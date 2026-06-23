लखनऊ अग्निकांड; फोन पर चिल्ला कर कहा था-'पापा, मुझे बचा लो', मां बोली-तड़प-तड़पकर चला गया बेटा
आलमबाग के रहने वाले सुखमनी की भी गई जान, परिवार के लोग बोले-भ्रष्ट सिस्टम की भेंट चढ़ा
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 23, 2026 at 5:07 PM IST|
Updated : June 23, 2026 at 5:13 PM IST
लखनऊ: अलीगंज इलाके में बिल्डिंग में आग लगने की घटना में आलमबाग के रहने वाले 23 वर्षीय सुखमनी सिंह की भी जान चली गई. जब आग लगी तो सुखमनी ने पिता प्रभजोत सिंह को फोन कर जानकारी दी. घबराए सुखमनी ने चिल्लाकर कहा था-पापा, मुझे बचा लो. सुखमनी के भाई साहिबान सिंह यह बताते हुए बिलख पड़ते हैं. मां ज्योत कौर के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. घर पर जुटे हर शख्स की आंख नम दिखीं. नाराजगी भी कि अगर सरकार पहले चेत जाती तो यह दुखद हादसा न होता.
आलमबाग के आदर्श नगर कॉलोनी में मंगलवार को मातम पसरा दिखा. रास्ते सूने दिखे, जबकि एक घर जहां कभी काफी चहल-पहल रहती थी, चीखें गूंज रही थीं. यहीं सुखमनी सिंह रहते थे. 23 साल की अल्पायु में ही वे अग्निकांड का शिकार हुए. सुखमनी के पिता प्रभजोत सिंह आर्मी मेडिकल कोर में लखनऊ में तैनात हैं. प्रभजोत सिंह बेटे के जाने से गमजदा दिखे. उनके दोस्त उन्हें समझा रहे थे, सांत्वना दे रहे थे, लेकिन पिता अंदर ही अंदर आंसुओं को रोके खामोश थे.
एनिमेशन में करियर बनाना चाहता था
परिवार के लोग बताते हैं कि सुखमनी एनिमेशन में करियर बनाना चाहता था. घर पर जुटे लोग सुखमनी के बारे में कहते मिले कि, ऐसा बच्चा भला किसे मिलेगा. सबका आदर सम्मान करना और सिर्फ अपने काम से काम रखना. पढ़ाई में भी शुरुआत से तेज और अब एनिमेशन में अपना करियर बनाने के लिए पूरे जुनून से लगा हुआ था. किसे पता था कि इतनी छोटी उम्र में और इस तरह की घटना में वह हमारे बीच से चला जाएगा.
और बिलख पड़े परिजन
सुखमनी की अंतिम क्रिया के लिए विधि विधान के बाद सेना की गाड़ी से पार्थिव शरीर रवाना किया गया तो परिजन बिलख-बिलख कर रोने लगे. सुखमनी की मां कमल ज्योत कौर तो बेसुध हो गईं. किसी तरह मोहल्ले वालों ने उन्हें संभाला और अंदर ले गए. यहां पर मौजूद सभी लोगों का कहना था कि सरकार को भ्रष्ट सिस्टम पर शिकंजा कसना चाहिए. बच्चों की मौतें इस भ्रष्ट सिस्टम की वजह से हो रही हैं. इन्हें मौत नहीं बल्कि हत्या कहा जाना चाहिए. जो भी जिम्मेदार हो, सरकार को उन पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए. यहां पर मौजूद महिलाएं कहती हैं कि कुछ दिन पहले ही विकास नगर की झुग्गी झोपड़ी में बड़ी आग लगी थी और बड़ी घटना हो गई थी. इससे भी कोई सबक नहीं लिया गया. भ्रष्टाचार की वजह से यह सब कुछ हो रहा है.
अभी तो दुनिया देखनी थी...
