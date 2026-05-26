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गोमती बायो-डायवर्सिटी पार्क में बनेगा लखनऊ का पहला ‘जीन बैंक'; स्पेशल लैब का होगा निर्माण, LDA ने किया MoU

लखनऊ : गोमती बायो-डायवर्सिटी पार्क में लखनऊ का पहला ‘जीन बैंक’ बनेगा. इस विशेष लैब का निर्माण एवं संचालन एक निजी विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों की देखरेख में किया जाएगा. इसके लिए एलडीए ने विश्वविद्यालय के साथ करार किया है. एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने मंगलवार को एमओयू दस्तावेज पर साइन करके जीन बैंक के निर्माण को हरी झंडी दे दी है.







इस मौके पर एलडीए के सचिव विवेक श्रीवास्तव, मुख्य अभियंता मानवेन्द्र सिंह, विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति डॉ अनिल वशिष्ठ, प्रोफेसर डॉ शालिनी सिंह विसेन, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ कोमल पाण्डेय एवं डॉ बृजेश खाण्डेलवाल समेत अन्य सदस्य उपस्थित रहे.







एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि प्राधिकरण ने लीज पर दी गयी ग्रीन बेल्ट की 75 एकड़ जमीन वापस ली है. जिसमें से प्रथम चरण में 25 एकड़ क्षेत्रफल में 14 करोड़ रुपये की लागत से बायो-डायवर्सिटी पार्क विकसित किया जा रहा है.

उन्होंने बताया कि पार्क में तेजी से काम चल रहा है और सिविल कार्य लगभग पूर्ण होने वाला है. उन्होंने बताया कि पार्क में लगभग 02 एकड़ क्षेत्रफल में ‘जीन बैंक’ निर्मित किया जाएगा. जिसके लिए एमिटी विश्वविद्यालय के साथ एमओयू साइन किया गया है.





उन्होंने बताया कि दुर्लभ पौधों एवं बीजों की विभिन्न प्रजातियां, जो वर्तमान में विलुप्त होने की कगार पर हैं. उन्हें इस विशेष लैब के माध्यम से संरक्षित करते हुए पार्क में रोपित किया जाएगा.