गोमती बायो-डायवर्सिटी पार्क में बनेगा लखनऊ का पहला ‘जीन बैंक'; स्पेशल लैब का होगा निर्माण, LDA ने किया MoU
एलडीए उपाध्यक्ष ने बताया कि प्रथम चरण में 25 एकड़ क्षेत्रफल में 14 करोड़ रुपये की लागत से पार्क विकसित किया जा रहा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 26, 2026 at 9:33 PM IST
लखनऊ : गोमती बायो-डायवर्सिटी पार्क में लखनऊ का पहला ‘जीन बैंक’ बनेगा. इस विशेष लैब का निर्माण एवं संचालन एक निजी विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों की देखरेख में किया जाएगा. इसके लिए एलडीए ने विश्वविद्यालय के साथ करार किया है. एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने मंगलवार को एमओयू दस्तावेज पर साइन करके जीन बैंक के निर्माण को हरी झंडी दे दी है.
इस मौके पर एलडीए के सचिव विवेक श्रीवास्तव, मुख्य अभियंता मानवेन्द्र सिंह, विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति डॉ अनिल वशिष्ठ, प्रोफेसर डॉ शालिनी सिंह विसेन, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ कोमल पाण्डेय एवं डॉ बृजेश खाण्डेलवाल समेत अन्य सदस्य उपस्थित रहे.
एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि प्राधिकरण ने लीज पर दी गयी ग्रीन बेल्ट की 75 एकड़ जमीन वापस ली है. जिसमें से प्रथम चरण में 25 एकड़ क्षेत्रफल में 14 करोड़ रुपये की लागत से बायो-डायवर्सिटी पार्क विकसित किया जा रहा है.
उन्होंने बताया कि पार्क में तेजी से काम चल रहा है और सिविल कार्य लगभग पूर्ण होने वाला है. उन्होंने बताया कि पार्क में लगभग 02 एकड़ क्षेत्रफल में ‘जीन बैंक’ निर्मित किया जाएगा. जिसके लिए एमिटी विश्वविद्यालय के साथ एमओयू साइन किया गया है.
उन्होंने बताया कि दुर्लभ पौधों एवं बीजों की विभिन्न प्रजातियां, जो वर्तमान में विलुप्त होने की कगार पर हैं. उन्हें इस विशेष लैब के माध्यम से संरक्षित करते हुए पार्क में रोपित किया जाएगा.
उन्होंने बताया कि इसमें विशेष तौर पर औषधीय पौधों के संरक्षण को बल दिया जाएगा, जोकि मानव जीवन के लिए अनमोल हैं. यह परियोजना भावी पीढ़ी के लिए कृषि जैव विविधता और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.
उन्होंने बताया कि गोमती बायो-डायवर्सिटी पार्क में बनने वाले इस जीन बैंक के माध्यम से विद्यार्थियों को जैव विविधता के बारे में प्रशिक्षित किया जा सकेगा. जिसके लिए विश्वविद्यालय के सहयोग से लैब में फील्ड बायोलॉजिस्ट व अन्य विशेषज्ञों की तैनाती की जाएगी.
उन्होंने बताया कि पार्क में घूमने आने वाले छात्र-छात्राओं को पौधों, पक्षियों, जीव-जंतुओं एवं कीट-पतंगों आदि की जानकारी देते हुए जैव विविधता से रूबरू कराया जाएगा. जिससे यह पार्क ईको-टूरिज्म के साथ ही शैक्षिक दृष्टि से भी अहम साबित होगा.
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