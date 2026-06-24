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लखनऊ अग्निकांड के बाद रायपुर में अलर्ट, कोचिंग संस्थानों की जांच में मिली गंभीर खामियां

कई संस्थानों में क्षमता से अधिक विद्यार्थियों को बैठाने, वेंटिलेशन की कमी और फायर सेफ्टी से जुड़ी खामियां सामने आई.

Lucknow Fire Tragedy
लखनऊ अग्निकांड के बाद रायपुर में अलर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 24, 2026 at 8:32 AM IST

3 Min Read
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रायपुर: उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कोचिंग सेंटर में लगी भीषण आग के बाद पूरे देश में कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं. इसी कड़ी में रायपुर जिला प्रशासन और नगर निगम ने शहर के बड़े कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण किया. जांच में कई संस्थानों में क्षमता से अधिक विद्यार्थियों को बैठाने, वेंटिलेशन की कमी और फायर सेफ्टी से जुड़ी खामियां सामने आई. अब एक सप्ताह के भीतर सुधार नहीं होने पर कार्रवाई की चेतावनी इन संस्थानों को दी गई है.

लखनऊ अग्निकांड के बाद जागा प्रशासन

दरअसल, 22 जून को लखनऊ के अलीगंज क्षेत्र में हुए भीषण अग्निकांड ने कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए. हादसे में 15 छात्रों की मौत और कई के घायल होने के बाद देशभर में प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया. रायपुर में भी इसी के मद्देनजर सुरक्षा ऑडिट शुरू किया गया.

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बड़े कोचिंग संस्थानों की हुई जांच

नगर निगम की टीम ने शहर के प्रमुख कोचिंग संस्थानों अनअकादमी, आरसीसी, अकादजा, विद्यापीठ और एलन का संयुक्त निरीक्षण किया. जांच का मुख्य उद्देश्य फायर सेफ्टी, लिफ्ट सुरक्षा, वेंटिलेशन और आपातकालीन निकासी व्यवस्था की स्थिति का आंकलन करना था.

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कई कोचिंग संस्थानों में मिली कमियां

जांच टीम ने बताया कि निरीक्षण के दौरान एलन, अनअकादमी और विद्यापीठ में निर्धारित क्षमता से अधिक विद्यार्थियों को कक्षाओं में बैठाया जाना पाया गया. साथ ही वेंटिलेशन संबंधी कमियां भी सामने आई हैं. हालांकि अन्य सुरक्षा मानक सामान्य रूप से संतोषजनक पाए गए.

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कुछ जगहों पर मिली ज्यादा खामियां

जांच के लिए गई टीम ने बताया कि आरसीसी और अकादजा में फायर सेफ्टी अनुपालन, वेंटिलेशन व्यवस्था, प्रवेश और निकास मार्ग सहित कई सुरक्षा मानकों में खामियां मिलीं. अधिकारियों ने इन कमियों को गंभीर मानते हुए संस्थान प्रबंधन को तत्काल सुधार के निर्देश दिए हैं.

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एक सप्ताह की मोहलत, फिर कार्रवाई

नगर निगम ने सभी संबंधित संस्थानों को एक सप्ताह के भीतर कमियों का निराकरण कर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. साथ ही संबंधित जोनों को नोटिस जारी कर निगरानी रखने और समय सीमा पूरी होने के बाद पुनः निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं.

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जिला प्रशासन का सख्त संदेश

निरीक्षण के दौरान स्पष्ट चेतावनी दी गई कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया तो नियमानुसार कठोर कार्रवाई होगी. जांच अभियान जिला कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह के आदेश और निगम आयुक्त संबित मिश्रा के निर्देश पर चलाया गया.

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लखनऊ जैसे हादसे के बाद प्रशासन हरकत में हकरत में आना अच्छी बात है, लेकिन सवाल यह है कि जिन कोचिंग संस्थानों में हजारों छात्र रोजाना पढ़ाई करते हैं, वहां सुरक्षा मानकों की नियमित निगरानी पहले क्यों नहीं की गई? क्या किसी बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा था, या अब वास्तव में सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलेगी ?

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