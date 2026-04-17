लखनऊ अग्निकांड: हादसे में मरे बच्चों के परिजनों को 4-4 लाख की आर्थिक सहायता, लापता दो बच्चे मिले
सीएम योगी के निर्देश पर पीड़ितों को राहत उपलब्ध कराने में जुटा प्रशासन
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 17, 2026 at 12:12 PM IST
लखनऊ: राजधानी लखनऊ के विकास नगर बस्ती अग्निकांड के पीड़ित अपने जख्मों को भूलकर जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने की कोशिशों में जुट गए हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद प्रशासन भी मदद राहत उपलब्ध कराने में लगा हुआ है. वहीं हादसे में जान गंवाने वाले दो बच्चों के परिजनों को सरकार की तरफ से 4-4 लाख रुपये की सहायता राशि दी गई. सीएम योगी के आदेश पर विधायक ओम प्रकाश श्रीवास्तव ने मृतक के परिजनों को चेक सौंपा. साथ ही हादसे के बाद से रहमान के लापता दो बच्चे अब उसे मिल गए हैं.
युद्धस्तर पर राहत कार्य जारी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को ही इस घटना का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को मौके पर पहुंच कर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए थे. इसके बाद पीड़ितों के लिए नजदीकी कम्युनिटी सेंटर में रहने और खाने की व्यवस्था की गई. वहीं घटना स्थल पर भी नगर निगम और रेरा की टीम खाने के पैकेट का वितरण कर रही है. सीएम के निर्देश पर पीड़ितों को मदद पहुंचाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है. मेडिकल समेत अन्य सभी सुविधाएं अग्निकांड पीड़ितों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं.
फायर फाइटर्स ने बड़ी जनहानि रोकी
बता दें कि विकास नगर सेक्टर 12 रिंग रोड के पास झुग्गी-झोपड़ियों में आग लग गई थी. दमकल विभाग समेत पुलिस ने बड़ी जनहानि होने से रोकी. आस-पास के 30 से ज्यादा घरों को खाली करा कर लोगों की जान बचाई गई. आग लगने के बाद हालात पर काबू पाने के लिए फौरन दमकल विभाग, स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिसकर्मियों, नगर निगम कर्मियों, नागरिक सुरक्षा सदस्यों की 400 से ज्यादा लोगों की टीम मौके पर पहुंच गई थी. इससे काफी संख्या में लोगों की जान बच पाई.
लापता दोनों बच्चे मिले
घटना के बाद से ही झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले रहमान ने दावा किया था कि उसके दो बच्चे गायब हैं जो अब सकुशल उसे मिल गए हैं. रहमान ने कहा कि हमें इस बात का डर था कि कहीं हमारे बच्चे आग में फंस तो नहीं गए, लेकिन ऊपर वाले का करम है कि वह हमें मिल गए हैं. आग लगने के बाद रहमान के दोनों बच्चे समीर (05) और आलिया(06) जान बचाने के लिए दूसरी तरफ भाग गए थे, इसके बाद वह पूरे 1 दिन तक नहीं मिले. दूसरे दिन दोनों बच्चे सकुशल अपने परिवार को मिल गए हैं.
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