पित कर दी गई है.

सफलता की दास्तां
सफलता की दास्तां (Photo credit: ETV Bharat)

गुरुओं को समर्पित होगी गैलरी : शीला शर्मा बताती हैं कि इस आर्ट सेंटर की गैलरी गुरु पद्मश्री रणवीर सिंह बिष्ट और वॉश पेंटिंग के प्रख्यात कलाकार बीएन आर्य की स्मृति को समर्पित होगी. यहां उनकी प्रतिमाएं भी स्थापित की जाएंगी, ताकि आने वाली पीढ़ियां जान सकें कि एक कलाकार के जीवन में गुरु का स्थान कितना ऊंचा होता है.

शीला शर्मा के पति सुधीर शर्मा
शीला शर्मा के पति सुधीर शर्मा (Photo credit: ETV Bharat)

गांवों में कला और रोजगार का नया सवेरा : स्थानीय लोगों का मानना है कि यह पहल गांव के युवाओं के लिए कला शिक्षा और रोजगार का नया रास्ता खोलेगी. यहां से निकलने वाली प्रतिभाएं आने वाले समय में जिले ही नहीं, प्रदेश और देश का नाम रोशन करेंगी.

संघर्ष से सफलता तक की गाथा : 32 साल के अपने कला सफर को याद करते हुए शीला शर्मा की आंखों में भावुकता झलक आती है. वह कहती हैं “शुरुआत में लोग हंसते थे, मुश्किलें बहुत थीं, लेकिन मैंने हार नहीं मानी. आज वही संघर्ष मेरी ताकत बन गया है. अब मैं चाहती हूं कि कोई बच्चा सिर्फ मजबूरी के कारण अपने सपनों से समझौता न करे.”



