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लखनऊ अग्निकांड में कानपुर के दो दोस्तों की मौत; एक दिन पहले कैसे खींच लाई इनकी मौत

दोनों दोस्तों की मौत में एक दिन का ऐसा संयोग है, जिसे जानकर लोग हैरान हैं.

कानपुर के दो दोस्तों की मौत.
कानपुर के दो दोस्तों की मौत. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 23, 2026 at 10:43 AM IST

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Updated : June 23, 2026 at 12:32 PM IST

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कानपुर: राजधानी लखनऊ में अग्निकांड में कानपुर के दो दोस्तों की भी मौत हुई है. दोनों उसी बिल्डिंग के एनिमेशन स्टूडियो में काम करते थे. मृतकों की पहचान गोविंद नगर निवासी संयम विज (28) और बर्रा निवासी सूरजभान सिंह (25) के रूप में हुई है. हादसे की सूचना पर दोनों परिवारों में कोहराम मचा है.

दोनों दोस्तों की मौत में एक दिन का ऐसा संयोग है, जिसे जानकर लोग हैरान हैं. दरअसल, संजय विजय घटना के अगले दिन यानी मंगलवार को कानपुर अपनी दादी की तेहरवीं में आने वाले थे. वहीं, दूसरा दोस्त सूरजभान मौत से एक दिन पहले ही यानी रविवार शाम को कानपुर से लखनऊ लौटा था.

लखनऊ अग्निकांड में कानपुर के दो दोस्तों की मौत. (Video Credit: ETV Bharat)

दादी की तेरहवीं में आने वाले थे संयम: संयम विज के मामा मोनू सेठी ने बताया कि संयम अपनी नौकरी के सिलसिले में अधिकांश समय लखनऊ में ही बिताते थे. उन्होंने पारिवारिक लोगों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि संयम के पिता पुष्पराज का 15 वर्ष पूर्व निधन हो गया था.

संयम के बड़े भाई शुभम गुरुग्राम में जॉब करते हैं. मोनू सेठी ने रोते हुए कहा कि हाल ही में संयम की दादी का निधन हुआ था. वह मंगलवार को होने वाले तेरहवीं संस्कार में शामिल होने के लिए कानपुर अपने घर आने वाले थे, लेकिन उनके आने से पहले ही यह काल कवलित करने वाली खबर आ गई.

शोकाकुल परिजन.
शोकाकुल परिजन. (Photo Credit: ETV Bharat)

संयम के परिजनों ने आरोप लगाया कि जिस इमारत में वह काम करते थे, वहां लगे सेंसर आधारित गेट आग लगने के दौरान सही तरीके से काम नहीं कर पाए. उनका कहना है कि कई लोग बाहर निकलने की कोशिश करते रहे, लेकिन गेट नहीं खुलने और धुएं के कारण दम घुटने से कई लोगों की जान चली गई.

शोकाकुल परिजन.
शोकाकुल परिजन. (Photo Credit: ETV Bharat)

रविवार को ही ड्यूटी पर लौटे थे सूरजभान सिंह: हादसे का शिकार दूसरे युवक सूरजभान सिंह के पिता शिवराम ने बताया कि उनका बेटा काम के प्रति बहुत समर्पित था. वह हर शनिवार को साप्ताहिक छुट्टी पर कानपुर स्थित बर्रा-7 के घर आता था. रविवार की शाम को वापस लखनऊ लौट जाता था.

शिवराम ने बताया कि सूरजभान रविवार शाम को ही अपनी ड्यूटी पर वापस लौटा था. हादसे के वक्त उसकी मां मीरा और छोटा भाई सम्राट ऋषिकेश की यात्रा पर गए हुए थे, जो इस अनहोनी की सूचना मिलते ही वहां से कानपुर के लिए रवाना हो चुके हैं.

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Last Updated : June 23, 2026 at 12:32 PM IST

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