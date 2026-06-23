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लखनऊ अग्निकांड; बेटे का सेहरा देखने की थी तमन्ना, कंधे पर निकला जनाजा

बाराबंकी के मोहम्मद अम्मार और शहजान मृतकों में शामिल, अम्मार की मार्च में होनी थी शादी.

लखनऊ अग्निकांड में बाराबंकी के मो. अम्मार की भी जान चली गई.
लखनऊ अग्निकांड में बाराबंकी के मो. अम्मार की भी जान चली गई. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 23, 2026 at 7:13 PM IST

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बाराबंकी: लखनऊ के अलीगंज में सोमवार को हुए भीषण अग्निकांड में बाराबंकी के दो युवकों की भी दर्दनाक मौत हो गई. पोस्टमार्टम के बाद जब शव इनके घरों को लाए गए तो कोहराम मच गया. मंगलवार को दोनों के शवों को नम आंखों के बीच सुपुर्देखाक कर दिया गया. जिन दो युवकों की जान गई, उनमें से एक 19 वर्षीय मोहम्मद शहजान कस्बा फतेहपुर का रहने वाला था, जबकि दूसरा 24 वर्षीय मोहम्मद अम्मार नगर के लखपेड़ाबाग निवासी था. अम्मार की अगले साल मार्च में शादी तय थी.

लखनऊ अग्निकांड की भेंट चढ़े बाराबंकी के दो युवा. (Video Credit; ETV Bharat)

मूल रूप से फतेहपुर कस्बे के रहने वाले हाजी मोहम्मद इमरान पिछले 10 वर्षों से लखनऊ के जानकीपुरम में रहते हैं. हाजी इमरान का बेटा मोहम्मद शहजान अग्निकांड वाली बिल्डिंग में एडवरटाइजिंग और एनिमेशन के कोर्स की कोचिंग करने जाता था. बिल्डिंग में आग लगने के बाद शहजान की झुलस जाने से दर्दनाक मौत हो गई. शहजान तीन बहनों में अकेला भाई था. फतेहपुर के मोहल्ला काजीपुर-3 निवासी मृतक शहजान को कस्बे के ही कब्रिस्तान में सुपुर्देखाक किया गया.

मोहम्मद अम्मार के दुखी परिजन.
मोहम्मद अम्मार के दुखी परिजन. (Photo Credit; ETV Bharat)

दूसरा युवक मोहम्मद अम्मार है, जिसकी भी अग्निकांड में दम घुटने से मौत हो गई. मूल रूप से बंकी ब्लॉक के गदिया फार्म गांव निवासी मंसूर आलम अपने परिवार के साथ नगर के लखपेड़ाबाग में रहते हैं. इनके तीन बेटे मोहम्मद अम्मार, मोहम्मद उमेर, अल्तमश और तीन बेटियां हैं. मंसूर आलम वेल्डिंग का काम करते हैं. वह अपने क्षेत्र के पंचायत सदस्य भी हैं. इनका बड़ा बेटा मो. अम्मार उसी बिल्डिंग में एनिमेशन ट्रेनिंग सेंटर में पिछले दो वर्षों से जॉब करता था. अम्मार के भाई उमेर ने बताया कि सैटरडे और संडे दो दिन की छुट्टी के बाद भाई अम्मार काम पर गए थे. उसके बाद यह हादसा हो गया.

मोहम्मद अम्मार के जनाजे में शामिल ग्रामीण.
मोहम्मद अम्मार के जनाजे में शामिल ग्रामीण. (Photo Credit; ETV Bharat)

अम्मार के पिता मंसूर आलम ने रूंधे गले से बताया कि कुछ दिन पहले ही उन्होंने अम्मार की मंगनी की थी. अगले साल मार्च में शादी तय थी. उन्हें तो बेटे का सेहरा देखने की तमन्ना थी लेकिन उनसे बड़ा बदनसीब बाप कौन होगा, जिसके कंधों पर बेटे का जनाजा उठे. उधर, अम्मार के छोटे भाई उमेर की आंखें भाई को याद करके भर आईं. बीटेक की पढ़ाई कर रहे उमेर ने बताया कि भाई उसकी हर तरह से मदद करते थे और उसका हौसला बढ़ाते थे. एक छोटा भाई तकरीबन 10 साल का है. उमेर के अंदर गम के साथ गुस्सा भी है. उमेर का कहना है कि ये लापरवाहियां कब खत्म होंगी?

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