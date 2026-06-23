लखनऊ अग्निकांड; जान गंवाने वालों में प्रेमी युगल भी, तय थी शादी, मौत ने नहीं होने दिया मिलन
दोनों साथ में ही काम करते थे, दोनों परिवारों में चल रहीं थीं शादी की तैयारियां.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 23, 2026 at 6:31 PM IST|
Updated : June 23, 2026 at 6:36 PM IST
लखनऊ : राजधानी के भीषण अग्निकांड ने 15 परिवारों को गहरा जख्म दिया है, लेकिन इनमें एक कहानी ऐसी भी है, जिसने हर किसी को भावुक कर दिया. जान गंवाने वालों में एक प्रेमी युगल भी शामिल था, जिनकी अगले साल मार्च में शादी होने वाली थी. दोनों ने साथ जीवन बिताने के सपने संजोए थे और परिवार भी विवाह की तैयारियों में जुटा था, लेकिन आग की भयावह लपटों ने उन सपनों को तोड़ दिया. अब दोनों परिवारों में शादी की खुशियों की जगह मातम पसरा है.
अलीगंज अग्निकांड में हजरतगंज क्षेत्र केमार्टिन पुरवा गांव निवासी 25 वर्षीय नीलेश कुमार की दर्दनाक मौत हो गई. लखनऊ के भैंसा कुंड में मंगलवार को उनका अंतिम संस्कार किया गया. अंतिम संस्कार के दौरान परिजनों और ग्रामीणों की आंखें नम थीं. पूरे गांव में शोक और सन्नाटा पसरा हुआ है.
शादी की तैयारियां मातम में बदलीं
नीलेश की मौत का सबसे मार्मिक पहलू यह है कि 8 महीना बाद जिस दहलीज़ से निलेश को दूल्हा सज कर निकलना, उसी दहलीज से उनकी अर्थी उठी. जिस युवती अनामिका सामंता से उनकी इसी वर्ष अक्टूबर में शादी होने वाली थी, उसकी भी इसी अग्निकांड में जान चली गई. अनामिका पश्चिम बंगाल की थीं. महज 15 दिन पहले दोनों परिवारों के बीच शादी की बात पक्की हुई थी और अक्टूबर में विवाह की तैयारियां शुरू होने वाली थीं. लेकिन एक हादसे ने दोनों की जिंदगी और उनके सपनों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया.
क्या पता था, ये होगी आखिरी विदाई
नीलेश की बड़ी भाभी रेणु देवी ने बताया कि यह प्रेम विवाह था. दोनों एक-दूसरे को पसंद करते थे और परिवार भी इस रिश्ते के लिए सहमत हो गया था. उन्होंने कहा कि नीलेश अक्सर कहा करते थे कि जब उनके सपने पूरे हो जाएंगे तो वे शादी करेंगे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था.
रेणु देवी ने बताया कि नीलेश एक होनहार और जिम्मेदार युवक थे. दोनों बड़े भाइयों की शादी हो चुकी है और परिवार में एक बहन भी है. हादसे से पहले तक उनकी नीलेश से बातचीत होती रहती थी. सोमवार सुबह वह रोज की तरह घर से निकले थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह उनकी आखिरी विदाई साबित होगी.
परिवार पर दोहरी चोट
परिजनों का दर्द सिर्फ नीलेश को खोने का नहीं है, बल्कि उस बेटी को खोने का भी है जो कुछ महीनों बाद इस परिवार की बहू बनने वाली थी. नीलेश नौकरी कर रहे थे, जबकि उनकी होने वाली पत्नी भी उसी कोचिंग सेंटर में कार्यरत थीं, जहां यह हादसा हुआ. दोनों ने साथ जिंदगी बिताने के सपने संजोए थे, जो अब हमेशा के लिए अधूरे रह गए.
सिस्टम पर सवाल
हादसे के बाद परिजन प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठा रहे हैं. रेणु देवी का कहना है कि यदि फायर ब्रिगेड समय पर पहुंच जाती और इमारत में आग से बचाव के पर्याप्त इंतजाम होते तो शायद 15 लोगों की जान बचाई जा सकती थी.
नीलेश की मां पहले से ही गंभीर बीमारियों से जूझ रही हैं और चलने-फिरने में भी असमर्थ हैं. परिवार में एक भाई बाराबंकी में रहता है, जबकि दूसरा मार्टिन पुरवा में ही रहता है. बेटे की मौत की खबर ने मां को पूरी तरह तोड़ दिया है.
मार्टिन पुरवा गांव में हर कोई नीलेश को याद कर रहा है. गांव वालों के अनुसार वह मिलनसार और मेहनती युवक थे, लेकिन अलीगंज के अग्निकांड ने न सिर्फ एक युवा की जिंदगी छीन ली, बल्कि एक ऐसी प्रेम कहानी का भी अंत कर दिया, जो कुछ ही महीनों बाद विवाह के बंधन में बंधने वाली थी.
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