आपत्तिजनक व अश्लील धार्मिक फोटो पोस्ट करने पर लखनऊ का पटाखा कारोबारी गिरफ्तार

लखनऊ :​ रहीमाबाद थाना क्षेत्र के एक पटाखा कारोबारी ने फेसबुक पर आपत्तिजनक व अश्लील धार्मिक फोटो पोस्ट डालकर सामाजिक माहौल खराब करने की कोशिश की. हालांकि एक धार्मिक संगठन की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस का कहना है कि आरोपी का सोशल मीडिया अकाउंट चेक किया जा रहा है. तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.



​इंस्पेक्टर रहीमाबाद अरुण कुमार त्रिगुनायक के मुताबिक रहीमाबाद निवासी अनवर बेग पेशे से पटाखा कारोबारी है. अनवर ने बीते दिनों अपने फेसबुक अकाउंट से देवता की अश्लील फोटो साझा की थी. फोटो पोस्ट होने के कुछ ही देर बाद सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी. इस पोस्ट पर तमाम आपत्तिजनक कमेंट्स आने लगे थे. इस बाबत बजरंग दल के जिला सुरक्षा प्रमुख सूरज सिंह ने थाने पर तहरीर दी थी.







​इंस्पेक्टर रहीमाबाद अरुण कुमार त्रिगुनायक ने बताया कि सूरज सिंह की तहरीर के आधार पर अनवर बेग के खिलाफ सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश आदि धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपी का सोशल मीडिया अकाउंट भी खंगाला जा रहा है. साक्ष्यों का संकलन किया जा रहा है. इसके बाद आरोपी को जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी.



