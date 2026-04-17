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लखनऊ अग्निकांड: हादसे में मरे बच्चों के परिजनों को 4-4 लाख की आर्थिक सहायता, लापता दो बच्चे मिले

परिजनों को चैक सौंपते विधायक ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: राजधानी लखनऊ के विकास नगर बस्ती अग्निकांड के पीड़ित अपने जख्मों को भूलकर जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने की कोशिशों में जुट गए हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद प्रशासन भी मदद राहत उपलब्ध कराने में लगा हुआ है. वहीं हादसे में जान गंवाने वाले दो बच्चों के परिजनों को सरकार की तरफ से 4-4 लाख रुपये की सहायता राशि दी गई. सीएम योगी के आदेश पर विधायक ओम प्रकाश श्रीवास्तव ने मृतक के परिजनों को चेक सौंपा. साथ ही हादसे के बाद से रहमान के लापता दो बच्चे अब उसे मिल गए हैं. युद्धस्तर पर राहत कार्य जारी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को ही इस घटना का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को मौके पर पहुंच कर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए थे. इसके बाद पीड़ितों के लिए नजदीकी कम्युनिटी सेंटर में रहने और खाने की व्यवस्था की गई. वहीं घटना स्थल पर भी नगर निगम और रेरा की टीम खाने के पैकेट का वितरण कर रही है. सीएम के निर्देश पर पीड़ितों को मदद पहुंचाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है. मेडिकल समेत अन्य सभी सुविधाएं अग्निकांड पीड़ितों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं. परिजनों को चैक सौंपते विधायक (Photo Credit; ETV Bharat) फायर फाइटर्स ने बड़ी जनहानि रोकी