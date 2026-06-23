ETV Bharat / state

लखनऊ अग्निकांड में कानपुर के दो दोस्तों की मौत; एक दिन पहले कैसे खींच लाई इनकी मौत

कानपुर: राजधानी लखनऊ में अग्निकांड में कानपुर के दो दोस्तों की भी मौत हुई है. दोनों उसी बिल्डिंग के एनिमेशन स्टूडियो में काम करते थे. मृतकों की पहचान गोविंद नगर निवासी संयम विज (28) और बर्रा निवासी सूरजभान सिंह (25) के रूप में हुई है. हादसे की सूचना पर दोनों परिवारों में कोहराम मचा है.

दोनों दोस्तों की मौत में एक दिन का ऐसा संयोग है, जिसे जानकर लोग हैरान हैं. दरअसल, संजय विजय घटना के अगले दिन यानी मंगलवार को कानपुर अपनी दादी की तेहरवीं में आने वाले थे. वहीं, दूसरा दोस्त सूरजभान मौत से एक दिन पहले ही यानी रविवार शाम को कानपुर से लखनऊ लौटा था.

लखनऊ अग्निकांड में कानपुर के दो दोस्तों की मौत. (Video Credit: ETV Bharat)

दादी की तेरहवीं में आने वाले थे संयम: संयम विज के मामा मोनू सेठी ने बताया कि संयम अपनी नौकरी के सिलसिले में अधिकांश समय लखनऊ में ही बिताते थे. उन्होंने पारिवारिक लोगों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि संयम के पिता पुष्पराज का 15 वर्ष पूर्व निधन हो गया था.

संयम के बड़े भाई शुभम गुरुग्राम में जॉब करते हैं. मोनू सेठी ने रोते हुए कहा कि हाल ही में संयम की दादी का निधन हुआ था. वह मंगलवार को होने वाले तेरहवीं संस्कार में शामिल होने के लिए कानपुर अपने घर आने वाले थे, लेकिन उनके आने से पहले ही यह काल कवलित करने वाली खबर आ गई.