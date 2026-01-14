आपत्तिजनक व अश्लील धार्मिक फोटो पोस्ट करने पर लखनऊ का पटाखा कारोबारी गिरफ्तार
लखनऊ के रहीमाबाद थाना क्षेत्र का मामला. फेसबुक अकाउंट पर देवता की अश्लील फोटो शेयर की थी.
Published : January 14, 2026 at 8:27 AM IST
लखनऊ : रहीमाबाद थाना क्षेत्र के एक पटाखा कारोबारी ने फेसबुक पर आपत्तिजनक व अश्लील धार्मिक फोटो पोस्ट डालकर सामाजिक माहौल खराब करने की कोशिश की. हालांकि एक धार्मिक संगठन की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस का कहना है कि आरोपी का सोशल मीडिया अकाउंट चेक किया जा रहा है. तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
इंस्पेक्टर रहीमाबाद अरुण कुमार त्रिगुनायक के मुताबिक रहीमाबाद निवासी अनवर बेग पेशे से पटाखा कारोबारी है. अनवर ने बीते दिनों अपने फेसबुक अकाउंट से देवता की अश्लील फोटो साझा की थी. फोटो पोस्ट होने के कुछ ही देर बाद सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी. इस पोस्ट पर तमाम आपत्तिजनक कमेंट्स आने लगे थे. इस बाबत बजरंग दल के जिला सुरक्षा प्रमुख सूरज सिंह ने थाने पर तहरीर दी थी.
इंस्पेक्टर रहीमाबाद अरुण कुमार त्रिगुनायक ने बताया कि सूरज सिंह की तहरीर के आधार पर अनवर बेग के खिलाफ सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश आदि धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपी का सोशल मीडिया अकाउंट भी खंगाला जा रहा है. साक्ष्यों का संकलन किया जा रहा है. इसके बाद आरोपी को जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी.
सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक वीडियो डालने पर सजा : IT एक्ट की धारा 67 के तहत इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर अश्लील सामग्री डालना अपराध है. शिकायत मिलने पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है. पहली बार पकड़े जाने पर 3 साल तक की जेल और 5 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है. इसके अलावा गलत व अभद्र कमेंट करने पर भी केस बन सकता है. ऐसी दशा में 2 साल कैद या जुर्माना या दोनों हो सकता है. बीएनएस की धारा 351 में धमकी भरे संदेश या गाली-गलौज भेजना अपराध है.