काश वो दिन कल का होता तो मेरे भाई की जान बच जाती. काश कल आधे रास्ते से फिर लौट आता तो मुझे बहुत खुशी होती. यह कहते हुए सुखमनी सिंह के भाई साहिबान सिंह बिलखने लगते हैं. परिवार का कहना है कि अभी तो वह महज 23 साल का हुआ था. अभी तो उसे पूरी दुनिया देखनी थी, लेकिन भ्रष्ट सिस्टम ने उसकी जिंदगी ले ली. पैसे से भला क्या होता है. हमारे जिगर का टुकड़ा तो वापस नहीं आ जाएगा. भाई साहिबान सिंह कहते हैं कि सुखमनी तीन साल छोटा था. मेरा भाई कहता था कि जल्द हम लोग घूमने चलेंगे. अब भला हम किसके साथ घूमने जाएंगे. काश वो कल रास्ते से वापस लौटा आता तो मेरी मम्मी बहुत खुश होतीं.
तीन दिन पहले खराब हुई थी तबियत
सुखमनी सिंह की मां कमल ज्योत बताती हैं कि शुक्रवार को बेटा घर से गया था तो रास्ते में उसे लगा कि उसकी तबीयत खराब हुई है. बीच रास्ते से ही फोन किया. मैंने उसे वापस बुला लिया. सोमवार को वह घर से निकला. क्या पता था कि उसके साथ ऐसा हो जाएगा. अब वह वापस कभी नहीं आएगा. काश, शुक्रवार के बजाय आज उसकी तबीयत खराब हुई होती तो वह नहीं जाता. बताती हैं कि मई में मनाली घूमने गया था. जब लौट कर आया तो उसने बताया कि मम्मी वहां पर एक बाबा मिले. उन्होंने बताया कि तुम्हारी उम्र 30 साल से ज्यादा नहीं है, इसलिए मम्मी मुझे घूमने-टहलने दो. मैं इस तरह की बातों पर विश्वास नहीं करती, लेकिन शायद बेटे को यह वहम भी हो गया था.
फोन पर चिल्ला कर कहा था- पापा, मुझे बुला लो
भाई साहिबान सिंह घटना वाले दिन को याद करते हुए बताते हैं कि सबसे पहले पापा के पास सुखमनी का फोन आया. वह तेज आवाज में बात नहीं करता है, लेकिन फोन पर चिल्ला कर पापा को बुला रहा था. कह रहा था-पापा मुझे बचा लो. मैं घर पर था. स्कूटी उठाई और पापा के साथ वहां पहुंच गया. वहां की स्थिति देख मुझे लगा कि बचाव कार्य में देरी हुई है, जिसके चलते इस तरह की घटना हुई. पहले वहां पर कोचिंग हुआ करती थी. अब सिर्फ एनीमेशन का इंस्टिट्यूट है. मेरा भाई पिछले चार साल से वहीं पर था. साहिबान बताते हैं कि अभी कुछ दिन पहले भाई ने बताया था कि उसे एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है. इसके बाद हम लोग एक साथ घूमने चलेंगे. यह कहकर साहिबान सिंह की आंखों में आंसू आ जाते हैं.
दोस्त बोले-मिलने का वादा किया था, पर क्या पता था...
दो दोस्त भी घर पर आए थे. एक का नाम आर्यन कश्यप तो दूसरे का नाम मयंक. दोनों दोस्तों ने बताया कि कि हम साथ में पढ़े हैं. आर्यन ने बताया कि क्लास तीन से लेकर आठ तक एक साथ एक ही स्कूल में पढ़ाई की है. हम अपना टिफिन शेयर करते थे. एक साल पहले हमारी मुलाकात हुई थी तो यह वादा हुआ था कि इस बार जल्दी मिलेंगे. लेकिन मुझे क्या पता था कि अब इस तरह मिलेंगे. दोस्त मयंक ने कल रात टीवी पर न्यूज़ देखी कि सुखमनी भी घटना में जल गया है. बताया कि कक्षा छह से आठ तक एक ही स्कूल में पढ़े थे. फिर हम अलग-अलग स्कूल में पढ़ने लगे थे. क्लास में सबसे ज्यादा टैलेंटेड सुखमनी ही था. उसका शुरू से एनीमेशन की दुनिया में करियर बनाने का सपना था. तीन महीने पहले हम एक होटल में मिले थे. साथ में खाना खाया था. अब क्या पता था कि दूसरी मुलाकात इस तरह होगी.
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