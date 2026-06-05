लखनऊ की पहली महिला ईवी बाइक सेवा 'माय दीदी' आज से होगी शुरु, पहले 7 दिन 4 स्टेशनों से मुफ्त यात्रा
लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन विश्व पर्यावरण दिवस पर महिलाओं के लिए एक नई सौगात लेकर आया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 5, 2026 at 9:36 AM IST
लखनऊ: लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन विश्व पर्यावरण दिवस पर महिलाओं के लिए एक नई सौगात लेकर आया है. महिलाओं की सुविधा और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए यूपी मेट्रो आज से "मायदीदी" ईवी-बाइक सेवा शुरू करने जा रहा है.
मायदीदी बाइक सेवा का शुभारंभ उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक सुशील कुमार विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर लखनऊ के विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन पर करेंगे. "मायदीदी" महिलाओं के लिए विशेष ईवी-बाइक सेवा है. इसमें बाइक चलाने वाली और यात्रा करने वाली दोनों महिलाएं ही होंगी. इसका उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित, आसान और सस्ती लास्ट माइल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना है. शुरुआत में यह सेवा लखनऊ के चार मेट्रो स्टेशनों पर उपलब्ध होगी.
इन स्टेशनों पर मिलेगी सुविधा
- विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन
- आईटी कॉलेज मेट्रो स्टेशन
- भूतनाथ मेट्रो स्टेशन
- कृष्णा नगर मेट्रो स्टेशन
कितना होगा किराया: महिलाएं इन स्टेशनों से पांच किलोमीटर तक की दूरी के की यात्रा सिर्फ 15 रुपए में कर सकेंगी. सेवा के शुभारंभ के अवसर पर पांच जून से 13 जून तक सभी महिला यात्रियों को यह सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी. यह सेवा पर्यावरण के अनुकूल इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के साथ-साथ महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा करेगी. शुभारंभ के दिन सेवा का उपयोग करने वाली पहली 10 महिला यात्रियों को विशेष उपहार भी दिए जाएंगे.
उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन के जॉइंट जनरल मैनेजर पंचानन मिश्रा ने बताया कि यात्रियों की सुविधा का ख्याल हमेशा ही मेट्रो रेल कॉरपोरेशन रखता है. समय-समय पर विभिन्न योजनाएं लाई जाती हैं जो यात्री हित में हो. अब महिलाओं के लिए विशेषकर मायदीदी बाइक सेवा संचालित की जा रही है जिससे अब महिलाओं को बाइक से सफर करने में किसी तरह की समस्या नहीं होगी.
मेट्रो ने 1.1 लाख वर्ग मीटर से अधिक हरित क्षेत्र विकसित किया
उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (यूपीएमआरसी) ने टिकाऊ शहरी विकास और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं. पांच सितंबर 2017 को यात्री सेवाओं की शुरुआत के बाद से 15 करोड़ से अधिक यात्रियों ने मेट्रो से यात्रा की है. इससे निजी वाहनों पर निर्भरता कम हुई है. सड़क यातायात का दबाव घटा है और कार्बन उत्सर्जन और वायु प्रदूषण में कमी लाने में मदद मिली है.
लखनऊ मेट्रो प्रतिदिन 90 हजार से अधिक यात्रियों को सुरक्षित, तेज, किफायती और पर्यावरण-अनुकूल परिवहन सुविधा उपलब्ध करा रही है, साथ ही यूपीएमआरसी अपने कार्यों में भी पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए मेट्रो डिपो में आंतरिक आवागमन के लिए साइकिलों का उपयोग कर रहा है. मेट्रो ने अपने विभिन्न मेट्रो कॉरिडोर में 1.1 लाख वर्ग मीटर से अधिक हरित क्षेत्र विकसित किया है. लखनऊ मेट्रो में लगभग 65,000 वर्ग मीटर हरित क्षेत्र विकसित किया गया है. कानपुर मेट्रो में 35,000 वर्ग मीटर हरित क्षेत्र विकसित किया गया है. आगरा मेट्रो में 1,200 वर्ग मीटर हरित क्षेत्र विकसित किया गया है..ये हरित क्षेत्र शहरों की सुंदरता बढ़ाने के साथ-साथ वायु गुणवत्ता सुधारने और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं.
सौर ऊर्जा को बढ़ावा: लखनऊ मेट्रो की पर्यावरणीय स्थिरता रणनीति में सौर ऊर्जा की महत्वपूर्ण भूमिका है. मेट्रो स्टेशनों, डिपो और प्रशासनिक भवनों पर कुल 3.312 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित की गई है. इन सौर संयंत्रों से अब तक 30 लाख यूनिट से अधिक स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन किया जा चुका है. ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी आई है. यूपीएमआरसी ने लखनऊ, कानपुर और आगरा मेट्रो नेटवर्क में प्रतिवर्ष लगभग 35 लाख लीटर वर्षा जल का संरक्षण किया है. मेट्रो डिपो में स्थापित जल शोधन संयंत्रों से उपचारित जल का उपयोग ट्रेनों की धुलाई और बागवानी कार्यों में किया जाता है। इससे जल संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित हो रहा है. यूपीएमआरसी के सभी मेट्रो डिपो जीरो-डिस्चार्ज प्रणाली पर आधारित हैं, जिससे बिना उपचारित जल पर्यावरण में नहीं छोड़ा जाता, साथ ही जैविक कचरे को खाद में बदलने के लिए स्वचालित कम्पोस्टिंग इकाइयों का उपयोग किया जाता है, जिससे कचरे का प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित होता है.
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