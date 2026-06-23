ETV Bharat / state

लखनऊ अग्निकांड; जान गंवाने वालों में प्रेमी युगल भी, तय थी शादी, मौत ने नहीं होने दिया मिलन

नीलेश कुमार (फाइल फोटो) ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : राजधानी के भीषण अग्निकांड ने 15 परिवारों को गहरा जख्म दिया है, लेकिन इनमें एक कहानी ऐसी भी है, जिसने हर किसी को भावुक कर दिया. जान गंवाने वालों में एक प्रेमी युगल भी शामिल था, जिनकी अगले साल मार्च में शादी होने वाली थी. दोनों ने साथ जीवन बिताने के सपने संजोए थे और परिवार भी विवाह की तैयारियों में जुटा था, लेकिन आग की भयावह लपटों ने उन सपनों को तोड़ दिया. अब दोनों परिवारों में शादी की खुशियों की जगह मातम पसरा है. नीलेश के घर शादी की खुशियां मातम में बदलीं. (Video Credit; ETV Bharat) अलीगंज अग्निकांड में हजरतगंज क्षेत्र केमार्टिन पुरवा गांव निवासी 25 वर्षीय नीलेश कुमार की दर्दनाक मौत हो गई. लखनऊ के भैंसा कुंड में मंगलवार को उनका अंतिम संस्कार किया गया. अंतिम संस्कार के दौरान परिजनों और ग्रामीणों की आंखें नम थीं. पूरे गांव में शोक और सन्नाटा पसरा हुआ है. शादी की तैयारियां मातम में बदलीं नीलेश की मौत का सबसे मार्मिक पहलू यह है कि 8 महीना बाद जिस दहलीज़ से निलेश को दूल्हा सज कर निकलना, उसी दहलीज से उनकी अर्थी उठी. जिस युवती अनामिका सामंता से उनकी इसी वर्ष अक्टूबर में शादी होने वाली थी, उसकी भी इसी अग्निकांड में जान चली गई. अनामिका पश्चिम बंगाल की थीं. महज 15 दिन पहले दोनों परिवारों के बीच शादी की बात पक्की हुई थी और अक्टूबर में विवाह की तैयारियां शुरू होने वाली थीं. लेकिन एक हादसे ने दोनों की जिंदगी और उनके सपनों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया. क्या पता था, ये होगी आखिरी विदाई नीलेश की बड़ी भाभी रेणु देवी ने बताया कि यह प्रेम विवाह था. दोनों एक-दूसरे को पसंद करते थे और परिवार भी इस रिश्ते के लिए सहमत हो गया था. उन्होंने कहा कि नीलेश अक्सर कहा करते थे कि जब उनके सपने पूरे हो जाएंगे तो वे शादी करेंगे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था.