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लखनऊ की पहली महिला ईवी बाइक सेवा 'माय दीदी' आज से होगी शुरु, पहले 7 दिन 4 स्टेशनों से मुफ्त यात्रा

लखनऊ: लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन विश्व पर्यावरण दिवस पर महिलाओं के लिए एक नई सौगात लेकर आया है. महिलाओं की सुविधा और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए यूपी मेट्रो आज से "मायदीदी" ईवी-बाइक सेवा शुरू करने जा रहा है.





मायदीदी बाइक सेवा का शुभारंभ उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक सुशील कुमार विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर लखनऊ के विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन पर करेंगे. "मायदीदी" महिलाओं के लिए विशेष ईवी-बाइक सेवा है. इसमें बाइक चलाने वाली और यात्रा करने वाली दोनों महिलाएं ही होंगी. इसका उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित, आसान और सस्ती लास्ट माइल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना है. शुरुआत में यह सेवा लखनऊ के चार मेट्रो स्टेशनों पर उपलब्ध होगी.



इन स्टेशनों पर मिलेगी सुविधा

